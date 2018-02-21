新京报评企业家举报市委书记：政商不清 纠纷必生

原标题：企业家实名举报市委书记：政商不清，纠纷必生

政商不清不楚的关系，短期或可让企业获得特殊呵护，长远看却会损害企业的健康发展。

▲皇明集团董事长黄鸣

文 | 丁远郭

农历大年三十，皇明集团董事长黄鸣发出公开信，举报企业所在地德州市委书记拒绝兑现承诺，导致企业经营困难。日前，德州市做出回应，称主要领导已经和黄鸣见面沟通，对他反映的“历史遗留问题”将“认真研究解决”。

这是继毛振华之后，另一位知名企业家通过网络陈情反映问题。两人通过这样非常规的方式“维权”，反映的共性问题值得关注。

举报信中，黄鸣反映的主要问题，是皇明作为当地标杆企业，按照政府部门指令，承担了世界太阳城大会的场馆建设和配套服务、拆迁安置等工作，当时政府承诺通过划拨土地等方式给予补偿。

但随后随着领导干部更替，地方未能兑现承诺，导致企业经营困难，甚至到了生死存亡关头。

当地政府的回应，客观上也证明了黄鸣所反映的问题部分存在。但目前仅凭一方陈情，很难判断谁是谁非。

▲ 德州市政府回应

当年大会的筹办建设是政府项目还是企业行为？双方的利益分配是否合法合规？公开信中的“承诺”是当时领导的口头承诺，还是经过审批签约？

这些都需要用法治的尺子进行度量。

不过，从黄鸣公开信所描述的情况，可以很明显看出一个明星企业和地方政府之间的微妙关系。政商关系不清不楚的背景下，这类明星企业和当地的形象、政绩紧密相连，甚至和一届官员的仕途高度绑定。

政府可以用行政资源帮助其取得发展所需的各种优惠条件，作为交换，企业也要为地方的“政绩工程”出力。

▲坐落于山东德州的“日月坛微排大厦”，建成时是全球最大太阳能办公大楼。

政商不清不楚的关系，短期或可让企业获得特殊呵护，长远看却会损害企业的健康发展。双方关系甜蜜时，企业可以获得超国民待遇，甚至真金白银的支持；而一旦政策环境发生变化，甚至地方领导更替，这种优待就不复存在。

皇明集团今天的困境，原因比较复杂，与结构调整和转型升级的大背景有关，也与过度依赖地产等“非流动性固定资产”有关。其中当然有企业自身经营的问题，但不正常政商关系下的纠缠，也是一个重要原因。

在“亲清”的政商关系下，企业家按照自己对市场的判断开拓创新，政府的主要角色，是创造公平透明、鼓励创新的市场环境。

官商勾肩搭背、政商不分，靠企业出政绩，出了事让企业“找市场不要找市长”——新型政商关系下，不容许这样的事情发生。

因此，无论这次事件是非曲直如何，“新官不理旧账”显然不对，避而不见或拖着不办，也不是解决问题的方式。

从这一点来看，黄鸣的举报也在客观上倒逼了事情有所转圜。问题已摊在了台面上，接下来，需要有相应的权威部门和专业机构介入，依法依规进行调查认定。

□丁远郭（媒体人）

责任编辑：张建利