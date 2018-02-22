专家解读京津冀春节污染：烟花燃放仍是重要因素

原标题：专家解读京津冀、汾渭平原春节污染：烟花燃放仍是重要因素

导 读

2018年2月16-20日（初一至初五），京津冀及周边地区、汾渭平原等地经历了一次大气重污染过程。国家大气污染防治攻关联合中心积极组织专家，对本次污染过程进行了分析解读。

1 污染总体状况

截止2月20日（大年初五）0时，京津冀及周边地区“2+26”城市有19个城市PM2.5日均浓度超过150微克/立方米，达到重度污染水平；其中有6个城市PM2.5日均浓度超过250微克/立方米，达到严重污染水平。区域PM2.5日均浓度最高值出现在邢台，2月19日达到366微克/立方米（严重污染）；区域PM2.5小时浓度最高值出现在衡水，17日14时达到461微克/立方米。北京市PM2.5日均浓度最高值出现在2月19日，达到141微克/立方米（中度污染）；PM2.5小时浓度最高值出现在19日19时，达到181微克/立方米。

2月16-19日（大年初一至初四）京津冀及周边地区“2+26”城市PM2.5污染情况

汾渭平原有10个城市达到重度污染水平，其中临汾、渭南、咸阳达到严重污染水平。区域PM2.5日均浓度最高值出现在临汾，2月18日达到313微克/立方米（严重污染）；区域PM2.5小时浓度最高值也出现在临汾，18日11时达到398微克/立方米。

2 气象条件分析

“2+26”城市17-18日风速（m/s）与相对湿度（%）分布

2月16日以来，京津冀及周边地区总体为天气静稳、风速小的不利气象条件，大气污染物容易累积。受弱偏南风影响，污染物容易在燕山和太行山沿线的北京、保定、石家庄等城市聚集，18日区域大部的平均风速在2米/秒以下、相对湿度超过60%，晋城等地湿度更升至80%以上（图2）。

地基雷达观测结果也显示，京津冀及周边地区大气边界层高度从2月16日-19日（初一至初四）总体持续下降，20日0时边界层高度低于500米的区域占比超过60%，非常不利于大气污染物的扩散（图3）。北京探空资料显示17日20时800-1500米有逆温层，抑制污染物垂直扩散。长时间的小风、高湿叠加逆温等不利气象条件，导致污染不断积累和二次转化，上述区域的空气质量转差。

京津冀及周边地区2月16-20日大气边界层高度分析

汾渭平原总体为小风，西安、太原等城市平均风速在2m/s以下，并存在一定的近地逆温，大气扩散条件较差。同时，西安市相对湿度多在50%以上，对颗粒物二次转化和吸湿增长有一定促进作用；太原市相对湿度多在20%-60%之间，湿度的影响小一些。

3 污染成因分析

基于城市空气质量监测数据，分析春节期间各项主要污染物（PM2.5、SO2、NO2、CO，以及粗颗粒物）浓度的相对变化，用特征雷达图反映每日的大气污染特征。从图4可以看出，京津冀及周边地区的北京、衡水、郑州等城市在2月16日（大年初一）都呈现典型的烟花排放污染特征（PM2.5和SO2相对占比高）；随后（初二至初四），PM2.5依然高的同时，SO2逐渐下降，CO则有所升高，表明烟花污染影响在初二以后逐渐下降。此次污染过程期间另一个显著特征是粗颗粒物和NO2的相对占比均有所下降，表明春节期间施工、货运等活动量下降，减少了扬尘和机动车排放的影响。

北京、衡水、郑州市春节期间主要污染物特征雷达图

从北京和郑州的PM2.5组分在线观测数据也可以看出（图5），硝酸盐、硫酸盐和铵盐在污染过程发展期间呈现显著增长，表明在静稳、高湿的不利气象条件下，气态污染物的二次转化对PM2.5贡献上升。夜间硫酸盐、钾离子、镁离子等组分浓度随PM2.5升高呈现跃升，表明烟花燃放排放仍是污染的重要因素。

2月17-20日北京和郑州PM2.5组分变化

从汾渭平原的西安、太原市春节期间主要污染物特征雷达图可以看出（图6），和京津冀及周边地区类似，2月16日（大年初一）呈现典型的烟花排放污染特征，而之后随着烟花排放的占比逐渐下降；春节期间施工、货运等活动量下降，也减少了粗颗粒物和NO2的相对占比。

西安、太原市春节期间主要污染物特征雷达图

从排放源变化来看，春节期间中小企业大多放假停产，柴油货车运输明显减少；但多数大型企业，特别是钢铁冶金、火电、建材等规模以上企业，由于生产工艺特点需要连续生产。对近三年1、2月部分重点工业行业生产活动分析可以看出，京津冀及周边地区钢铁、火电和水泥行业1、2月份平均产量相比上一年度12月份有所下降，但仍保持较大规模的生产水平，平板玻璃产量则呈现环比增加（图7）。

京津冀及周边地区部分重点工业行业生产活动变化（注：火电单位为亿度，钢铁单位为万吨，水泥单位为万吨，平板玻璃单位为万重量箱）

总体而言，春节期间京津冀及周边地区中小企业生产减少，但大型企业的生产活动没有显著下降。此外，春节期间城市人口大量离开，但居民小区集中供暖锅炉仍在运行，农村居民的供暖需求可能有所增加。综上所述，春节期间遭遇不利气象条件时，工业、民用排放叠加集中燃放烟花的影响，京津冀及周边地区等重点区域仍易发生大气重污染过程，未来还需进一步加大能源、产业结构调整和污染管控力度。

责任编辑：李伟山