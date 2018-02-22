这几位省委书记爱点赞 对象都是哪些人？

原标题：这几位省委书记爱点赞！

来源：大白新闻

[编辑/张喜斌 统筹/陈威]昨日（2018年2月21日）晚上，海南省委书记刘赐贵和省长沈晓明来到海口滨海大道，看望慰问放弃春节假期参与疏导工作的社会各界人士，向他们的辛勤付出表示感谢，为他们点赞。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）通过梳理发现，除了海南书记点赞过海滞留车辆疏导工作者外，还有多位省委书记也曾多次点赞：福建省委书记曾点赞海外乡亲；浙江省委书记也曾因一件事而作出批示，点赞女民警……

海南书记赞过海滞留车辆疏导工作者

今日，据媒体报道称，2月21日晚上，海南省委书记刘赐贵和省长沈晓明来到海口滨海大道，看望慰问放弃春节假期参与疏导工作的社会各界人士，向他们的辛勤付出表示感谢，为他们点赞。

文章称，春节黄金周进入尾声，琼州海峡迎来出岛客流高峰，随着天气好转，海南海口市各港口全力抢运滞留过海车辆。海南省委书记刘赐贵始终记挂着滞留的旅客，上午就滞留车辆疏导工作作出批示；下午5时许实地走访滞留车辆，看望旅客，了解情况。

2月21日晚上7时30分，刘赐贵与省长沈晓明一起再次来到秀英港，慰问滞留旅客，点赞参与疏导工作的社会各界人士，希望大家毫不松懈地继续强化各项疏导措施，精心细致做好服务，使滞留的旅客感受到海南人民的温暖，确保每位旅客安全过海。

刘赐贵、沈晓明来到秀英港指挥调度中心，了解疏导进展；随后又走进等待进港的车流和人群看望旅客，对放弃春节假期参与疏导工作的各级各部门工作人员，特别是公安、交通、市政、环卫、海事、航运工作者，以及新闻媒体、义工志愿者、沿街居民、热心企业等各方面表示慰问。

“要为你们点一个大大的赞！你们所有的辛勤付出都应该得到肯定。”刘赐贵发现，好些工作人员夜以继日坚守一线，眼圈都熬红了。

他对大家说，当琼州海峡大雾影响通航并造成过海车辆滞留后，海南人民充分体现了“一方有难、八方支援”的精神，拿出了防风抗灾时的劲头，为滞留旅客送上物资、传播信息、疏导交通，方方面面的爱心汇聚，缓解了旅客的情绪，让疏导工作更加有效地开展。

刘赐贵指出，很多滞留车辆带着老人小孩长时间等待，各方面工作人员都要充分理解滞留旅客的心情，进一步精心细致地做好服务，让每位旅客都带着海南人民的温暖离开。据悉，海南省委常委、秘书长胡光辉及省直有关部门、海口市负责人参加慰问。

福建省委书记于伟国点赞海外乡亲

对遍布海内外的闽籍乡亲来说，“闽南腔”“福州腔”是一张乡情的通行证。中共福建省委书记于伟国与182位福建省政协港澳委员和特邀委员座谈时，为他们的普通话点赞，“乡音未改，字字有情。”

2018年2月9日当天，中共福建省委在福州召开省政协港澳委员和特邀委员座谈会，委员们锁定融入“新福建”发展、深化闽港澳交流合作、推动“一带一路”建设和青年交流等议题，踊跃建言献策。

过去几年间，香港福建社团开展数百场活动，引领闽籍乡亲“爱国爱港”。

“我们这代人亲历了改革开放和香港回归，深深感受到‘一国两制’的优越性。”全国政协委员、香港福建社团联会主席、金威资源控股有限公司董事会主席吴良好说，现在更应借助香港独特优势助推福建发展。

福建省政协委员、香港中诺集团董事长高玉鼎用数字细数香港与福建商脉血脉的联结。他建议，福建自贸区应充分借鉴香港自由港模式；以香港为桥梁把内地产业推向国际；借鉴香港金融服务经验，引进香港的多样化金融机构，解决内地中小企业融资难题。

生于1988年的香港信和置业有限公司集团总经理黄永龙是福建省政协委员的“新面孔”。他操着一口流利的普通话提出，福建可探索推广“共有产权养老”养老房模式，减少进入养老服务市场企业的“重资本”压力，令入住老人“在世有房产，离世有遗产”。

澳门第六届立法会议员宋碧琪也是一位“80后”福建省政协委员。“港澳青年须勇敢打破沉默，讲述‘一国两制’的优越性。”她认为，应加强闽港澳青少年交流，增强港澳青少年对国家的了解和认同。

在菲律宾旅居逾四十年的菲律宾菲华各界联合会主席蔡志河仍保持一口浓厚的“闽南腔”。“乡音相同、风俗相近，‘一带一路’建设为福建企业走进菲律宾带来天时地利，海外华人华侨也应积极融入‘一带一路’而实现自身拼搏的梦想。”

“尽管大家乡音未改，普通话水平却越来越高了。”听着委员们的发言，于伟国笑说，“我们都是在改革开放进程中结识的好朋友，都是参与者、见证者和受益者，乡亲们跟我们一样，对家乡怀有不变的感情。”

于伟国说，当前福建正努力建设机制活、产业优、百姓福、生态美的新福建，“改革开放永无止境，福建将推出更多利好改革举措，欢迎同胞们共襄盛举”。

浙江省委书记车俊作出批示点赞女民警

2017年5月15日，媒体曾报道《浙江省委书记车俊点赞女民警，她究竟做了啥？》的消息。消息称，蒋丽霞，女，浙江海宁人，1984年7月出生，2006年8月参加公安工作，中共党员，现为杭州市公安局经济技术开发区分局白杨派出所户籍民警，一级警司警衔。

2017年3月12日，老家在辽宁丹东的70岁老人张言军因办理户口迁移需要，走进了杭州经济技术开发区公安分局白杨派出所。由于地域、年代等原因造成申请材料缺失和错误，她本不抱有任何希望。

但在派出所户籍室里，老人遇到了蒋丽霞，一切都办得非常顺心，这让她喜不自禁。事后，老人忍不住提笔向省委书记车俊写了封感谢信。在信中，她用朴实的语言真切感谢派出所民警帮她圆了团聚梦，更感谢浙江省委、省政府“最多跑一次”改革的好政策。

2017年5月9日，张言军老人的感谢信被辗转送到车书记的手中，看完这封信，他作了批示：这就是老百姓的真实获得感。政府只要真心为群众服务，群众就会记在心里。[资料来源：南海网、海南日报、浙江日报、浙江在线、中国新闻网等]

责任编辑：李伟山