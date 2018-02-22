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山东省粮食局副局长王传民接受审查调查(图/简历)

山东省粮食局副局长王传民接受审查调查(图/简历)
2018年02月22日 20:17 澎湃新闻
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　　原标题：山东省粮食局党组成员、副局长王传民接受审查调查

王传民 资料图王传民 资料图

　　山东省粮食局党组成员、副局长王传民涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

　　王传民简历

　　王传民，男，汉族，1965年4月生，滨州市滨城区人，产业经济学博士，1987年3月加入中国共产党，1984年7月参加工作。曾任滨州地委办公室秘书、主任科员，邹平县委常委、办公室主任，县委副书记、县纪委书记，县委副书记、副县长，2006年1月任邹平县县长，2008年12月任邹平县委书记，2013年6月至今任省粮食局党组成员、副局长。 

责任编辑：李伟山

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