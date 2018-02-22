专家谈海南离岛航班涨价:民航总局应履行监管职责

原标题：海口市紧急通知今天继续放假 离岛航班一票难求

今天是大年初七，这两天全国铁路、公路、民航客流都出现了返程高峰。公安部交管局预测，今年节后集中出行高峰将持续到2月24日（大年初九）左右。2月25日（大年初十）前后，由于大中小学校即将开学，又将迎来学生集中返程高峰。

△2月21日，北京火车站迎来返程高峰。

铁路增开前往多方向夜间高铁 长三角铁路客流量将增大

铁路昨日发送旅客达1180万人次，增开旅客列车1091列。川渝黔前往北京、珠三角、长三角等务工密集性地车票紧张，未来几天南昌、萍乡、上饶等地将加开前往上海、杭州、宁波、广州、福州等方向的夜间高铁列车。

△2月21日，福州火车站迎来返程客流高峰。

据了解，春节后的一段时间，长三角铁路客流量将会增大，以交织叠加的探亲流、学生流、务工流、旅游流为主。预计元宵节前后将再次出现一波返程客流高峰。

△2月21日，旅客在南京火车站下车。

部分高速公路拥堵滞留情况缓解 海南通航恢复正常

全国公路昨日迎来春运期间客流最高峰，连续几天来，由于受到大雾的影响，琼州海峡多次短暂停航，导致大量要从海南出岛的车辆在港口严重滞留。据统计，截至昨晚，三港外道路有8000多辆车辆滞留，港内约有2700辆车辆待渡。

△海南海口秀英港，等待过海的车辆密密麻麻。

△志愿者为滞留旅客免费发放水和面包。

据海口市气象局、交通局、海口海事局、湛江海事局21日联合发布的消息，21日全天海峡通航条件达到航行要求。但21日19时许，海口再次发布信息，受大雾影响，新海港19时10分起暂停船舶出港，开航时间等待海事通知。

海南省气象部门预计，22日，受冷空气影响，早晨到上午有小雨或雾，下午起能见度明显好转，预计琼州海峡和陆地大雾天气将结束。

海口紧急通知：除应急及一线服务部门外 其余部门临时调休

为确保广大旅客安全顺利出岛，保障市民群众出行顺畅，海口市人民政府昨晚发布紧急通知，除参与应急值守和一线服务保障的部门、单位外，其余部门和单位临时调休，具体调休时间为：2月22日（初七）放假，2月25日（初十，周日）补班。

△车辆在海口滨海大道排长龙等待登船过海。

海南离岛“天价机票”最高近2万 仍一票难求

民航方面昨日也迎来出行最高峰。昨日执行航班超过15700班次。其中，北京首都机场全天运送旅客接近28.3万人次，起降航班1679架次。

△北京首都机场

由于琼州海峡海运受大雾天气影响一度停航，海南离岛机票从大年初二起不断上涨，21日达到最高点，由三亚飞至广州、北京、哈尔滨等多地的机票价格均破万，有些甚至接近2万，票价涨幅超过400%，但仍一票难求。2月22日三亚飞往北京、上海、武汉、重庆等城市的航班均已售罄。

△某购票平台截图

部分航空公司客服称，机票价格会跟随市场进行浮动，目前的机票价格都是“在相关规定以内”并向有关部门备过案，由于增班计划需要提前很久上报民航总局，现在无法临时增加航班。

专家表示，各航空公司利用规定“积极涨价”，把机票价格涨到顶格，是否存在意识联络及协同行为，涉嫌垄断，民航总局应履行监管职责，进行查处。

△海口美兰机场

公安部预警：严防五类交通安全风险

公安部根据春运道路出行特点并结合事故教训发出预警，提示广大交通出行人员注意防范五大交通安全风险，确保出行安全顺畅。

全国主要高速公路和国省道交通流量整体上升；

城市周边景区游客集中，交通流量大；

雨雪天气正好与春节返程高峰叠加，给道路安全畅通带来不利影响；

农村地区交通安全风险加大；

客运车辆安全风险增加，返程客流增加，客车超员、非法载客、疲劳驾驶等交通安全风险增加。

△2月20日，江苏南通境内的高速公路迎来大批春节返程客流。

公安部提醒：返程高峰风险大，谨慎驾驶才安全

一是高速公路行车如遇道路流量大，发生交通拥堵时，请耐心等待，依次排队通行，切莫占用应急车道，以免影响救援车辆通过。如车辆发生故障或意外需停车时，要立即开启危险报警闪光灯，将车辆移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向150米以外放置三角警示牌，车上人员迅速转移到安全地点，防止二次事故发生。

当车辆行经农村山区道路，要严格控制车速，在视距不良路段要及时鸣笛示警，做好停车准备。在急弯陡坡、临水临崖路段，要减速慢行，注意观察，不要强行超车、强行会车。

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责任编辑：初晓慧