初三北京回暖最高温升至8℃ 大部分地区有轻雾

原标题：初三北京回暖最高温升至8℃ 将现轻度污染早晨有雾侵扰

中国天气网讯 昨天（17日），北京阳光“休假”，气温下跌。预计，今天北京最高气温将回升至8℃，今天北京污染扩散条件有所改善，但仍有轻度污染，今晨大部分地区有轻雾。

昨天，北京阳光“休假”，由于阳光缺席，气温出现下跌。监测显示，昨天最高气温仅为2.3℃，不过天气寒冷并没有削减公众逛庙会的热情，昨天地坛庙会依旧人山人海。

昨天，地坛庙会人山人海。

今天北京气温将有所回升。北京市气象台6时发布预报：今天白天多云间晴，早晨大部分地区有轻雾，北转南风2~3级，最高气温8℃；夜间多云，有轻雾，南转北风1~2级，最低气温-3℃。今天已进入七九第五天，冬天开始渐行渐远，未来7天最高气温将维持在4~8℃，天气较为暖和。

北京未来7天天气预报。

此外，据北京市环境保护监测中心官方微博消息，今天北京污染扩散条件有所改善，空气质量为2-3级，为良到轻度污染。19-21日空气质量将转为良好。

气象专家提醒，今明两天北京云量较多，夜间湿度较大，能见度不佳，公众出行请注意交通安全，气象条件不适宜燃放烟花爆竹。

责任编辑：张岩