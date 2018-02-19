北京牌照小微客车22日起在津环内早晚高峰不限行

原标题：工作日7时至9时、16时至19时 北京牌照小微客车在津环内可正常通行

来源：北方网

津云新闻讯：为有效疏解北京非首都功能，依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，市人民政府决定对北京牌照小型、微型载客汽车在本市通行管理措施进行调整。现就有关事项通告如下：

自2018年2月22日起，北京牌照小型、微型载客汽车不受本市关于外埠牌照机动车早晚高峰限行规定的限制，即工作日（法定节假日除外）每日7时至9时和16时至19时，在本市外环线（不含）以内道路也可正常通行，同时须遵守本市关于机动车限行管理其他有关规定。

特此通告。（“津云”新闻记者张赫洋）

责任编辑：张玉