集体“被黑”后 中国短道速滑队终于在韩拿到银牌

原标题：集体“被黑”后，中国短道速滑队终于在韩国拿到了一枚银牌

澎湃新闻记者 李琼

在今天举行的平昌冬奥会短道速滑比赛中，忧喜参半。

短道速滑女子1500米决赛中，17岁小将李靳宇斩获一枚银牌；而在男子短道速滑1000米四分之一决赛中，武大靖犯规被判出局。

“00后”李靳宇1500米获银牌

在2月17日进行的平昌冬奥会短道速滑女子1500米决赛中，中国“00后”17岁小将李靳宇获得银牌，拿下了本届冬奥会中国短道速滑队首枚奖牌。

李靳宇的晋级过程可谓坎坷。在半决赛最后冲线时刻，李靳宇紧随韩国选手崔敏静之后，英国选手克里斯蒂横线切入内线时影响到李靳宇，两人摔倒撞向场边。

李靳宇在比赛中。

所幸李靳宇没有大碍，而克里斯蒂随后因伤被担架抬出。

最终的判罚是克里斯蒂犯规，李靳宇被判进A组决赛（金牌争夺组），而她也是本届平昌冬奥会中国短道速滑队第一个进入决赛的队员。

武大靖一千米速滑犯规出局

另一边，平昌冬奥男子短道速滑1000米决赛，没有队友，武大靖只能独自战斗。

在四分之一决赛中，武大靖终点前与对手发生磕碰，最后被判罚犯规，无缘晋级。

“很不可思议，没想到在韩国会这样。”武大靖赛后完全无法相信这样的结果。

2018年2月13日，武大靖参加平昌冬奥会短道速滑男子1000米预赛。本文图片均来自视觉中国（除署名外）

武大靖是中国短道队的一位“励志哥”，他曾做过女队的陪练，也经历过错失奥运金牌的苦楚。

1994年出生的他虽然年轻，但在国家队已经是有7年资历的“老将”了。

“我来国家队的前两年，没有参加世界比赛，只能是二线队伍，给主力当陪练，很多人觉得我的天赋没有那么好。”武大靖曾在接受采访时说。

武大靖在平昌奥运赛场。

凭借着刻苦的训练，武大靖很快就出了成绩。

2013年，他获得短道速滑世界杯索契站男子500米亚军，2014年又获得世锦赛男子500米冠军，并在接下来的一年成功卫冕。

之后，武大靖在男子500米比赛中逐渐占据统治地位，他在2016-2017赛季的短道速滑世界杯中，成为男子500米单项的年终总冠军。

2014年索契冬奥会，武大靖获得了男子短道速滑500米的银牌，“奥运会拿到第二，我不是很甘心。”每每谈及当时的场景，武大靖都显得有些遗憾。

虽然1000米无缘晋级，现在武大靖还有自己的强项500米能够去实现梦想。

中国短道速滑被韩国主场“黑了”

中国短道速滑队在此次平昌冬奥会中已多次“遭黑”，2月13日，4名中国选手接连在比赛中被判犯规。

裁判的判决立即在网络上引发众怒，并被质疑存在着双重标准。中国队不仅在男子1000米中仅剩武大靖一人单兵作战，更是自2002年以来首次无缘冬奥会女子500米金牌。

比赛结束后，主教练李琰大气地表示，“今天总的来说，是我们没有做好自己。”而判罚争议最大的韩天宇则对比赛结果表示“坦然接受”。

在短道速滑队遭遇了最黑暗的一晚时，网友开始怀念前短道速滑名将、奥运“四金王”王濛，她曾经的霸气语录甚至一度上了热搜。

不过，已经退役的王濛对于此次事件相对比较冷静，“有争议的时候必然会产生判罚，只是判谁的问题。竞技体育就是应该以雄厚的后备力量来支持优异的成绩。”

“未雨绸缪，为北京冬奥会做好准备吧！中国短道速滑队依然是王牌之师。”王濛在微博上写道。

以下为王濛的“霸气语录”↓

责任编辑：霍宇昂