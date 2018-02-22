明星企业家举报官员8天后 山东省委书记表态了

原标题：明星企业家举报官员8天后 山东省委书记表态“关心民营企业家成长”

今年年初，一段企业家毛振华“雪地陈情”的视频，令关于东北经济前途的老话题再引热议；春节期间，皇明董事长黄鸣公开举报德州市委书记的文章，让经济大省山东的营商环境成为新焦点。

2月22日上午，也是法定的春节后“开工”首日，山东省委省政府召开了山东省全面展开新旧动能转换重大工程动员大会。

山东省委书记刘家义说，建设新旧动能转换综合试验区，是在我国改革开放40周年的关键节点上，党中央交给我省的重大政治责任和必须完成好的重大政治任务，是山东发展的重大历史机遇，是我们面对的重大挑战。

在这场大会上，刘家义称，我省市场活力不足，重要的是非公有制经济发展活力不足，科技型、创客型企业少。要在继续深化国企改革的同时，加大民营经济改革发展力度，从体制机制上创造公平竞争的条件，破除市场准入种种限制。

“各级党委、政府要积极作为，为民营企业发展搞好服务、创造环境，积极构建亲清新型政商关系，关心民营企业家成长”，刘家义说。

文|新京报记者 赵毅波

未直接回应黄鸣举报

明确表示“关心民营企业家成长”

在刘家义表态“关心民营企业家成长”的8天前，一篇明星企业家的举报信将山东的营商环境问题推向了风口浪尖。

2月14日，山东德州明星企业家、皇明董事长黄鸣实名举报德州市委书记，迅速引爆舆论，成为毛振华“雪地控诉”事件数月后第二次企业家公开举报官员事件。

作为知名热水器品牌——皇明太阳能创始人，在业内有着中国太阳能教父之称，而黄鸣则自称为“太阳能疯子”，个性鲜明的他时常语出惊人。他还拥有着全国人大代表的头衔。

“中央提倡改善营商环境，最高法强调地方政府兑现承诺，我们民企看到希望心里暖啊！自去年9月开始，通过各种渠道要求见陈勇书记，他是各种理由推脱，毫无所为。好不容易苦等苦守堵到两会驻地递上一份报告，一句话都说不上，关车门就走人了”，黄鸣在举报信中说。

在公开讲话稿中，公司进化论未看到刘家义对黄鸣举报事件的直接回应。但22日这场以“新旧动能转换”为主题的大会上，民营企业家的发展、引进人才都是刘家义讲话的重点。

刘家义指出，要注重发挥本地高端人才的引领作用，既要招得来“女婿”，更要留得住“儿子”，“输血”与“造血”并重，“女婿”与“儿子”同心。要为企业家创造更好成长环境，大力弘扬劳模精神、工匠精神，集聚强大的创新力量。

在此番刘家义就企业家精神表态之前，德州市政府已就黄鸣举报事件发布通报。

2月19日晚，山东省德州市人民政府新闻办公室发布回应称，市委市政府高度重视，2月14日、2月18日，市委市政府主要负责同志分别与黄鸣董事长见面、沟通，认真听取了意见。

德州市政府表示，对于黄鸣董事长反映的企业历史遗留问题，市委市政府将继续本着实事求是、依法依规的原则，认真研究解决。

此前，在企业家毛振华“雪地控诉”事件发生后，黑龙江迅速组织调查组进行调查。

1月4日，黑龙江公布“毛振华视频”事件调查结果表示，诚恳接受毛振华董事长和各新闻媒体的批评监督，积极对待，认真整改，举一反三，深化改革，改进工作，努力打造良好的营商环境。

谈全国区域竞争

称山东陷入“尴尬境地”

作为长期以来中国的经济大省，山东在国内经济版图中地位重要，长期名列全国第三。2017年，山东GDP达到7.27万亿元，突破7万亿大关，同比增长达7.4%。

一方面是GDP数字的耀眼，另一方面是对山东经济前景的忧虑。近日，一篇名为《山东，债务压城的山东》的文章，再一次把山东推向了舆论焦点。文章称，作为经济规模全国第三的省份，山东省财政已经入不敷出，开始伸手想中央要钱，甚至称断定山东省可能要破产。

面对外界的质疑，山东省委书记刘家义在今天的大会上没有回避问题。

长期以来，山东在全国区域发展格局中一直处于优势地位，既是人家谋求合作的伙伴，又是人家努力追赶的目标。现在，我省在全国区域竞争大棋局中，已经不那么耀眼。产业结构不优，新动能成长不快，发展活力不足，经济效益不高，拉低了山东的区域竞争优势，从某种程度上讲，我们陷入了由别人追着跑到追着别人跑的尴尬境地。

刘家义从对标先进方面分析道，山东与标兵的差距越来越大。

经济总量，我省与广东的差距由2008年的5860亿扩大到2017年1.72万亿；与江苏的差距由50亿扩大到1.32万亿。一般公共预算收入，我省与广东的差距由2008年的约1350亿扩大到2017年的约5200亿，与江苏的差距由约770亿扩大到约2100亿。城乡居民人均可支配收入差距也呈现继续扩大之势。

山东遭遇周边区域挤压

在“一带一路”中区位优势下降

不仅是对标先进，环视周边，刘家义认为，“我们受相邻区域发展的挤压越来越重。”

向北，京津冀协同发展势头强劲，北京加快“瘦身提质”、天津加快“强身聚核”、河北加快“健身增效”，特别是雄安新区横空出世，定位“千年大计、国家大事”，未来发展不可限量。

向南，长江经济带生机勃勃，其龙头上海建立了中国首个自由贸易试验区，正全力申建自由贸易港，将引领长江经济带进入发展新阶段，改变中国的经济地理版图。

向西，中原经济区异军突起，随着粮食生产核心区、郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、中原城市群、米字形高铁网等重大建设蓬勃展开，区域发展地位猛升。特别是郑州，正从二线省会城市迈向国家中心城市，近年来我省一些地方到郑州学习考察，无不为人家的大思路大手笔大崛起点赞，正所谓“洞中方一日，世上已千年”。

从对外开放角度看，刘家义称，“我们参与国际合作的区位优势越来越少。”

我省与日韩合作地理位置优越，长期是东北亚经济圈的重要一极。但近年来受地缘政治变化影响，我省与日韩地方经贸合作不确定性增加，对外合作的海上大通道优势发挥不出来。2017年，我省外贸依存度比全国低近10个百分点，与这种状况密切相关。可以判断，在我国“一带一路”对外开放格局中，山东的沿海区位比较优势正在迅速下降。

产业结构是“心头之痛”

称“破釜沉舟是唯一出路”

由别人追着跑到追着别人跑，与山东经济的产业结构有关，刘家义因此讲到了其“心头之痛”。

由于多种原因，山东形成了资源型、重化型产业结构，产业层次低、质量效益差、污染排放重，一直是我们的“心头之痛”。2008年的国际金融危机带来了产业转型升级的倒逼压力，也是一次经济浴火重生的重大机遇；在这方面，我省也采取了不少措施，取得了不少成效，但由于种种原因，我们没有以壮士断腕的决心转到位、调到位。

刘家义举例称，从产业结构看，山东省主营业务收入排前列的轻工、化工、机械、纺织、冶金多为资源型产业，能源原材料产业占40%以上，而广东、江苏两省第一大行业均为计算机通信制造业。

他说，全国互联网企业百强山东省只有2家，排名都在60名以后，滴滴打车、支付宝、微信红包等具有超前引领作用的创新模式，都没原创在山东。此外，山东省能耗总量、主要污染物排放总量均居全国前列，能源消耗占全国的9%，其中煤炭消费量占全国的10.6%；二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量排放总量全国第一。

“我们已经没有退路，破釜沉舟、背水一战，才是唯一出路，爬过这座山、迈过这道坎，就是一片坦途。任何等待观望，畏首畏尾，被动应付，行动缓慢，都是不负责任的，将走进死胡同！”

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责任编辑：李伟山