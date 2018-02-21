新京报批城市绿化奢靡风：滋生了巨大腐败空间

原标题：公开预决算，遏制城市高价“买绿”

■ 社论

城市绿化规划、预决算，其实是城市绿化奢靡风的两个“七寸”，对此，必须让公众的监督在场。

据媒体报道，中央“八项规定”之后，城市园林绿化中的奢靡之风减轻了很多，但仍有一些地方热衷于贪大求靓，移栽一些不适宜本地生长的树种，南树北运、北树南种、热衷名贵树种、人为制造“短命植物”等现象仍不时见之报端。

城市绿化，本是为了美化景观，改善生态，提升城市宜居度，但在许多城市，迷恋名贵树种高价“买绿”，南方树种大量引入北方城市，城市绿植挖了栽、栽了挖……这样的奢靡之风已背离了城市绿化的初衷。

城市绿化奢靡风之下，是惊人的浪费。以南树北种为例，这些南方树木运到北方，运输成本不低，养护成本更是不菲，冬季一到，一些树木得穿上严严实实的“防寒服”，还要喷洒防冻液。即便如此，部分南方树种仍熬不过冬天，只能来年再买。

绿化奢靡风也滋生了巨大的腐败空间，不同的绿化树木，品种、树龄都差异巨大，运输成本也千差万别，这就给权力寻租带来很大便利。几千元的树，长途跋涉后，落地价能翻上十倍多，其中的高额差价，在一些地方被层层瓜分，形成环环相扣的腐败链条。

报道中提到，南方某海滨城市曾耗资800万元在两条道路旁种植罗汉松，平均每棵单价26万元；东部一座城市曾经花费约60万元从湖南购买一棵紫薇树。虽然无法确定是否存在权力寻租，但如此“大手大脚”，真的把纳税者的钱用在“刀刃上”了吗？

绿化奢靡风更使城市生态蒙受灾难。许多城市本地绿植树种历经千百年的自然选择，对当地气候和土壤都有很好的适应性，具有更佳的生态价值。但大量外来树种的引入，导致这些本地绿植树种被大量铲除。这种违背科学规律，过度依赖人力、资金堆砌的城市绿化，底子其实虚弱不堪。

城市绿化奢靡风，背后是部分地方官员的任性，不顾民生的“里子”，过度追求城市的“面子”。对于这样的权力失控，固然需要加强相关的监管，包括进一步完善城市绿化的规范，加强审计监督等等。但更为重要的是，激活公众监督的力量，用阳光撕开城市绿化的“黑幕”。

一方面，城市绿化工程的规划方案，应该全面公开。包括城市绿化中选用的树种绿植、绿化的区域、所需树种绿植的数量，以及预估的绿化工程造价等等，这些都应该向公众公开，征询公众意见。通过规划的及时公开，可以让各种高价绿化、短命绿化无处遁形，遏制地方主政官员在城市绿化中追求奢华、铺张浪费的冲动。

另一方面，每年城市绿化的预决算编制，也需公之于众。对于预决算公开，现在的焦点主要是三公经费公开，但其实，城市绿化的浪费并不逊于“三公”浪费。因此，我们应当向推动“三公”公开一样，推动城市绿化的预决算公开。这样的公开，应当细化到每种树种绿植的采购价格、养护成本，让人一目了然。通过透明公开，加大公众对于绿化预决算监督，将能牢牢扎紧城市绿化的“钱袋子”，城市绿化中的奢靡浪费也就无米难为炊。

城市绿化规划、预决算，其实是城市绿化奢靡风的两个“七寸”，对此，必须让公众的监督在场，让公众有机会对长官意志“说不”。全面公开透明，让民意成为影响城市绿化的关键力量，城市绿化中的奢靡风，不难遏制。

责任编辑：张建利