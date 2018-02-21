安徽出台党员干部带头开展移风易俗的指导意见

原标题：安徽：出台党员干部带头开展移风易俗的指导意见
日前，安徽省出台《关于全省党员干部带头开展移风易俗弘扬时代新风的指导意见》，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，持之以恒正风肃纪。
《意见》强调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，大力弘扬中华民族优秀传统美德，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想观念，坚决反对铺张浪费、反对婚丧大操大办、反对封建迷信，抵制腐朽落后文化侵蚀，以优良党风政风带动社风民风，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
《意见》要求，全省广大党员干部带头加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，明大德、守公德、严私德，传家训、立家规、扬家风，以良好形象影响带动群众，以实际行动抵制不良风气，以榜样力量引领新风正气。各地各单位在实施乡村振兴战略进程中，要把弘扬时代新风摆在突出位置，推动乡风民风美起来、人居环境美起来、文化生活美起来，不断深化美丽乡村建设。各级新闻媒体要广泛宣传开展移风易俗、弘扬时代新风的典型事迹和鲜活经验，加强对党员干部的舆论监督，适时曝光炫富摆阔现象、伤风败俗行为，激浊扬清、抑恶扬善，把不良风气贬下去，把新风正气树起来。
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