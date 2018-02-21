返程高峰首日全国铁路发送1060万人 同比增长8.3%

原标题：返程高峰首日全国铁路发送1060万人

昨日，北京站广场，上午10点半，大批返程旅客排队进入地铁安检。新京报记者 侯少卿 摄

新京报讯 （记者裴剑飞）昨天上午10点半，地铁北京站D口外立起了多条铁栅栏，将长达百米的等待队伍分成了四列。记者从中国铁路总公司获悉，2月20日，铁路春运迎来返程客流高峰，全国铁路预计发送旅客1060万人次，同比增长8.3%。

今天是春节假期最后一天，北京市交管局预测，今天返京车流量将猛增，京藏高速、京津塘高速、京港澳高速等将出现短时车多缓行情况。明天是节后首个工作日，当天（周四）机动车限行尾号3和8，预计市内车流量有所上升，早晚高峰交通压力将回升，东、西、北部城区环路和主要联络线可能出现短时车流集中的情况。

据北京市交通委介绍，假期第六天北京交通状况总体运行平稳有序，从0时截止到昨日16时，高速公路交通量约为113.48万，比前一日同时段增长约2.77%，比去年同期同时段增长约17.05%，其中进城方向约57.66万，出城方向约55.82万。

昨日，北京高速公路运行压力继续呈加大趋势，京藏高速压力最为集中，下午至傍晚时段进京方向压力明显加大。此外，高速路免费将于今日24时结束，京藏高速、京港澳高速等重点关注高速路今日10时至23时易出现拥堵。

交管部门介绍，从近年客运数据看，春运返程期间，两个客运高峰分别为初六至初九和元宵节后，铁路、公路客运场站和机场周边交通压力将有所增加。

此外，八王坟、永定门、六里桥、四惠等长途客运站将出现客运高峰，周边交通压力也将明显增加。

■ 措施

“蓝丝带”车队免费护送老弱残孕旅客

春运返程阶段，西站地区管委会、西站地区志愿服务协会、地区文明单位、“双闪车队”联合组成“蓝丝带”爱心车队，将在客运高峰日公共交通停运后，免费送老弱残孕旅客回家。此项活动自2016年开展，到今年已经持续服务了三年春运。

据了解，今年“蓝丝带”爱心车队的活动时间为：春节假期及元宵节（正月十五3月2日、正月十六3月3日）客流高峰期23：00开始到次日凌晨。“蓝丝带”爱心车队相关负责人表示，为了给更多的旅客提供便利，每日车队将保证40辆车的备勤，在出站口使用“爱心电瓶车”接驳旅客到达停车场，免费送旅客回家。

今年，西站地区也将网约车纳入到了春运返程阶段的服务保障队伍中，首汽约车春运期间将进驻西站地区提供运力服务，重点提供夜间运力保障服务。据了解，乘客无需下载“首汽约车” APP，直接前往西站北广场的P1停车场即可乘坐。也可下载“首汽约车”APP，确认网上接单后，再前往乘坐。

责任编辑：张建利