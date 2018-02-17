特朗普马克龙特鲁多送你一份新春祝福 都说了啥？

原标题：特朗普、马克龙、特鲁多送你一份新春祝福，看看说了啥？

值此中国农历新年之际，多位国际组织及国家领导人纷纷为华人送上了新春祝福。

特朗普发表任内首份春节贺词

16日，美国总统特朗普发表任内首份农历新年贺词。特朗普在贺词中说，美国十分荣幸拥有一批族裔多元、生机勃勃的亚裔美国人，他们对美国的统一与构成做出了数不尽的贡献。全体美国人民与亚洲人民以及全世界上所有庆祝农历新年的人们一同庆祝狗年新春。狗代表着正直、可靠、诚实等品质，而这些优秀品质也是全体美国人称赞与珍视的。美国将继续秉持这些价值观。

特朗普还在贺词中表示，他与夫人梅拉尼娅值此亲人团聚、共贺新春之际，祝福所有人农历新年快乐。

马克龙贺春节阐述狗年“寓意”

16日，法国总统马克龙在巴黎爱丽舍宫出席了庆祝春节的招待会。他表示，在戊戌狗年里，法国将继续加强与亚洲国家的关系。此外，他还送上了他的新春祝福。

马克龙说：“今年是狗年，是充满智慧和理想的一年，即使遇到困难，也会有一个雄心勃勃的计划，而我们需要你的力量去实现它。真正的智者应该是一个务实的理想主义者，坚持信念，这就是狗年精神。我衷心祝你们狗年大吉，你们对法国很重要。”

马克龙表示，除了和中国等几个原有的亚洲国家保持良好关系之外，法国还应当在亚洲地区拓展新的多边关系。他还提醒有关部门加强安保工作，以保障在法亚裔群体的安全。

加拿大总理逛庙会 用中文拜年

当地时间15日，加拿大总理特鲁多前往华人人口最多的大多伦多地区的一个佛教寺庙，在那里参加了春节庙会活动。在随后发表的总理声明中，他向全球华人拜年。

特鲁多15日当天接连参加了四场华人的春节庆祝活动，其中，在佛光山寺的庙会是他作为政府总理参加的最重要活动。他的出现让这个小小的庙会立刻变得沸腾起来，人们纷纷举起手机和相机拍照。特鲁多则双手合十，对现场群众表示祝福。

特鲁多还与寺庙管理人员一同现场剪纸。当剪纸完成并打开后，人们看到是一幅八个“春”字组成的字联，现场响起热烈的掌声。特鲁多也用颇为标准的汉语说出了“新年快乐”的春节祝福。

另外，联合国秘书长古特雷斯、联合国教科文总干事阿祖莱、巴拿马总统巴雷拉，韩国总统文在寅、肯尼亚总统肯雅塔、西班牙首相拉霍伊和美国国务卿蒂勒森也送上了他们的美好祝愿。快点击视频，接收这份新春祝福吧！

责任编辑：霍宇昂