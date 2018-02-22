中国短道速滑数次与金牌擦肩 网友:平昌冰面有毒

原标题：中韩短道“恩仇录”：新仇旧恨不断 华裔少年成功“抢镜”

平昌冬奥会赛程已过大半，中国队仍在“等金来”。其中短道速滑队数次与金牌擦肩而过，有网友不禁感叹“平昌的冰面有毒”！相反东道主韩国队倒是发挥十分出色，中韩两个短道强国在平昌的表现可谓天壤之别。

短道速滑对于韩国来说是拥有丰厚底蕴的传统优势项目。而中国首枚冬奥会金牌就产生于该项目，近几届冬奥会上也都是中国队的夺金大户。在本届冬奥会之前，中国在冬奥会上一共获得过12枚金牌，其中短道速滑贡献了9枚。

另外，从历史战绩来看，中韩两国长期称霸短道速滑赛场。韩国共赢得21枚冬奥会短道速滑项目金牌，为所有国家之最。本届冬奥会韩国又是本土作战，短道速滑必然成为其最重要的夺金点，同时也将直接决定韩国在奖牌榜上的最终排名。中国短道速滑队在平昌面临的困难和压力可想而知。

截至21日，韩国队在短道速滑项目上已经收获3金1铜，中国队仅由17岁小将李靳宇获得1枚银牌。而且中国队在平昌仿佛遇到了“犯规魔咒”，在13日比赛中更是接连被判4个犯规，使得国内舆论一片哗然，其中对韩天宇的判罚与韩国运动员直接相关。

▲韩天宇在比赛中

当时正是男子1000米预赛第6组比赛，韩天宇和韩国名将徐一拉同时出战。在比赛中，两人互有超越，最终韩天宇第一个冲线，徐一拉排名小组第三。但随后，裁判突然宣布韩天宇犯规！徐一拉替补晋级。

从慢镜头回放看，韩天宇与徐一拉发生超越时的确有身体接触，但并没有进行摆臂或是明显的手部动作，并且在超越之后举起双手示意裁判。韩天宇赛后直言：“这个判罚有点可惜，在韩国我们没有主场优势，还是给裁判判罚留下了机会，我们只能坦然接受。”

中国短道速滑队主教练李琰赛后认为，不应该把焦点放在裁判上，“裁判比较严，我们有身位，但有手上动作，你做的不严谨，让裁判找到了毛病，但我们有错在先。”

有趣的是，在4天后的男子1000米决赛中，还演绎了一场另类的“中韩恩怨”。之前中国队独苗武大靖再次因犯规被罚出局。决赛中分别有两名韩国选手、一名加拿大选手、一名美国选手和匈牙利华裔选手刘少林。在比赛进行到最后一圈时，刘少林在试图超越对手时不慎将两名韩国选手带倒，“间接”帮助加拿大选手夺冠。刘少林赛后被判犯规取消了成绩，韩国选手仅获得一枚铜牌。

▲匈牙利华裔选手刘少林

刘少林和弟弟刘少昂兄弟俩是中匈混血，爸爸是中国人，妈妈是匈牙利人。2007年到2008年间，刘少林曾前往中国长春跟随地方队进行短道速滑训练。由于是华裔选手，刘少林颇受中国网友们的喜爱。本场比赛过后，部分中国网友还送给他一个绰号：“抗韩先锋刘少林”！

在20日的女子3000米接力比赛中，中韩两队再次直接交锋，中国队在最后一棒交接过程中被韩国队反超，以第二名完赛，韩国队获得冠军。但随后中国队再次被判犯规，抱憾无缘奖牌。赛后，现场大屏幕并未播放中国队犯规的镜头，一向冷静的主教练李琰冲破阻拦，直接奔向裁判席，她希望能从裁判那里得到一个明确的解释。中国队也第一时间提交了申诉，尽管申诉不会对改变结果有任何帮助。

▲2月20日，中国队主教练李琰（左）赛后与裁判交涉。当日，在江陵冰上运动场举行的2018年平昌冬奥会短道速滑女子3000米接力A组决赛中，中国队因犯规无缘奖牌。 新华社记者 兰红光摄

不仅在平昌，回顾前几届冬奥会，中韩之间在短道速滑赛场上的“摩擦”不胜枚举。中韩短道恩怨始于1994年的利勒哈默尔冬奥会。当时中国队在女子接力项目上不敌韩国队，两国在短道赛场上的恩怨情仇正式登场。

四年后的长野冬奥会，在女子1000米决赛中，尽管杨扬第一个冲过终点，但是却被判“横切犯规”，拱手将金牌让给韩国人全利卿。由于当时国际滑联主席是韩国人金明熙，这次犯规判罚被部分国内媒体称为“莫须有”。

▲资料图片：大杨扬为中国夺得冬奥会首金。

2002年盐湖城冬奥会，中国短道速滑队首次压过韩国队一头，凭借大杨扬的出色发挥，中国队总共拿下2金7牌，韩国队虽然也拿到2金，但奖牌数只有4枚。

2006年都灵冬奥会风波再起。在女子1000米决赛中，中国队的杨扬和王濛与韩国选手崔恩景、陈善有展开争夺。在比赛还剩两圈时，杨扬在外道卡住崔恩景的超越路线，被崔恩景用手推了一下，随后陈善有从内道超越王濛“抢走”金牌。在女子1500米决赛中，王濛独自面对三名韩国选手。比赛时韩国选手不惜冒着阻挡犯规的危险对王濛进行干扰，最终韩国队的卞千思被判阻挡犯规，王濛夺得铜牌。

在温哥华冬奥会女子3000米接力决赛上，虽然韩国队率先冲过终点，但经过中国队主教练李琰抗议，裁判在观看回放后判定韩国队犯规并取消了成绩，中国队获得冠军，韩国队赛后对判罚颇有微词。另外在女子1500米决赛中，周洋以一敌三力挫韩国劲敌，夺走了赛前韩国人认为最保险的一枚金牌。

四年前的索契，周洋和李坚柔再次成为韩国女队的“梦魇”。在500米决赛上，包括韩国名将朴升智在内的三名选手意外全部摔倒，李坚柔在最不被看好的情况下夺冠。在女子1500米决赛上，韩国队派出沈石溪和金阿朗的双保险组合，中国队则由周洋和李坚柔并肩出战，结果周洋在最后时刻超越沈石溪成功卫冕。

▲资料图片：李坚柔索契冬奥会神奇夺冠。

短道速滑是一个颇为微妙的项目，由于身体对抗激烈，战术配合复杂，在比赛中很容易发生意外事件，所以极具观赏性和戏剧性。中韩两国以前一直是短道大戏的永恒主角，但近年来欧美各国的水平也在迅速提高。可以确定，未来想要维持中韩两家独大的局面难上加难。

中韩短道之间的对抗其实也是竞争体育的一部分，这样的对抗在未来仍会上演。不过我们希望互相多一些良性竞争，少一些“嘴炮”与“黑手”。

22日，平昌冬奥会短道速滑比赛将进行最后一个比赛日的争夺，中国队将在男子500米、女子1000米和男子5000米接力三个项目上向金牌发起最后的冲击！

责任编辑：初晓慧