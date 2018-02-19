节后返京高峰明日正式来临 地铁将视客流加开临客

原标题：节后返京高峰大年初五正式来临 地铁视客流加开临客

千龙—法晚联合报道 今天是2月19日大年初四。据交管部门预计，从2月20日正月初五至3月12日春运结束，将进入客流集中返京阶段。北京市交管部门预计，19日起北京市各大交通场站周边压力开始加大，初六、初七交通场站周边将出现车流集中、交通压力大的情况。交管部门提醒，在客流高峰时段，市民驾车尽量绕行交通场站周边路段。

此外，为迎接即将到来的返京客流高峰，公交集团将增加夜间开行线路等，重点做好三大火车站的接续服务保障；北京地铁将视客流加开临时列车、延长运营时间等。值得一提的是，从明天开始，北京南站和北京西站还将陆续开通5条返京专线，方便节后返京旅客交通出行。

各大交通场站周边

今起交通压力加大

《法制晚报》记者上午从市交通委了解到，预计返京阶段全市完成进出京客运量近2585万人次，日均约104万人次，客流高峰预计出现在2月20日至24日（春节长假末期）、3月2日至5日（正月十五后）、3月8日至3月12日（春运最后一周）。

据交管部门介绍，从今天开始，本市各大交通场站周边及城区部分路段交通压力将开始逐渐加大，具体包括：机场高速进京方向；北京西站周边的莲花池东路、西三环中路、广安路一线以及太平桥路、马连道南街；北京站周边的建国门内大街、崇文门内大街、船板胡同、北京站西街；北京南站周边的陶然桥、西罗园路、洋桥南滨河路。

其中，首都机场早8点到晚8点、北京站上午9点后、北京南站早7点到晚7点、北京西站早8点后，以及永定门、六里桥和四惠长途汽车站早8点至下午4点期间，均处于客流较大的时间段，容易造成周边路段行驶不畅。交管部门表示，高峰时段前往上述地点的市民应尽量选择公共交通工具出行，途经车辆应尽量绕行上述地区。

返京高峰明开始

地铁视客流开临客

为做好返京阶段接续交通服务保障工作，地面公交将重点做好北京站、北京西站、北京南站的接续服务保障，增加夜间开行线路，视客流情况及时采取增加车次、延长运营时间以及多样化接续摆渡车等措施，保证北京站至北京西站直达专线车运力充足。

轨道交通方面，将重点做好1号线、2号线、4号线、7号线、9号线、10号线、14号线和机场线等途经机场、火车站及主要枢纽场站的线路的运输组织，视客流情况及时开行临时列车、延长运营时间等措施，确保有序疏运。

出租汽车方面，将重点做好首都机场、南苑机场和北京站、北京西站、北京南站的接续服务保障，保证“保点运力”落实到位，科学利用调度平台，合理引导非“保点”车辆、网约车就近参与保障；机场巴士将重点做好首都机场、南苑机场的旅客疏运工作，根据航班信息，及时调配运力，确保疏运效率。

5条春运返京专线

将于明起陆续开行

《法制晚报》记者上午从北京公交集团了解到，明起公交集团将开行5条春运返京专线，方便北京南站、北京西站节后返京旅客的交通出行。

其中，陆续在北京南站开行4条春运返京专线，上车站均设在北京南站北广场公交枢纽。即日起，上述4条线路使用定制公交APP提前3天预订电子车票可享受优惠票价6.99元，每天每条线路投放100张，先订先得。在北京西站，公交集团也将开行1条至学院路、中关村的春运专线。

即日起，乘客可通过定制公交平台dingzhi.bjbus.com或定制公交手机APP进行余票查询和车票预订，或拨打96166公交服务热线咨询专线详情。

5条春运返京专线

从2月20日（正月初五）起至3月12日春运结束，将继续开行天通苑、通州两条高铁专线。由北京南站分别途经东直门、地坛、大屯、北苑、天通苑地区和大郊亭、双桥、通州杨庄、北苑、武夷花园地区。两条线路每天由北京南站8点后陆续开始运营直至24点。其中2月20日至2月24日（正月初五至正月初九）的返京高峰期，将根据晚间临客到达情况持续运营至次日2：00。线路单一票价20元，持市政交通一卡通刷卡优惠票价15元。

2月20日至2月24日（正月初五至正月初九）返京高峰期间，北京南站将开通2条夜间高铁快巴。分别开往方庄、双井、国贸、团结湖、三元桥方向和牛街、广安门、莲花池（西客站）、六里桥、公主坟方向。线路单一票价10元。

2月20日至3月2日（正月初五-正月十五）23：30至次日2：30，北京公交集团还将在北京西站开通至学院路、中关村的春运专线。线路由北京西站北广场公交枢纽发出，途经西三环、白石桥路、学院南路、学院路、五道口等高校密集地区。单一票价10元，使用市政交通一卡通和定制公交APP预订电子车票可享受优惠票价7元。

注：专线车持各类免票证件乘车无效

来源： 千龙网

责任编辑：张玉