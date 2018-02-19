原标题：“航行自由”≠“军事行动自由”中方驳斥对南海问题误读

央视网消息：在为期3天的慕尼黑安全会议中，全球数百位政府官员、专家学者对新的国际安全形势下，世界所面临的各种安全威胁进行深入探讨。与会的中方代表团专家就南海问题等热点话题接受了央视记者的采访，并驳斥了部分国家对国际法的错误解读。

中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心主任 周波

本届慕尼黑安全会议就南海问题进行了小组讨论。自“南海行为准则”的草案签订后，中国同东盟国家一直致力于使南海问题得到妥善解决。对于部分国家对国际法的错误解读，与会的中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心主任周波做了阐释。

中国国防部国际军事合作办公室安全合作中心主任 周波：“首先我们要遵守的就是《联合国海洋法公约》，但是现在的问题是有些国家把《联合国海洋法公约》的‘航行自由’单方面片面地理解为‘军事行动的自由’，而这并不是《联合国海洋法公约》所确定的原则。我认为南海问题是中国跟东盟部分国家之间的争议，应该由中国和部分东盟国家之间共同努力，通过和平的方式来解决这一问题。”

周波还强调，从今年开始中国和东盟将加强南海方面的密切磋商，他相信在共同努力下，这个问题最终会迎刃而解。

责任编辑：张玉