春节假期自驾返程高潮到来 一位交警给出这些忠告

原标题：春节自驾返程高潮到来，这是一位交警的忠告！

来源：瞭望智库

2月20日上午10时30分许，瑞金市瑞祥运输服务有限公司一辆号牌为赣B44296的宇通牌中型普通客车（核载19人，实载32人），由瑞金市驶往瑞林乡，当行至江西省赣州市宁都县长胜镇境内319国道429公里+200米处转弯下坡时，车辆冲出路外，翻入深约10米左右深沟，造成9人当场死亡，1人经抢救无效死亡。

这实在是让人痛心！

春节假期的余额越来越少，返程大军正在或即将“踏上征途”。

这期间，不管区域还是长途，主要道路拥堵，出行车辆多、运输距离长，也是交通事故的高发期。此时更应该把“交通安全”牢记心头。

那些最懂交通安全的人——忙碌了一年的交警同志们，根据一线的经验体会，为大家总结出全面深刻的“春运”返程交通安全提示。

今天库叔强烈推荐，一定要看！你的平安比什么都重要。

文 | 库叔

本文由瞭望智库综合。

一

那些与死神“擦身而过”的惊险瞬间

交通意外事故，有很多并非完全的“意外”，而是因为驾车人或行人违反了道路交通安全法律法规。江苏交警发布了2017年十大交通意外危险瞬间，看看这些惊险时刻，安全不能靠运气，要靠大家共同严格遵守道路交通安全法，才能真正避险。

*吊车转弯疏于观察 母子遇“内轮差”幸运逃生

2017年4月15日，江苏苏州吴江区联中路与华鸿路路口，大货车的内轮差导致电动车上的母子二人被刮倒在地，幸好车辆刹车及时。交警提醒，遇到此类车辆转弯，行人骑车人一定要保持足够安全距离。

*女子高速路上解围巾 汽车失控撞护栏

2017年12月8日，徐淮高速江苏徐州往淮安方向，驾车女子在高速上行驶时伸手解围巾，导致车辆突然失控撞上护栏。警方提醒，高速行车，一定要集中注意力，千万不要有妨碍安全驾驶的行为。

*轿车强行超车 逼翻渣土车

2017年2月10日，江苏泰州市姜堰区溱线路口，强行超车的轿车将正常行驶的渣土车逼翻在地，幸好渣土车只砸中了轿车的后备箱，并未造成伤亡。交警提醒，变道超车时，一定不能影响其他车辆的正常行驶，切记先观察、再打灯变道。

*转弯未让直行 货车碾压摩托车

2017年2月11日，江苏苏州吴江开发区亨通路樟木路口，在没有信号灯控制的路口，转弯的货车并未理会直行的摩托车，而骑车男子在通过路口时也并未减速，所幸男子提前弃车倒地才逃过一劫。警方提醒，路口莫忘减速、转弯礼让直行。

*货车突然转弯 骑手“铲球”保命

2017年2月27日，徐州市泉山区某酒店门前发生交通事故。

*电动车驶入货车盲区 女骑手倒地险被碾压

2017年7月31日，江苏泰州靖江市229省道和北二环交叉路口发生一起交通事故。这两起事故提醒我们，大型车辆存在视觉盲区，行人和非机动车一定要跟大型车辆保持安全距离。

*随意停车下客 儿童窜出马路被撞

2017年5月3日，江苏苏州吴江区某小区附近，车辆违停下客，家长疏于看护，导致事故发生。交警提醒，接送孩子千万不要在机动车道停车，而家长也一定要时刻关注孩子，避免此类伤害。

*马虎司机碰到大意家长 幼童险些命丧车轮

2017年5月21日，江苏苏州常熟市某物流公司内发生意外。交警提醒，停车场、道路都不是孩子们的游乐场，而大型车辆驾驶人也应该主动观察车辆周边情况后再动车，防止类似险情。

*大巴司机疲劳驾驶 车内监控记录惊险瞬间

2017年6月12日，京沪高速公路江苏泰州段，大客车驾驶人疲劳驾驶导致车辆侧翻，所幸车上只有个别乘客轻微擦伤。专业驾驶员要为所有乘客的安全负责，上路前应当保持充足睡眠，连续行车期间多停留休息。

*飞来横祸 匝道口随意变道引发事故

2017年7月7日，江苏南京绕城公路岱山西路匝道口，突然变道的白色轿车导致后车避让不及追尾。高速匝道口突然停车变道一直是导致高速事故的主要原因之一。警方提醒，错过匝道一定要将错就错，停车、变道甚至倒车逆行都是最危险的举动。

二

行至这些路段，要格外小心

有一种路段，叫做“事故多发路段”。由于交通流量、地理条件等各方面的原因，总有一些路段比其他地方更“危险”。

公安部交通管理局组织对2017年全国道路交通事故多发、造成人员死亡集中的路段进行了排查，并梳理出全国十大事故多发路段。

行至这些路段，一定要倍加留心。

这十大事故多发路段，总里程116公里，在河北、安徽境内分别有两处，其余六处分别位于吉林长春、广西贵港、广东云浮、云南昆明、江西赣州和湖南长沙。2017年共发生交通事故453起，造成152人死亡。

公安部交管局事故对策处处长李哲提示：

这十大事故路段有八处位于国道和省道，另外有两处位于高速公路。跟高速公路不同的是，这些国道和省道不是完全封闭的，各类车辆混行，沿线的交叉路口比较多，有些紧邻村镇，行人横穿比较多，行驶到这些道路的时候，由于机动车和非机动车、行人都属于一种混行的状态，非常容易发生人车相撞的这种交通事故。

春运返程迎来高峰，库叔在这里提醒广大交通参与者切实遵守交通法规，文明行车，途经事故多发路段时，务必谨慎驾驶。

三

上高速前，一定要读一读

春节假期即将结束，不管是自驾出行旅游，还是在返程路上，高速公路上的行车安全，都要多加注意。

由署名高健的高速交警撰写的文章《一位高速公路交警的忠告》，曾经刷屏网络。库叔今天整理其精华，为你在高速路上保驾护航。

1。停车、停车、还是停车！

最重要的放在最前面说。高速公路行车最怕的是什么？是停车！

小车司机发现前方道路堵塞时，一定要马上看观后镜里有没有大货车跟着你，如果有，一定要提前减速并打开双闪灯提醒后车注意，给后面的大车充足的距离和时间减速；如果后面的大车按喇叭或向你不停的闪灯，他一定是刹不住车了，你一定一定要加速往紧急停车道内钻！哪怕会刮伤你的爱车。

紧急停车道是一条生命通道！一条你的逃生通道！

2。爆胎时的操控处理

在高速行驶时小车爆胎尤其是前轮爆胎造成的后果远比大车爆胎严重。正确的做法是在车辆爆胎时，首先要紧握方向盘，不管车头向哪偏，给一个固定的纠正角度（与你的实际车速有关）并用力保持，同时不要采取紧急制动，因为这时车辆的制动能力在纵线上是不平衡的，让减速行为掌握在受控制的过程中并努力保持原来的行车轨迹，切忌急打方向纠正。

3。超速行驶

谨记两句话：一句是“十祸九快”，一句是不要迷信“好车”。往往有些人迷信自己的车好，性能就好，但是生命面前人人平等。我国最高等级的高速公路限高速是120KM/H，这不是没有根据的。

4。行车前的安全检查

车辆故障有相当的偶然性，新车不等于就没故障，我们曾经见过5000公里不到的新车爆胎。高速公路前不着村后不着店，出行前除了检查轮胎，还有机油问题、润滑油问题、降温液问题，甚至雨刮和玻璃水也要仔细检查。

5。高速公路的标线、标牌和警告

每个“事故多发路段，请谨慎驾驶”，当您在路上见到类似的警告标志时，一定要有意识地降低车速并保持车距，同时做好应对紧急情况的准备。

6。尽量避免夜间行车

晚上是各种事故的高发时段，作为小车的司乘人员，在晚上行车，流量大、密度高，跑着“不爽”还是其次，重要的是忙了一天的大车司机大部分涉嫌疲劳驾驶、更有证驾不符、违法驾驶等大比例牵涉其中给行车造成更大的安全隐患。

7。超车时多用闪灯提醒

高速公路速度快，噪音大，你的车喇叭前车根本听不到，超车时还是多切换远近闪灯提醒一下对方更有用。

8。非紧急情况不要占用紧急停车道

9。保护现场？保证安全！

在高速公路发生财产损失轻微的事故，如果无人员伤亡、双方对成因无异议，且车辆具备移动能力，一定要将车辆移动致紧急停车道内停放，现在的人们几乎都有拍照功能的手机，可以在动车前用自己的手机将原始现场拍两张照片，当然，最好能在电话里和当班民警沟通，放心，碰到这样的“移动现场”，高速事故交警一定不会难为你的！

10。发生事故后

如果你的车辆在高速公路上发生大的财产损失事故甚至伤亡事故，你是一定不能动现场的（抢救伤员除外），这时就牵扯到两件比较重要的事情了：设置警告标志和电话报警。一定要在事故现场来车方向一百五十米外设置警告标志，且人员要转移到公路护栏外。报警必须在第一时间。

11。不要在高速公路上丢弃废物、行人不要上高速

12。安全带保安全

高速上，坐在后座的人一定要系安全带！这个往往是很容易忽视的问题。

13。高速路上必须集中精力，不能接打电话，不能想事而思想开小差

14。千万不能赌气开车-------大忌！！！ 多谦让

最后，无论何时牢记一句话：一个好的驾驶员，并不在他的驾车技术有多么高超，而是他的头脑中是否有安全意识。

这些来自一线交警的忠告，相信可以让大家在春节收官时的道路上更安全。

最后不要忘了，在万家灯火、阖家团圆的春节假期，交警同志们没有休息，坚守岗位，为的是交通的安全、群众的安定。新春佳节，有很多岗位上的人们，仍在辛勤工作，我们每个人能度过一个平稳、顺利、美好的春节，要感谢他们的尽职尽责。在此应该向他们致以崇高的敬意。

春节期间坚守第一线可敬的交警们（图片来源见水印）

当然，在新年忙碌着的还有库叔。库叔在春节期间，也在不断为大家提供优质的内容。在此库叔给每一位读者拜个晚年！也期待大家在春节过后继续关注瞭望智库的精彩内容。

本文综合自央视新闻移动网矩阵号“江苏新时空”、央视新闻客户端、《羊城晚报》等。

责任编辑：张玉