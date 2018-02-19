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湖南祁阳被刺伤村支书是省劳模 担任该职务已28年

湖南祁阳被刺伤村支书是省劳模 担任该职务已28年
2018年02月19日 18:16 新浪综合
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　　来源：今日女报

　　#后续#[祁阳县被刺伤村支部书记是湖南省劳模，担任村支书28年]2月19日下午，经今日女报/凤网记者多方求证，大年三十因劝青年勿飙摩托车而被刺伤的祁阳县白水镇竹山村党支部书记谭宝联今年已69岁，1990年便担任村支书，其治下的竹山村曾获“全国文明村”、“全国综治维稳模范村”、“全国妇联基层组织建设示范村”等荣誉称号。谭宝联2015年获评湖南省劳动模范，系永州市2016年评出的百名优秀共产党员之一，其事迹多次被媒体报道。（今日女报首席记者 谭里和）

责任编辑：张玉

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