纠治“微腐败”:排队理发战士该不该“礼让”干部

原标题：排队理发战士该不该“礼让”干部 ——第83集团军某旅纠治基层“微腐败”新闻调查之五

排队办事是人人知晓的行为规范。可2月初，第83集团军某旅战士黄玉晓却因为在军人理发室排队时的一件事而郁闷不已。

那天，刚吃过早饭，黄玉晓就急匆匆地赶到理发室。可他还是来迟了一步，前面已经排了好几个人。想起自己上午十点还要站岗，黄玉晓估算了一下时间，觉得正常情况下十点前应该能理完，便坐下来安心排队。

时间一分一秒地过去，看着排在自己前面的最后一名战友坐上了理发椅，黄玉晓心里终于踏实下来。哪承想，就在他刚要起身去洗头时，理发室老板却向一位刚走进来的人说道：“领导稍等，这个理完就给你理。”

“什么情况？懂不懂先来后……”黄玉晓正想发火，看到对方是名少校，刚说出嘴的话又噎回去了半句。

让还是不让？让，排了这么久的队好不容易轮到自己，要是再等一个人理完，站岗肯定会迟到；可是要不让，会不会显得自己没“礼貌”？

最终黄玉晓决定还是要“讲礼貌”。于是他很客气地说了句：“领导，您先请。”就这样，等黄玉晓理完发时已经十点十分了。此时，正在哨位等待黄玉晓前来接岗的战友郭冠焦急难耐，通过岗楼值班电话“告”到了连长那儿：黄玉晓无故拖岗！

当天晚点名，连长对黄玉晓不按时接岗的行为进行了严厉批评。点完名后，满腹委屈的黄玉晓把自己的“不幸遭遇”发到了朋友圈：“礼让”干部理发，误岗惨遭“投诉”，谁来替战士说话？

一石激起千层浪，黄玉晓的遭遇很快引起战友们热议。有的评论说排队时有的干部享“特权”见怪不怪；有的抱怨个别骨干喜欢耍“老资格”，工作训练、打扫卫生迟到早退，跟训不参训、动嘴不动手……

没过多久，这件事传到了旅领导耳中。在机关的组织下，一场专题“吐槽会”在该旅自下而上展开。各级干部在被吐槽中脸红出汗，更加认清了“特权”思想埋下的“微腐败”隐患。大家纷纷表示，要进一步树牢为兵服务理念，强化谨慎用权、严守规矩、从严自律的思想。

春节前，军人理发室内又是一番繁忙景象。前来理发过新年的战友既有机关领导又有营连主官，大家都自觉排队等候，无人插队。

点 评

带兵人的特权是什么？

■金涛

政在去私，私不去则公道亡。现实生活中，确有部分干部骨干的特权思想作祟，认为自己职务高人一等、兵龄长人一截，地位自然特殊一点。

官兵有别，但区别仅是革命分工不同，而非身份贵贱高低。井冈山时期，领导同志带头下山挑粮，“朱德的扁担”被传颂至今；延安时期，毛主席和各级干部在南泥湾大生产运动中模范带头、以身作则……正是这种一心为公、不搞特殊的优良作风，成为了共产党人汇聚民心、凝聚军心的强大黏合剂。

由此再联想到电视剧《人民的名义》，剧中老革命陈岩石一句“背炸药包是共产党员才有的特权”，让大家无不为之动容。同理，带兵人只有摒弃生活中“我优先”的特权，叫响战场、训练场、救灾现场上“我先上”的“特权”，才能赢得兵心、立起威信。

责任编辑：张建利