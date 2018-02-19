平昌冬奥“北京八分钟”将有哪些惊喜?张艺谋回应

原标题：平昌冬奥“北京八分钟” 张艺谋这次会带来怎样的惊喜？

2018平昌冬奥会赛程过半，距离闭幕式还有不到一周时间。而平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”的总导演张艺谋率领的主创团队17日已经抵达韩国。本次八分钟表演有哪些看点？团队的准备工作进展如何？总导演张艺谋接受了央视记者的独家专访。

张艺谋：准备工作就绪 设备调试顺利

昨天一早，张艺谋出现在闭幕式场馆现场，心情看上去非常放松。当天他专程来到闭幕式现场，与韩方总导演和转播团队开展有关演出的协调工作。

平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”总导演 张艺谋：

我们听了前期团队的汇报，我觉得非常好。他们的运营和他们所有的准备都非常好。所有的设备都调试过了，基本上没有任何问题，很放心。你看天气也非常好，比想象的要好多了。你看我穿得很厚，其实没那么冷，希望闭幕式不要太冷，风不要太大。

张艺谋：最担心的还是天气

尽管平昌这几天白天的气温有所回升，但闭幕式表演时间的夜晚，当地多吹大风，气温通常还会降到零下5度左右。对“北京八分钟”团队来说，天气依然是最大的考验。

平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”总导演 张艺谋：

我们做了充足的准备，如果说压力，还是担心天气，因为天气是不可控的。如果天气好，我们就会呈现出比较好的效果来。当然我们的设备都在低温和风速下都做过测试。

八分钟有何亮点？张艺谋：看了就知道

对于外界都好奇的北京八分钟，究竟会有哪些看点和亮点。张艺谋虽依然守口如瓶，但也让大家保持期待。

平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”总导演 张艺谋：

还是不能说，到时候看吧。还是得看，因为一说就不惊喜了。我们希望观众能在电视上看到，跟2004年的八分钟完全不同，代表了中国新的科技，新的技术，所以完全不一样。我们自己经历的这两个八分钟，区别非常大。你能看到国家的发展，新的发展。第一个任务就是要表达全国人民欢迎2022冬奥，欢迎到我们家来作客。

责任编辑：张玉