原标题：盗取兵马俑手指 美国男子最高面临10年牢刑

来源：法制晚报

法制晚报？看法新闻 据美国联邦调查局近日公布的调查结果显示，一名美国男子去年底从费城富兰克林学会博物馆展出的一个兵马俑上折断并盗走一根拇指。目前，被盗拇指已被找回，涉事男子被逮捕后保释，将面临审判。

当地媒体援引富兰克林学会博物馆一名发言人的话说，这个兵马俑将被修复，兵马俑手指被盗是由于安保服务商没有遵循标准流程操作。

该博物馆网站显示，这一展览从去年9月底向公众开放并将持续至今年3月4日，展品包括10个秦始皇兵马俑以及青铜兵器、礼器、祭器、金银器、玉器、陶器等各式文物160件。据悉，这些展品来自陕西省多家博物馆。

事件回顾

男子掰断兵俑手指并顺走

被控多项罪名面临审判

调查显示，该男子名叫迈克尔？罗哈纳，现年24岁，来自特拉华州，于去年12月21日参加在该博物馆举行的一场晚间聚会时偷偷溜进已经关闭的展厅，他与兵马俑自拍，随后折断了兵马俑左手拇指并放入自己的口袋，然后离开展厅。

博物馆工作人员于今年1月8日发现这个兵马俑少了一根拇指。联邦调查局探员经调查后在特拉华州找到罗哈纳，后者承认自己的行径并交出藏在家中的兵马俑拇指。

罗哈纳被起诉的罪名包括从博物馆盗取重要艺术品并藏匿以及跨州运输赃物。目前，罗哈纳已被保释，条件包括上交护照、同意接受药物检测以及在庭审前不能出境。

律师解读

男子面临最高10年刑期

对于肇事男子面临审判的罪名以及相关的赔偿责任，法制晚报？看法新闻记者采访了美国知名华裔律师邓洪。

邓洪表示，美国对文物的管理和保护有严格的要求。在联邦层次中，规定有100年以上历史的展品或者艺术品都属于文物。在本次案件中，因为展出的展品是借自中国，并且有2000多年的历史，是属于重要文物级别。虽然本次肇事者偷窃的是文物的一个手指，但是也是文物的重要一部分。

而本案中，由于事发地在费城，而肇事者住在别的州，博物馆也是联邦经费支持的，所以联邦调查局参与进调查案件中。现在罗哈纳被控的罪名中包括盗取重要艺术品罪名，这一项罪名可以让其面临10年的牢刑。

而目前被控的三项罪名每一项都可以判处其10年的有期徒刑。如果三项罪名成立最高可以面临30年牢刑。不过很多辩护律师会要求同时执行刑期，最高可能会坐10年的牢。

邓洪表示，联邦判决主要看被告人有没有前科，愿不愿意接受责任。如果被告人没有前科，一般最终判处下来会被判处5年有期徒刑。辩护律师可能会以被告人的行为只是“贪玩”行为来进行辩护，证明他并没有意图对文物进行毁坏或者永久占有。

中国文物出借方可以根据合同向博物馆索赔

邓洪进一步指出，此外罗哈纳还面临经济方面的赔偿。在赔偿方面，需要补偿受害人的损失。在该案件，法官会要求被告补偿受害人的损失部分，主要是修复文物方面的开支需要多少钱。

邓洪称，现在被盗的兵俑手指已经找回，主要的赔偿焦点集中在修复有没有可能修复回原来的样子，以及修复后的价值有没有发生变化。展览方和安保公司可能会表明，由于该展览的文物并不会在市场上拍卖销售，所以主要的赔偿还是在修复的费用方面。而文物出借方可能会表明，虽然文物修复了，但是价值减少了。这方面需要请专家进行相关鉴定。

还有一种情况是，如果被告没有工作，没有钱，或者是坐牢了没有能力支付赔偿，在这种情况下，中国的文物出借方可以根据合同来要求美国博物馆作出赔偿，赔偿也主要也是以修复文物的开支来进行。此外，还可以根据合同，要求安保公司，或者是展览方提供补偿。邓洪表示，大部分的展览，双方都会有这方面的责任规划，往往规定展览方要确保文物的完整与安全。在本次案件中，博物馆聘请的安保公司没有做好严格的监管和保护措施。而展览方肯定是有责任的。因为他们没有做好活动安排，在展出文物的同时，还举办了派对。因此，博物馆和安保公司都有一定的责任。

游客参观应遵守博物馆规定

邓洪表示，博物馆展出的文物能不能允许观众触摸这一点需要看展品和博物馆的规定而不同。一般可以替换，或者是艺术品比较坚固，博物馆会允许参观者进行一些互动而且会在展厅的招牌上作出说明。但是大部分，尤其是文物是不允许民众进行触碰的。贵重的文物一般都会设置围栏，或是有保安在一旁进行监视。同时也不允许拍照，怕照相机的灯光会影响艺术品的限制。这些方面博物馆方面都有明确的规定，作为游客一定要遵守博物馆的规定。

点击进入专题

责任编辑：霍宇昂