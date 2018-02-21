原标题：云南景东县4级地震造成经济损失3214.6万元

中新网昆明2月21日电 （王艳龙）云南省景东县委外宣办21日发布，截至21日17时，发生在该县的4.0级地震共造成全县各村（社区）3035户11317间房屋受损。地震造成总经济损失3214.6万元。

20日22时09分57秒，景东锦屏镇西南12千米附近（东经100.79度，北纬24.47度）发生4.0级左右地震，震源深度6千米，城区有较明显震感。

灾情发生后，景东县委书记祁海带队到锦屏镇前所村、北屯村等重灾农户家实地查看灾情，并要求各乡（镇）、各部门党员干部扎在一线，精准实施救助帮扶，实事求是核查损失，积极开展生产生活自救，确保受灾群众基本生活有保障。

图为受损房屋。 钟欣 摄

截至21日17时，全县各村（社区）共有3035户11317间房屋受损，其中4户房屋严重受损，转移居住3户16人，房屋初步估算损失2263.4万元。教育基础设施损失40.2万元。市政基础设施损失600万元。医疗基础设施损失8万元。交通基础设施损失303万元（其中：桥梁受损7座、路面受损890平方米、路基坍塌11500立方米）。估算造成总经济损失3214.6万元。

目前，无人员伤亡，未发现山体滑坡、地表沉陷等地质现象。通讯、供电、供水未受影响，群众生产生活正常，社会秩序稳定。（完）

责任编辑：张建利