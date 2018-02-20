铁路部门：今明日铁路将迎来节后返程高峰

原标题：假期过半，返程客流升温
本报北京2月19日电 （记者陆娅楠）记者从中国铁路总公司获悉：2月18日全国铁路发送旅客852.8万人次，同比增长11.4%，预计2月19日，返程客流迅速升温，当日发送旅客将达到950万人次。
俗话说“三六九、往外走”，2月18日起铁路返程客流开始逐渐升温。针对此情况，铁路部门采取加开旅客列车措施，2月19日，全国铁路预计增开旅客列车636列，较前一日多增开旅客列车303列。在增加运力同时，铁路部门还不断优化车站服务。北京局集团公司在各车站设置爱心服务区、母婴室、儿童娱乐区，为旅客提供温馨舒适的候车环境。铁路部门提醒，2月20日、21日铁路将迎来节后返程高峰，请出行旅客做好准备。
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