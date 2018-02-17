局长父亲用这手段让律师儿子敛财近200万元

原标题：局长父亲与律师儿子勾结，敛财近200万

来源： 观海解局

法制晚报·看法新闻（记者 岳三猛）律师，作为专业的法律工作者，本应知法守法。但有些律师却利用独特身份知法犯法，最终身陷囹圄。

看法新闻记者注意到，日前，山东烟台中院作出终审裁定：烟台开发区工商局原副局长曹高山与律师儿子曹忱勾结，共同受贿达188万，结果父子双双获刑入狱。

负责山东省著名商标的组织申报，曹高山让儿子给9家企业当该业务的代理律师，进而收取高额代理费。实际上，该申报企业可自行完成。

儿子当律师没案源，父亲拉一把

公开资料显示，出生于1958年10月的曹高山为山东招远人，一直在烟台工商系统工作，历任开发区工商局副局长、市场监管局副局长，2015年7月22日被刑拘。至于其子曹忱，是一名80后，1983年3月出生，系山东某律所律师，2015年8月被捕。

看法新闻记者梳理判决书发现，曹高山的受贿事实共有14笔，共计190万。其中与儿子曹忱共谋的有9起，共计188万。

从情节而言，前5起事实比较简单：有4家当地企业想申报“山东著名商标”，而分管该业务的曹高山提供了帮助，便相继收了1.5万元的购物卡。此外，当地一家医学美容医院因虚假广告被罚，后找到曹高山，送了5000元现金。

后9起事实的模式较为雷同——父亲办事，儿子收钱。曹忱当了律师后，没什么案源。身为副局长的曹高山就想到，不如让儿子代理申报“山东著名商标”。听到父亲如此说，曹忱表示不懂该业务，自己也从没办过。

曹高山以下的话，令儿子彻底答应一块干：不要紧，他在工商局就负责这件事，不但可以介绍代理企业，还能帮疏通市局和省局的关系，进而帮助代理企业申报成功。

（曹忱）

然而，据法院查明，企业完全可以在工商局的指导下完成参评工作，不用聘请律师代理。尽管如此，在2011年6月至2014年9月间，父子二人还是将这种“狐假虎威”式的勾当干了9次，受贿达188万。

从具体方式来说，曹忱根据其父亲提供的信息，以个人名义与申报企业签订代理协议，并约定企业先支付代理费，等政府奖励到手后扣除先付的代理费，再对半分成。对此，曹忱所在的律所根本不知情。

曹高山则通过将关照企业放在前面，或者放在指标里，并找省局的人给予照顾，并最终使得申报成功。

假代理费真贿款，上市公司涉案

看法新闻记者梳理发现，这9起以假借代理费的名义行受贿之实的案件，涉案金额从3万到30万不等。其中30万的共有4起，25万的有2起，其余则是10万、5万、3万。

值得注意的是，涉案的9家企业之中包括当地的上市公司，比如烟台东诚生化股份有限公司，后改称烟台东诚药业，2012年5月成功登陆深交所。目前，其已发展成为一家跨生化原料药、中成药、化药、核药四大领域的大型制药企业集团。

2012年5月至2013年7月间，曹忱代理该公司申报认定山东省著名商标业务并收取代理费，曹高山提供帮助，二人收受该公司给予的30万元。

上述钱款，到底是“代理费”还是受贿款？如上文所述，申报“山东著名商标”本不需要律师，企业自己找工商局即可。

此外，曹忱在代理中付出的工作微乎其微，只提供了申报样本和告诉准备什么材料，具体材料的准备和整理及上报工作均是企业自己做的。于是，曹忱的工作与收取的高额代理费用明显不相称。

故而，法院认为，曹忱从企业收取的费用，表面上看是代理费，但实际上是收取的曹高山利用职权为企业谋取利益的对价。企业基于曹高山的职务以及作用才同意高额代理费，进而从本质来看，还是受贿。

2017年7月25日，烟台芝罘区法院一审以受贿罪，判处曹高山有期徒刑7年、罚金50万；以受贿罪判处曹高山4年、罚金30万。

宣判后，二人不服，提出上诉。2017年12月25日，烟台中院作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。

责任编辑：霍宇昂