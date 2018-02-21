湖北仙桃移民局原局长上任1个月就出事 4个月被免

原标题：湖北纪委3天通报17起案件 有官员任局长1月就出事

今天（大年初五），湖北省纪委监委网站更新了潜江7起违反中央八项规定精神典型问题的通报，这是自大年初三以来，仙桃、天门、潜江三地，连续发布典型案例通报。

总共17起案例里，其中一个格外引人注意。

2017年12月5日至9日，仙桃市移民局原局长杨祖文给父亲办白喜事。办事前，他没填《操办婚丧事宜报告表》。这事还被下属同事知道了，他们约了起来，一起来慰问。这一“慰问”，就出事了。

通报交代了对杨祖文同志的的问题和处理结果：

2017年12月5日至9日，仙桃市移民局原局长杨祖文违规操办父亲丧事，收受非亲属人员礼品，并在2018年1月3日补报《操办婚丧事宜报告表》时，隐瞒了上述问题，受到党内严重警告处分，并被免去市移民局局长

根据仙桃组工网消息，2017年11月，杨祖文同志被任命为仙桃市移民局局长，免去其仙桃市民政局党组成员职务。满打满算，他新官上任1个月就出了事，4个月就被免了职。

约着一起来看领导的，也都受到了处分：

仙桃市移民局副局长易修琼参与吊唁送给杨祖文礼品，并电话通知3人前往吊唁，受到党内警告处分。

沔城回族镇民政办主任宋传香电话邀约7人一同前往吊唁，并送给杨祖文礼品，受到党内警告处分。

仙桃市军队离退休干部管理所党支部书记、所长李祥贵违规使用本单位公务用车前往吊唁，受到党内警告处分。

婚丧嫁娶的尺度怎么把握

婚丧嫁娶都是人生大事，郑重操持本不为过。但尺度把不好，大事就会成了祸事。

据统计，十八大以来，在中央纪委网站历次通报的违反八项规定精神典型案例中，“大操大办”婚丧嫁娶的“案发率”和受处分人数长期“稳居前列”。

在湖北，党员干部婚丧嫁娶的尺度到底怎么把握，红线又在哪里，一起来看看。

红线：不能利用职权和职务的影响

《中国共产党纪律处分条例》第八十五条 规定：“利用职权或者职务上的影响操办婚丧喜庆事宜，在社会上造成不良影响的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务处分。”

“在操办婚丧喜庆事宜中，借机敛财或者有其他侵犯国家、集体和人民利益行为的，依照前款规定从重或者加重处分，直至开除党籍。”

细则：这些具体行为不能有

落实到湖北，2014年，湖北省纪委印发了《关于党员干部操办婚丧喜庆事宜监督检查办法》。党员干部婚丧嫁娶，这些行为不能有——

禁止

1、确需操办的，应当严格控制在亲戚范围内。禁止收受下属以及有利害关系单位和个人的礼金礼品。禁止党员干部借领导干部婚丧喜庆之机，给领导干部送钱物。

2、禁用公款、公物、公车，禁止在本单位或者有业务往来单位的宾馆、饭店、招待所、食堂操办婚丧喜庆事宜。

3、婚事限定一事一天一地办理。禁止长时间、分批次、多地点或者采取“化整为零”的方式操办婚丧喜庆事宜。

4、在操办婚丧喜庆事宜过程中，不得聚众赌博、搞封建迷信活动或者有其他妨害社会管理秩序行为。

同事间婚丧嫁娶慰问，工会来干

根据新出炉的《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》，单位职工婚丧嫁娶，工会给慰问给福利。

01

红喜事，慰问品不超过1000元

工会会员结婚可以给予不超过1000元的慰问品。

02

白喜事，慰问金不超过1000元

细则明确，会员生病住院，慰问金不超过1000元。工会会员或其直系亲属 （限会员配偶、父母、子女）去世，可以给予不超过1000元的慰问金。

基层工会开展生病住院、直系亲属去世、会员退休等慰问活动时，须与单位行政部门做好统筹，不得重复慰问。

其他16起通报

1、2014年至2016年，潜江市杨市办事处联垸村违规报销公款吃喝开支，村党支部书记、村委会主任朱克荣受到党内警告处分。

2、2015年1月至10月，潜江市周矶办事处龙山村违规公款吃喝，村党支部原书记黄绍军、支部原副书记舒忠伍分别受到党内警告处分。

3、2015年3月，潜江市潜江经济开发区·竹根滩镇曹滩村违规发放项目建设奖，党支部书记曹进受到党内警告处分。

4、2016年1月至2月，潜江市潜江经济开发区·竹根滩镇彭鲁村违规发放购物卡，村党支部书记鲁清平受到党内警告处分。

5、2013年至2016年，潜江市龙湾镇社会事务办公室副主任任文学，在担任龙湾镇综合文化站站长期间，违规发放本单位职工广场舞下乡辅导补助、公共图书馆免费开放管理费，受到党内警告处分。

6、2016年3月5日，潜江市杨市办事处刘岭村党支部书记向继龙，违规操办儿子婚宴，收受非亲属人员礼金，受到党内警告处分。

7、2013年9月14日至2017年2月18日，潜江市后湖管理区城区办事处菜园队酒厂负责人陈华，先后5次分别以酒厂开业、儿子结婚、长孙出生、长孙周岁、次孙出生等名义违规操办酒宴，收受非亲属人员礼金，受到党内严重警告处分。

8、2017年10月5日，天门市岳口镇梁巷村党支部书记习翠玉，违规操办儿子婚宴，收受非亲属人员礼金，受到党内警告处分。

9、2017年12月24日至25日，仙桃市彭场工业园原党委委员、管委会副主任吴光波违规操办儿子婚宴，收受非亲属人员礼金，受到党内严重警告处分。

10、2013年1月至2015年2月，经时任仙桃市村镇规划管理局局长别浦清同意，市村镇规划管理局以看望病人、节日慰问为由，用公款送礼；2015年11月25日至12月1日，别浦清与时任该局副局长冯俊华在外省参加会议期间，擅自改变线路，外出旅游，并违规报销旅游期间的住宿费和领取旅游期间的差旅补贴。别浦清受到党内严重警告处分；冯俊华受到党内警告处分。

11、2013年1月至2017年1月，仙桃市交通运输局党组成员、工会主席邹冲多次向该局时任局长送礼；2016年11月某晚，邹冲与该局5名机关干部以加班误餐为由，到城区某餐馆吃喝，后用公款报销。邹冲受到党内严重警告处分。

12、2017年7月11日至16日，仙桃市园林绿化管理局城西绿化管理所所长陈林波带队，与市住建委城建科科长蔡智斌、市财政局投资评审中心主任陈勇以及湖北仙境园林工程公司副总经理廖才明（非党员，另案处理）、土木部经理雷运华一行5人外出考察购买景观石。期间，陈林波等5人擅自改变线路，到风景区旅游，并用公款报销旅游费用。陈林波受到党内严重警告处分；蔡智斌、陈勇、雷运华分别受到党内警告处分。

13、2014年8月至2016年12月，仙桃市农业科学研究所聘用司机赵义华使用单位加油卡为本人和亲友私车加油，受到辞退处理。市农业科学研究所所长黄金涛对此负有领导责任，受到党内警告处分。

14、2015年9月至2017年9月，市农产品质量安全检验检测中心副主任万彭涛用单位加油卡为本人和亲友私车加油，受到党内严重警告处分。市农产品质量安全检验检测中心主任余为信对此负有领导责任，受到诫勉谈话处理。

15、2014年12月，时任仙桃市地税局经济技术开发区分局局长丁传中安排时任该局副局长李莉等人采取虚开接待公函、虚列公务接待开支等手段，冲销该单位违规接待费用。丁传中、李莉分别受到党内警告处分。

16、2016年2月至2017年7月，湖北省四二七科研所党支部书记、所长彭晓星安排本单位出纳和业务员虚开接待公函，报销违规接待开支，彭晓星还存在其他失职失责问题，受到党内严重警告处分。

来源：湖北日报

责任编辑：张玉