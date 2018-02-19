台湾宜兰县发生4.9级地震 震源深度59千米

#地震快讯#中国地震台网正式测定：02月19日22时47分在台湾宜兰县（北纬24.61度，东经121.63度）发生4.9级地震，震源深度59千米。（ @震长 ）
另据央视新闻报道：今晚22时47分，台湾宜兰大同乡发生里氏规模5.3级有感地震，最大震度5级，全台有感。记者所在台北市震感强烈。目前没有伤亡等灾情传出。（央视记者陈慧慧）
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