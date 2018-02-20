原标题：没有它，过年还怎么买遍天南地北土特产？

高歌猛进的农村电商

电商生意越做越红火，是宗路果品专业合作社社长刘宗路过去一年最高兴的事。

刘宗路所在的毛坪村，是沂蒙山区一个三面环山的小山村。“过去村里只有一条坑坑洼洼的土路，水果摘下来还好好的，用小推车运出去不是磕碰了就是压坏了，卖不了好价钱”，刘宗路告诉“国是直通车”，现在村里的路都做了道路硬化，果园生产路也修到了田间地头，新鲜水果第一时间就能进真空运输箱，品质有了保证。

有了通畅的物流体系，这家合作社成立了电商公司，在网上销售鲜食果品，销售额突破1000万元（人民币，下同）。“这在以前想都不敢想。”

沭宣 摄。图片来源：中新网。

农村电商走进“青春期”

刘宗路的致富路，是中国不少农民的真实写照。近年来，越来越多的农民生活重心从田间“移步”到电脑前，电子商务正在以前所未有的速度，深刻改变着中国农村和中国经济的面貌。

据商务部数据，2017年中国农产品网络销售达2436.6亿元，同比增长53.3%。截至2017年底，全国农村网店达985.6万家，比2016年增加了近170万家；带动就业人数超过2800万人，比2016年底增加了800万人。另据阿里数据，全国“淘宝村”已超过2000个，几乎是2014年的10倍；销售额达1200亿元。

国是直通车 冯玲玲 摄。

农村电商之所以能在中国蓬勃发展，是“水到渠成”的结果。

一方面，路况改善，为电商进村奠定基础。俗话说，要致富，先修路。过去五年来，中国新建改建农村公路127.5万公里，几乎所有乡镇和建制村都通上了沥青路、水泥路。

以被称为“中国红枣之乡”的山西临县为例，高速公路与该县庙坪村无缝对接后，立刻有不少电商平台找上门来和当地红枣加工企业合作，其中不乏知名品牌“三只松鼠”、“来伊份”、“西域美农”等。如今，庙坪村供应电商的红枣产量已达3600万斤。

另一方面，“互联网+”全面提速，互联网企业实力增强，为电商进村提供助力。

阿里巴巴早在2014年就将乡村战略列为该集团未来20年三大核心战略之一，并与同年启动了农村淘宝项目。截至目前，阿里巴巴农村淘宝项目已经落地全国29个省近700个县，包括178个国家贫困县和147个省贫困县，覆盖近3万个村庄，“村小二”和“淘帮手”接近6万名。京东已招募数十万名乡村推广员，苏宁加速本地化进程建设服务点超过1万家。

高歌猛进的农村电商不仅拓展了农产品销售渠道、促进了农民创业就业，也为农业发展和精准脱贫提供了新的思路。

分析人士称，发展农村电商能助力实现农业产业结构调整，推动农业生产经营从“种什么卖什么”向“要什么”转变，体现了农业供给侧结构性改革的本质。

如今，利用农村电商平台整合农业资源，进行集约化、规模化订单农业生产，并通过网络平台拓展市场，形成产、供、销紧密衔接的产业链，已经成为越来越多贫困地区脱贫致富的选择。

城乡协同发展也因此登上“风口”。“电商发展不仅改变贫困地区农民的生活、生产和思维习惯，也吸引了大批优秀人才返乡创业，为城镇化发展注入动力。”中国社科院财经院互联网经济研究室主任李勇坚说。

国是直通车 冯玲玲 摄。

“成长的烦恼”何解？

但在活力四射的同时，农村电商也遭遇了一些“成长的烦恼”。

《中国农村电子商务发展报告（2016—2017）》报告指出，多数农村电商经营者在产品包装培育推广和质量保障体系建设方面不够重视，农村电商发展也面临着人才匮乏等问题。

恶性竞争也给农村电商健康发展带来隐忧。

有农民告诉“国是直通车”，开网店卖农产品成本低，技术含量不高，各家的商品也大同小异，竞争十分激烈，甚至会出现卖家冒充消费者给同行打“差评”的情况。

可以预见，随着中国精准扶贫进入攻坚期，未来将有更多农民在电商的道路上“抱团”前行。在参与者越来越多、产品同质化程度较高的情况下，如何保证竞争有序，让农村电商健康成长，不仅是刘宗路们，也是相关管理者需要直面的问题。

官方已经开始行动。针对农村电商交易中的产品质量监督、消费者权益保护等问题，不少省市都开始多管齐下，加强市场监管和培训。安徽提出要加强农产品产地集配和冷链等设施建设，构建信息共享体系、金融服务体系、智能物流体系、电商信用体系、统计监测体系和风险防控体系；石家庄市则组织网监科、市场科、消保科等人员上门开展服务，将《网络交易管理办法》《消费者权益保护法》等法律政策送至农村电商服务点。

在此情况下，中国农村电商行稳致远可期。

责任编辑：张玉