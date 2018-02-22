官员上任仅一小时就落马：皮带夹层藏4张大额存单

原标题：落马最快官员：上任仅一小时

来源：大白新闻

[编辑/张喜斌 统筹/陈威]2月20日，湖北省纪委监委网站更新了《潜江7起违反中央八项规定精神典型问题》的通报。据悉，这是自2月18日以来，仙桃、天门、潜江三地，连续发布典型案例通报。消息称，总共17起案例里，其中一个格外引人注意。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）了解到：2017年12月5日至9日，仙桃市移民局原局长杨祖文违规操办父亲丧事，收受非亲属人员礼品，最后受到党内严重警告处分，并被免去市移民局局长。有消息称，其新官上任刚1个月就出了事。

新官上任1个月就出了事

消息称，2017年12月5日至9日，仙桃市移民局原局长杨祖文给父亲办白喜事。办事前，他没填《操办婚丧事宜报告表》。这事还被下属同事知道了，他们约了起来，一起来慰问。这一“慰问”，就出事了。

通报公布了杨祖文同志的问题和处理结果：2017年12月5日至9日，仙桃市移民局原局长杨祖文违规操办父亲丧事，收受非亲属人员礼品，并在2018年1月3日补报《操办婚丧事宜报告表》时，隐瞒了上述问题，受到党内严重警告处分，并被免去市移民局局长。

此外，根据仙桃组工网消息显示：2017年11月，杨祖文同志被任命为仙桃市移民局局长，免去其仙桃市民政局党组成员职务。有媒体报道称，满打满算，他新官上任1个月就出了事，4个月就被免了职。

最后，约着一起来看领导的，也都受到了处分：仙桃市移民局副局长易修琼参与吊唁送给杨祖文礼品，并电话通知3人前往吊唁，受到党内警告处分；沔城回族镇民政办主任宋传香电话邀约7人一同前往吊唁，并送给杨祖文礼品，受到党内警告处分。

此外，仙桃市军队离退休干部管理所党支部书记、所长李祥贵违规使用本单位公务用车前往吊唁，也受到党内警告处分。

官员上任1小时后被“双规”

2003年3月13日中午12时，胡方瑜在当天的贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县政协换届选举中当选为政协副主席，不到1小时，就被纪检机关宣布进行“双规”。大白新闻查阅公开报道资料发现，胡方瑜为“史上最‘短命’官员”。

消息称，2003年3月5日凌晨，原长顺县政协副主席、计划局局长胡方瑜一家正在熟睡之时，小偷从窗外将胡方瑜的裤子挑走。搜走现金后，小偷将裤子扔在县医院后门外。就在胡方瑜当选的三天前，即2003年3月10日，两个小学生将拾到的裤子交给县公安局。

公安人员在例行检查时发现，裤子皮带的夹层里，竟还藏有4张大额存单，其中两张存单是胡方瑜的名字，两张分别是胡方瑜儿子和其父亲的名字，总金额为42.08万元。纪检部门觉得这一存款数额与胡个人收入明显不符，随即展开调查。

后经有关部门组成的专案组查实，长顺县计划局自1998年3月至2003年3月，也就是胡方瑜任计划局局长期间，公款私存、虚列项目支出、收入不入账、支出不入账、公款送礼、挪用国债扶贫资金给当地部分县领导交手机话费等违规违纪金额累计多达500余万元。

其中贪污挪用110多万元，公款私存156万元，送礼100多万元，私设账户转移资金50多万元，购买小轿车、修建职工集资住宅楼和集体私分50多万元，用于给部分县领导交手机话费的国债扶贫资金2万多元。

副市长上任不到40天落马

2017年3月23日，最高人民检察院官方网站消息称，河南焦作原常务副市长王宏景涉嫌受贿犯罪一案，由河南省周口市人民检察院侦查终结，已移送公诉部门审查起诉。据悉，王宏景从任职到落马不过40天时间，被称“最短命的副市长”。

此外，值得注意的是，王宏景落马背后则是一张家庭集体腐败网——他的哥哥（国家统计局原局长王保安）、嫂嫂（银河证券原副总裁霍肖宇）、弟弟（平顶山市湛河区委书记王宏希）此前均已落马。

公开简历显示，王宏景出生于1967年2月，河南鲁山县人。大学毕业后，他一直在家乡河南平顶山工作，曾任平顶山市政府研究室任副主任，宝丰县委书记，平顶山市委常委、副市长等职。去年1月下旬，王宏景调任焦作市委常委。

据《焦作日报》报道，今年1月22日，焦作市人大常委会第24次会议任命王宏景为焦作市副市长。然而，不过40天时间，3月1日上午，在焦作市十二届人大常委会第25次会议上，王宏景副市长职务被免去。

从任职到落马前后不过40天时间，焦作坊间戏称其为任职“最短命的副市长”。据正义网披露，王宏景是国家统计局原局长、党组书记王保安的弟弟。2016年8月26日，中央纪委官网发布了王保安被“双开”的通报。

财新网也报道称，在王保安落马后，其多位亲属也曾被带走调查。除王宏景外，其二弟、平顶山市湛河区原区委书记王宏希也于2016年春节前被带走调查。此外，王保安妻子、银河证券原副总裁霍肖宇也被带走。

湖北司法厅副厅长上任第3天被查

湖北省司法厅副厅长鲁志宏因涉嫌严重违纪，于2015年9月9日晚间被带走，接受组织调查。颇具戏剧性的是，9月7日鲁志宏才刚刚到司法厅履新，结果第三天就传出被带走调查的消息。媒体报道称，鲁志宏由此创造了十八大以来官员落马最快速度的纪录。

消息称，2015年8月底，鲁志宏刚由湖北高院调任至湖北省司法厅，省委组织部送鲁志宏去司法厅上任的人，都没有陪鲁志宏进省司法厅，鲁志宏也并没有到司法厅上过班。而湖北省司法厅的官网，一直也没有挂出过鲁志宏的简历。

据悉，鲁志宏最后一次出现在媒体报道中是2015年8月。据报道，8月14日上午，湖北高院党组副书记、常务副院长鲁志宏率领援疆考察团赴新疆博尔塔拉蒙古自治州开展援助考察工作，并在博尔塔拉蒙古自治州中院召开对口援建工作座谈会。

搜索鲁志宏的公开简历可以发现：其职业生涯有近一半时间都在当秘书，其中在安徽近10年，在湖北3年。媒体报道称，他的仕途走向，与曾任安徽省委副书记、湖北省委副书记的一位老领导颇有交集。

离开秘书岗位后，鲁志宏长期在政法系统工作，先后担任湖北省综治办主任、省委政法委常务副书记和省高院常务副院长等要职，是个地地道道的政法实力派。

具有讽刺意味的是，2013年5月，新任湖北高院副院长的鲁志宏在湖北省人大常委会上汇报会时表示，将牢记宗旨，不辱使命，忠于法律，公正司法，接受监督，并努力做到廉洁从政、清正做人。[资料来源：湖北日报、湖北省纪委、法制晚报、新闻晨报、新京报等]

责任编辑：李伟山