原标题：国际滑联驳回中国队申诉，但给出的理由仍让人疑惑

2月20日，韩国平昌冬奥会短道速滑女子3000米接力决赛，中国队和加拿大队被判犯规，该判罚引发巨大争议。赛后，中国队正式按照规则就“同场比赛判罚不一致”提出申诉。（详情见：中国队，申诉！）21日下午，国际滑联驳回了中国队的申诉，理由是没有在比赛结束后30分钟内进行申诉。而中国队主教练李琰在赛后曾表示：“因为当时裁判们还在开会，所以申诉材料一时还没有递交上去。”

△中国队被判犯规无缘奖牌

国际滑联公布判罚依据图片

21日下午，ISU国际滑联官方微博发布声明，国际滑联决定公布作为裁判判罚依据的图片，并且称不再会针对此事做出任何评论。

国际滑联称，在中国队最后一棒进行交接时，正在滑行的中国选手骤然从外道变道至内道，阻挡了正在滑行的韩国选手。

国际滑联公布的图片如下↓

△国际滑联认为：中国队员从外道强切入内道

△国际滑联认为：绿色箭头所指为正在比赛中的（加拿大）选手，红色箭头所指为干扰比赛的未在比赛中的选手

△国际滑联认为：绿色箭头所指为正在比赛中的选手，红色箭头所指为干扰比赛的未在比赛中的选手

不过，无论是国际滑联给出的处罚依据还是理由，仍然充满疑惑。中国队主教练李琰在赛后表示，中国队提出的申诉内容是关于裁判判罚一致性的问题。也就是说，裁判应该对所有参赛队员一视同仁。李琰认为，裁判判的是中国队最后一个交接棒时范可新的横切碰撞犯规。但是在她看来，范可新的那个身体接触之前，比赛中有更严重的碰撞，但是裁判没有判罚。“范可新（和对手）有接触，但是没有影响位置，希望他们的判罚一致吧，”李琰说。

△韩国队交接棒时绊倒加拿大队员

短道速滑国际裁判曲励称，纵观全场比赛，韩国队、中国队都有过对于对手的碰撞。裁判们根据规则判罚，没有问题，但尺度如果能统一，大家就更好接受了。

很显然，国际滑联驳回中国队申诉，但并没有回应判罚一致性这个核心问题。

责任编辑：张玉