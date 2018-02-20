新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

铁路部门：今明日铁路将迎来节后返程高峰

铁路部门：今明日铁路将迎来节后返程高峰
2018年02月20日 03:48 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：假期过半，返程客流升温

　　本报北京2月19日电  （记者陆娅楠）记者从中国铁路总公司获悉：2月18日全国铁路发送旅客852.8万人次，同比增长11.4%，预计2月19日，返程客流迅速升温，当日发送旅客将达到950万人次。

　　俗话说“三六九、往外走”，2月18日起铁路返程客流开始逐渐升温。针对此情况，铁路部门采取加开旅客列车措施，2月19日，全国铁路预计增开旅客列车636列，较前一日多增开旅客列车303列。在增加运力同时，铁路部门还不断优化车站服务。北京局集团公司在各车站设置爱心服务区、母婴室、儿童娱乐区，为旅客提供温馨舒适的候车环境。铁路部门提醒，2月20日、21日铁路将迎来节后返程高峰，请出行旅客做好准备。

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区