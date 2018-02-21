上万辆车因大雾滞留海口 游客表示堵了一个假期

原标题：上万辆车滞留海口，海口-广州机票1万/张！网友却说。。。

今天是大年初六，春节假期的最后一天，春节出游进入返程高峰。但有一大批人，很可能不能按计划返程了……究竟发生了什么？

由于近日海南出现大雾，琼州海峡能见度一段时间内都没有达到通航条件，海口秀英港、新海港、南港三大港口多次短暂停航，导致出岛车辆大量严重滞留，堵车里程一度达10公里。

目前，海上的雾正在逐渐消散，琼州海峡目前的通航条件已经转为良好，三个港口目前通航均为正常。从昨日上午9时30分到今日早晨8时，琼州海峡发往广州2.4万辆车辆。海南、广东两省紧急协调船运企业，尽快把海南滞留车辆和旅客运输出去。另据气象预报，大雾天气将持续至22日，期间仍可能不间断停航。

△目前，正在装船的滞留车辆。

△目前，滞留的车辆。

出岛车辆从凌晨就开始排队🔽

昨日一天都是这样的情况🔽

等待排队过海的游客🔽

重庆游客刘先生表示，他们全家自驾初二到的海南，初五准备离开，四天就一直堵在路上，现在回去又遭遇过海难，真是堵了一个假期。

海口出岛机票破万元 飞广州要15小时

除了海上航行难之外，航班价目表显示，这两天从海口飞广州的航班机票很难买，甚至都需要绕远道中转。从一个购票APP看到，22日有一个海口飞广州的航班价格9990元，并且需中转，早上7点半起飞，晚上10点半到广州，长达15个小时。而平时这段路程只要几百块钱，1个小时的行程。而海口飞深圳，有的航班甚至需要中转哈尔滨，票价近2万。

此外，海口飞往北京、武汉、杭州等全国主要城市，机票价格几乎都是上万元。

海南多方组织疏导旅客 网友：路堵 心不堵

来自成都的何先生，今年春节选择自驾到海南过年，不幸成为了“滞留大军”中的一员。

何先生一行，大年初五（2月20日）早上9点从海南陵水县出发，准备到海口乘坐轮渡返回成都，不过180公里左右的路程却开了24个小时。

路上最堵的一段就是靠近港口的滨海大道，何先生一行从20日中午2点一直堵到晚上12点。到达新海港码头后，由于大雾停航，又等了一夜，到今日（21日）早上9点何先生终于登上轮渡。

虽然经过了24小时的艰难旅程，何先生却表示“路堵，心不堵”，因为一路上都有热心市民、志愿者送水送饭，相关部门还在路边设置临时医疗点，为滞留的旅客服务。

滞留旅客排队领取食物

何先生领到的食物

针对本次大雾导致的大规模拥堵，2月20日截止到12点，海口市出动交警4800余人次，志愿服务人员1200人次，环卫人员500人次，民政救援义工200人次，并协调周边21家酒店参与救助活动，为游客提供服务，向滞留港口的旅客和司机发放面包、速食面和矿泉水等物资。

海口应急广播爱心企业，21日晨第一批600份爱心早餐已经送达秀英港志愿服务点。

海口多家企业21日一大早继续给滞留在海口三港和路面上的旅客送上爱心早餐。

图据海南特区报

由于旅客滞留港口，产生许多生活垃圾，港口环卫工正加紧打扫，环卫车辆也在抓紧处理垃圾，还港口一个干净的环境。

鉴于当前琼州海峡大雾持续时间长，且通航时间不确定，请驾驶人根据实际情况错峰过海出岛：

① 如无特殊情况，驾驶人尽量安排2月22日（初七）后返程。根据天气预报，初七开始全岛降温降雨，大雾将消退。

② 由于港口滞留车辆过多，且通航时间不确定，已在港口待渡驾驶人，如无紧急情况请就近入宿酒店、宾馆，避免家人风餐露宿，确保身体健康。

平安到家！

责任编辑：张玉