除夕PM2.5降五成 北京市民对“禁放”持肯定态度

原标题：五环内禁放烟花 除夕PM2.5降五成

今年是烟花爆竹管理新规施行的首个春节，根据新规，北京五环内全部区域变为烟花禁放区。五环外区域，由所属区政府根据其特点和生活、生产需要自行确定是否设立禁放区。此外，根据新规，除各区划定的禁放区外，文物保护单位周边20米、车站等交通枢纽周边10米、重要军事设施周边10米等16类区域也是烟花禁放区。

据北京环保监测中心分析，北京除夕夜间PM2.5同比降幅超5成，禁放措施效果明显。新京报记者除夕当晚还对五环内、外部分地区进行探访，发现五环以内区域基本看不到有烟花爆竹燃放，而在五环外非禁放区域，燃放整体有序，燃放数量、持续时间均有所下降，市民对禁放措施多持肯定态度。

除夕夜“禁放”改善空气质量效果良好

北京环保监测中心昨日分析，除夕夜禁放措施对空气质量有良好改善效果。根据分析，2018年除夕夜间，在与上年相似的大气扩散条件下，北京地区PM2.5浓度增长速度显著下降，峰值浓度显著降低，凌晨1-3时的污染高峰基本消失。除夕夜间PM2.5平均浓度较去年下降52.8%，浓度改善及降幅均显著。

从峰值浓度看，凌晨4时PM2.5浓度出现最高浓度，为272微克/立方米，上年除夕夜间峰值为647微克/立方米，峰值浓度下降375微克/立方米，降幅58.0%，反映出禁放措施的显著空气质量改善效果。

考虑不同年份扩散条件差异对峰值浓度的影响，前五年（2013-2017年）除夕夜间最低峰值浓度出现在2014年除夕夜间，1时浓度为347微克/立方米，而今年峰值仍较之下降75微克/立方米，降幅21.6%，浓度水平的下降也从另一个方面反映出禁放措施的效果。

虽然五环内禁止燃放，但在污染传输影响下，城区仍然受到明显的燃放污染影响，除夕夜间达到重度污染水平。其中车公庄监测点燃放相关组分的浓度呈现出10-60倍的增长，反映城区的重污染仍然主要是燃放污染所造成。

五环内未闻爆竹声 非禁放区有序燃放

除夕临近午夜，新京报记者在位于东城区东二环内的办公室内，完全听不到有烟花爆竹燃放的声音。随后，记者乘车向东依次经过光明桥、劲松桥、双龙路立交桥，直至东四环外的垡头地区，均未听到爆竹声，也未见地面上有烟花爆竹燃放后遗留的碎屑。

邻近东五环五方桥，远方依稀可见有烟花燃放，并有零散的爆竹声传来。

“今年主城禁放，所以就开车带孩子到五环外简单放一点，就是图个热闹。”家住附近华侨城的孙先生给侄女点上一束手持烟花，金黄色的火花在夜色中闪闪发亮。

在孙先生周围，有四五辆私家车停放在五方桥东京哈高速南侧，有车辆后备厢门开着，内有黑色塑料袋包裹的烟花爆竹。此时，周边地面已经残留不少爆竹碎屑，但并未大量堆积，而是在路边零散分布。由于路面上车辆稀少，未见有车辆因燃放发生事故、拥堵。

朝阳区五方桥附近的朝丰家园小区、富力又一城小区也在非禁放区域。除夕23时许，很多市民开始抱着自家的烟花爆竹来到小区门口的空地上燃放。

五环外常营地铁站附近一位居民告诉记者，除夕23时许开始，小区周围开始有居民燃放烟花爆竹，持续时间不到两个小时，未见有居民在小区内燃放。

工作人员坚守现场超两小时

除了放鞭炮热闹的市民，维护秩序的社区工作人员、环卫工也一直未离开燃放现场。

除夕夜，社区工作人员王先生告诉记者，他从当晚11点左右就在天达路边巡视，“主要得维护秩序，虽然我们小区外面可以放炮，但还是得拦着点，还有好多人都是从市区过来放炮的，太多了也不好，而且烟花盒子要收拾，会影响交通。”

除夕夜在外面站了两个多小时，王先生有些疲惫，看了下时间，已经将近1点，“这个点儿了没人来放炮了，但是家里老人老婆孩子也都睡了，只能去我哥家待会了，不回家了。”

李女士是负责天达路附近区域卫生的环卫工作人员，大年初一凌晨4点，她起床后简单吃口早点，就开始清扫烟花爆竹屑。

新规头一年，天达路虽然不在禁放区，但总体下来放鞭炮的量也比往年少了不少，李女士6点开始上班，到7点的时候，其负责的区域已经基本打扫完毕，“今年这个爆竹屑收了有两车左右，往年都四五车才行。”

延庆区孟家庄路61号院社区巡视人员崔占霞，从除夕夜至初一早晨已经巡视小区3趟，虽然辛苦，但烟花燃放明显减少还是让她感到欣慰，“往年初一早晨，小区周围炮仗皮铺得像地毯一样，今年的量已明显减少。”

■ 探访

车辆因受燃放“惊吓”出事故

除夕午夜时分，住在非禁放区朝丰家园的孙先生，带着自己女朋友和妹妹，抱着两桶烟花来到小区外的天达路路口，“过年得放点炮才喜庆，我们也知道这个污染环境，就少放点，图个红火吉利。”

和很多年轻人喜欢烟花不一样，60多岁的张先生没有去扎堆放烟花，而是找了个僻静处放起了“二踢脚”，“这个带劲儿，他们年轻人玩的那个没意思。以前我还有个“炮架子”呢，现在没了，就在这边放着过过瘾。”

虽然有市民直呼燃放不如往年过瘾，但还是有人因烟花燃放遇到麻烦。

“刚才前面有人放烟花，烟花筒倒了，到处乱喷，我就不敢往前开了”，零时许，陈女士驾驶一辆现代SUV通过天达路，在遇到上述情况倒车时，与左后方一辆黑色帕萨特发生剐蹭，后两人协商之后各自驾车离开。

上述剐蹭的两人还在协商，马路对面一辆捷豹轿车自北向南经过路口，将一个烟花盒子拖在了车底下，一路滑过长长的痕迹，附近值守的社区工作人员赶紧追上去提醒：“喂，停，车底下拖了东西了，别开了别开了！”

经过一番努力，车主在工作人员帮助下找了根杆子，把烟花盒子捅了出来才正常开走。

■ 趋势

炮仗皮清扫量逐年大幅减少

记者昨日从北京环卫集团获悉，自2月15日8时至2月16日8时，北京环卫集团在北京地区的作业范围内，共出动道路作业人员4099人次，出动各类环卫作业车辆312车次。

据介绍，北京环卫集团作业范围是城区主要环路、天安门、奥林匹克公园，这些在五环内都是禁放区；通州、房山、平谷的作业范围大多是建成区，也属于禁放范围，所以责任范围内几乎没有燃放烟花爆竹的现象，炮仗皮数量大幅下降，上级部门并未要求对炮仗皮数量做专门统计。

据新京报此前报道，北京环卫集团曾统计，去年除夕夜至大年初一清晨7时，共完成烟花爆竹残屑收集运输179.5吨，这一数量已比前年同期减少74.55吨。

据北京环卫集团介绍，去年没有禁放政策时，清扫量也比前年少得多，今年的情况一方面源于禁放政策，另一方面主要是市民环保意识增强。

责任编辑：霍宇昂