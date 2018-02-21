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国际滑联驳回中国队申诉:未比赛结束30分钟内申诉

国际滑联驳回中国队申诉:未比赛结束30分钟内申诉
2018年02月21日 16:31 央视新闻
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　　#关注平昌冬奥会#[最新消息！国际滑联驳回中国队申诉]据@CCTV5 ：国际滑联已经驳回了中国短道速滑队的申诉，理由是没有在比赛结束后30分钟内进行申诉。而中国队主教练李琰在赛后曾表示：“因为当时裁判们还在开会，所以申诉材料一时还没有递交上去。”

　　@央视新闻： #关注平昌冬奥会#[中国队，申诉！]昨天，平昌冬奥会短道速滑女子3000米接力决赛，中国队第二个冲到终点，却被判罚犯规无成绩。这一裁决引发巨大争议，网友直呼“看不懂”。对此，中国队决定向国际滑联技术委员会提出申诉，申诉关于裁判判罚一致性的问题。看回放↓你想对中国队姑娘们说____？

 

责任编辑：张玉

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