探访“两弹城” 两弹元勋邓稼先亲笔手稿首次解密

原标题：央视记者走进“两弹城” 首次解密两弹元勋邓稼先亲笔手稿

“邓稼先”、“原子弹、氢弹”、“两弹元勋”，这些耳熟能详的词语是初中课本里就讲过的知识点，每个人应该都知道其对于我们国家的意义。大多数人可能听说过他们当时“很艰苦”，却只有少数人，知道这个“艰苦”到底意味着什么。

为了去感受这两个字的力量，央视记者在春节前夕走进了“两弹”的诞生地——“三线”建设时的902基地，现在的“两弹城”，多位我国两弹一星的功勋科学家曾在这里工作过。

△902基地院部旧址 现被称作“两弹城”

最近网上流行一句话：不要让贫穷限制了你的想象力。而在这里，“艰苦”并不是这段历史的重点，它背后从未被条件限制的“想象力”才是。

从戈壁滩到山沟沟，算人间天堂了

90岁的雷开学老人给我们讲述了他当年到这里之后的感受，他说，坐了几天的闷罐火车到了这里，车门才打开一道缝的时候，他就乐了。

“山真绿，好多的树，而且，这里海拔低，可以把米饭煮熟。更重要的是，不用担心天天生活在敌人定点清除的威胁下了。”

△央视记者吴杰采访90岁的雷开学老人

902基地是从青海的戈壁滩上搬来的，和那里比，四川省梓潼县的山沟沟，算人间天堂了。没有任何抱怨，这里的人带着积极和乐观，做着最苦最难的事。

“靠山，隐蔽，分散，进洞，远看像村镇，近看像民房，大家要从附近的村镇里坐几个小时的车，才能凑到一起开一场协调会”……这并不能称作是体面的生活。强大的民族，除非是科研条件迫切需要，是不会让科学家藏在山沟里工作，过着一边做研究一边过种菜挑粪的日子的。而正是怀着“强我中华”的渴望，一群世界级的科学家才会甘愿待在这里。

△902基地的厂房和实验室在青山环抱中

△生活条件艰苦的科研人员家属

邓稼先手稿：“明天我要做一个小手术”

两弹元勋邓稼先的旧居，就在这里。

我们走进他的办公室，从摆设上，实在说不出什么东西来：只有一对沙发，一部电话，一台手摇计算机。

△邓稼先曾在“两弹城”使用的办公室

还好，墙上这些邓稼先手写的字条，值得我们驻足留意。

“明天我要做一个手术”，思前想后，邓稼先在手术前，加了一个“小”。他不想让大家担心，但那时的他，已经罹患直肠癌晚期，工作人员说，他的血小板几乎完全丧失，体内不停出血，用年轻人能理解的话说，他的生命值一直在减少。

上面是另一张邓稼先的手稿，里面对病情也只说了一句话，“今天我打了化疗，打完挺不舒服的”。可能这是记者见到的，这位科学大家第一次，向别人表达自己的病痛。而其他时间，他说的依旧只有工作。

因为他们 中国才有现在的模样

在上面这份邓稼先的手稿中，提到了“星球大战”，即美国的星球大战计划，“电磁轨道”应该指当时提出的电磁轨道发射技术。有人说，这是个对西方世界都有着“幻想”意味的科学发展规划；有人说，这个计划订得太高远，让当时另一个超级大国苏联都望尘莫及。而邓稼先那一辈科学家，拿着一年仅有9000万的科研经费，却要跟踪这样一个高深的科技规划。

就在邓稼先写下这篇手稿的同一年，同样在这个山沟里的研究院工作的另一位科学大家——王淦昌和另外三位科学家共同向党中央上书，要制定中国自己的高技术研究发展计划。

今天，我们把它叫做863计划。

我们能看到的中国的超级计算机，大型运载火箭，核聚变试验装置等大国重器，就是这份计划的产物。

△核聚变试验装置“聚龙一号”试验时发出的电光

贫穷，并没有限制他们的想象力；贫穷，没有限制他们殚精竭虑为未来布局的战略眼光；贫穷，更没有限制他们把知识，青春，甚至生命贡献给祖国的决心；这些是，贫穷无法限制的东西。

我们不是怀旧，我们是要记得；我们不仅要记得，更要传承。

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什么是三线？

上世纪六七十年代，我国开展了一场以战备为中心的大规模基础建设。因为建设的地点主要位于被称为“三线”的广大中西部地区，因此这场建设被称为“三线建设”。根据当时的地理划分，沿海边疆被称为一线，京广铁路以西的广袤中西部地区被称为三线，介于一线和三线之间的地区，则是二线。

为此，有超过400万人远离家乡，在“三线”落地生根。

这是一段跨越半个世纪的记忆，他们在“三线”坚守一生，只愿以一人之身成一国之事，全万家之福。

他们奋斗过的“三线”工厂，有些已经成为新一代大国重器的摇篮，也有些已经成为了历史的记忆。

春节期间，央视新闻全媒体平台推出新春走基层特别报道《祖国不会忘记—解密“三线“》系列， 我们的记者将带您走进这些为国家的和平繁荣付出一生的“三线人”，铭记那段用艰苦奋斗创造幸福生活的岁月。

责任编辑：张玉