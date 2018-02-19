北青报:一些景区不公布最大载客量 甚至不知何物

原标题： 景区限流标准要真正硬起来

上海市政府新闻办官方微博“上海发布”昨天发布：朱家角古镇当前游客数量已经超过最大承载量，已采取限流等措施；上海迪士尼乐园昨天和今天两天现场售票亭停止销售当日门票和其他门票类产品；17日晚豫园中心广场内九曲桥参观入口处开启“开关”模式，视情况采取限流措施；上海科技馆、上海自然博物馆、上海博物馆接近最大承载量，请游客和市民做好错峰出行及分流选择。

这是今年春节以来，上海市首次集中发布市内多个景区游客限流提示，上海也成为今年春节国内首个集中发布景区限流提示的城市。此前，大年初一这天，北京雍和宫上香人数超过8万，警方采取单向通行、分段截流、封闭胡同口等限流措施，确保不发生任何事故；山东天蒙山景区游客人数达到最大承载量，景区当日下午2点实施紧急限流，游客暂停入园，疏导已经到达景区但无法入园的游客到附近景区游玩。

景区最大承载量是景区开放日内能够容纳的最大旅游者数量，景区接待游客超过最大承载量，将严重影响景区服务质量，增加景区环境负荷，给游客安全带来隐患。2013年10月1日施行的《旅游法》明确规定，景区应当公布景区主管部门核定的最大承载量，制定和实施旅游者流量控制方案，对景区接待旅游者的数量进行控制；景区在旅游者数量可能达到最大承载量时，未按规定公告或者未向当地政府报告，未及时采取疏导、分流等措施，或者超过最大承载量接待旅游者的，由景区主管部门责令改正，情节严重的，责令停业整顿一个月至六个月。

通过景区最大承载量对游客数量进行控制，保证景区内旅游服务质量、旅游者人身安全和旅游资源环境安全，是景区经营者、管理者必须履行的法定职责，不能打任何折扣。然而，《旅游法》实施初期，各地景区落实有关最大承载量的规定普遍不到位，一些景区迟迟不测定和公布最大承载量，甚至根本不知景区最大承载量为何物。

2015年元旦上海外滩发生跨年踩踏事故，造成重大人员伤亡。之后不久，国家旅游局下发《景区最大承载量核定导则》，为各地核定、发布景区最大承载量和执行限流措施提供了统一的行业标准。该标准2015年4月1日起施行后，在旅游旺季和“黄金周”期间，各地景区超承载接待游客的现象仍不少见。去年春节期间，湖南等地多个景区超承载接待游客，个别景区甚至超过最大承载量4倍，表明不少景区仍存在着管理混乱、安全隐患突出等严重问题。

随着旅游监管执法力度加大、游客维权意识增强和各界对景区执行限流措施的监督日渐强化，各地景区通过最大承载量实施限流、确保旅游服务质量和安全的机制逐渐完善，超载接待游客的现象开始有所减少。去年12月，国家旅游局发布《景区游客高峰时段应对规范》，要求景区根据游客量达到或超过日最大承载量的百分比，将游客高峰时段应对等级分为一、二、三级，当景区游客量达到日最大承载量时，景区应立即停止售票，向游客发布告示，做好解释、限流和疏导工作。该规范在《景区最大承载量核定导则》的基础上，为景区有效运用最大承载量指数做好高峰时段的限流、疏导工作，提供了更加详尽完备、更具操作性的行业标准，对各地景区实施限流、强化旅游服务和安全保障发挥了积极的作用。

春节长假已经过半，各地景区执行《旅游法》和相关行业标准的情况如何，景区最大承载量这根“质量红线”“安全红线”到底有多大的威慑力，违反规定或造成严重后果者能否受到惩处追究……所有这些问题，今年春节各地景区提供的旅游服务和安全保障，以及广大游客的切身体验和感受，将作出最权威的评判。

责任编辑：霍宇昂