原标题：数十亿的春节红包，你知道这背后发生了什么吗？

新时代的年味如何体现？或就是从抢红包开始的。

国是直通车 张文晖 摄

作为一项“新年俗”，各平台推出的抢红包大战伴贯穿着整个春节始终。而今年的红包大战明显升级。不仅腾讯、阿里、新浪，就连做内容的今日头条也“携”巨资加入。

玩法上也是各有不同，大家乐此不疲地参与，就算没有抢到回家的车票钱，那种参与感也是十分愉悦。但是这些平台图啥呢？天底下没有白撒钱的事，背后有着一本生意经。

撒钱，谁最壕？

作为红包大战里的老熟人，腾讯的微信、阿里的支付宝、新浪的微博向来都是大家“抢钱”的主战场。

支付宝今年不变的是，依然是集齐五福，拼手气分5亿。但在具体玩法上进行了一些升级，比如在第一波AR迎福中，不仅是扫福字，“扫手势”也可以获得福卡；第二波在蚂蚁庄园收取金蛋，也有机会获得福卡；第三波中，则通过给好友在蚂蚁森林里种的树浇水的方式获得福卡。

微信今年则主要通过线下渠道开展，推出“附近的优惠”和“摇摇乐”等互动，在指定商家消费后即可通过小程序参与摇奖的“摇摇乐”，最高可免单200元；此外，QQ今年推出了“走运红包”，在指定的时间内，用走路步数可换抽红包机会。

国是直通车 冯玲玲 摄

今日头条推出的活动和支付宝的形式有所相似，主打“集齐”。不同的是，头条需要集齐十二生肖，即可参与瓜分2亿元现金。

苏宁推出的则是“膨胀红包”，参与过双十一购物狂欢节的剁手族对“膨胀”这个词一定不陌生，玩法则是通过充值，红包就会“膨胀”，最低膨胀1.1倍。据北京苏宁易购副总经理程峰透露，苏宁总共投入了5个亿的现金。

不仅如此，淘宝与2018年中央电视台《春节联欢晚会》达成独家互动合作，在央视春晚播出期间，淘宝和春晚实现跨屏互动，发放了价值6个亿的现金红包和奖品。

这种时候，作为支付领域的大哥大，怎么能少了银联的身影？银联也宣布，截止3月2日之前，用户都可通过云闪付APP推出的四大新春红包，每天签到领红包，最高可达2018元，此外还能通过分享邀请获得红包。

粗略一算，春节抢红包可是笔几十亿的“生意”啊。这无疑为春节这一传统节日加入了不少科技、时代的元素。这对于网友来说，百利而无一害。就算没抢到钱，满满的参与感也是不错的体验。但是这些平台图啥呢？

生意经中的“获客”章节

回忆去年的红包大战更像是一场技术之战。不管是从参与方式，还是红包场景，都走向了场景化、娱乐化、游戏化的深度创新阶段。而阿里和腾讯的AR红包大战，也预示着红包大战会逐渐演变成与新技术紧密结合的新玩法的竞争。

这一点从今年的玩法中也似乎在一步步证实。比如，淘宝的跨屏红包。但随着更多平台的加入，也让“抢人”这一层含义更加明显。

据央视报道，发财中国年红包项目推广负责人李禹潼就表示，希望为用户提供快乐的同时，也提升品牌的好感度和温暖度。

北京苏宁易购副总经理程峰亦表示，希望更多用户朋友通过苏宁的膨胀红包玩法成为苏宁的忠实粉丝。

但是动辄几亿的“撒钱”是不是也太壕了？其实不然，因为在互联网迅速发展的今天，流量红利逐渐消失，获客成本不断增加。中国社科院财经院互联网经济研究室李勇坚曾表示，现在互联网行业获取一个优质客户的成本要在100到300块钱。

王艳 摄 来源：中新网

而巨头还在撕抢，互联网飞速发展之下，谁都担心稍有怠慢便被淘汰。这也使得即使是阿里、腾讯这样的巨头也不得每年拿出数亿巨资来增加用户粘性。

除了增加用户粘性，“抢红包”还是各巨头用来为移动支付布局的关键一步。

据中国电商研究中心统计数据显示，2017年支付宝有1.68亿人集齐五福红包，拼手气分享了2亿元现金红包，渗透率46.1%；微信用户共收发142亿个红包，高峰时每秒收发76万个，保持了渗透率第一，达到76.5%；QQ平台在2017年春节QQ“LBS+AR天降红包”和“刷一刷红包”的总参与用户数为3.42亿，渗透率52.9%，其中90后占比达到68%，用户共刷出37.77亿个现金红包和卡券礼包。

由此可见，高投入之下，各平台的用户渗透率也是很亮眼的，这或许也是各平台纷纷加入“红包大战”最主要的原因。

最后，如果你还在为了好不容易集齐了五福，结果才得几毛钱的红包而郁闷的话，那么国是君要告诉你一个稍感安慰的事情，那就是去年集齐支付宝五福的1.68亿人，仔细算下来，人均也就是只有一块二毛钱。所以，参与就好，别太当回事。

中国年俗海外飘香

“为什么做这个五福？我们希望说，每年能够做在一个过年的时候、更加有年味的东西，通过五福我们希望把大家聚在一起，互相传张福卡，传递一下福气，让大家距离变得更近一点，感情更深一点。” 支付宝集五福负责人冠华这样对中新社国是直通车说。

在集五福团队的心里，他们希望用科技创造出一个在春节时候全民参与的民俗，就像吃饺子、贴春联、看春晚一样。“至于钱多钱少，只是图一个乐呵，就是要福气到了。”

2月9日，临大年三十来临还有5天，美国探索频道推出最新纪录片《华人新福年》，4集内容分别记录了北京、哈尔滨、杭州和台北的中国人，如何庆祝新年俗。

而探索频道对于中国春节的理解也相当独特。纪录片的制作人特意在片名中加上了virtual（虚拟）这个词，记录的就是中国新科技与传统春节相融合的中国年。其中，就包括了用手机AR集五福。

对于集五福，日本富士电视台也报道称，日本部分商家已学会集五福这样的中国新年俗。去年，为了抢占中国春节期间的游客生意，就曾有日本商家摆出了会说中文的机器人服务生。而舞龙舞狮这些元素也已经出现在了日本的商圈里。

不仅是日本，新加坡的出租车司机用“福”字装饰爱车；新西兰的店员还亲手写下中英文对照版的“敬业福”对联。

究其原因，也是因为写“福”、贴“福”本就是中华民族过年时的传统习俗，通过三年来春节的集五福活动，传统佳节里“福”字在手机之间传送，变的更鲜活，不仅让变淡的年味重新有了仪式感，更是如同一块小石子激起全球涟漪，让中国传统文化在全球引起热潮。

正如《华人新福年》里所言，年味从没有消失。消失的只是旧有的形式，改变的只是过年的仪式，年味会以新的形式焕发光彩。（张文晖 夏宾）

责任编辑：李伟山