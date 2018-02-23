天津蓟州：玩牌被逮就拘 今年春节乡村赌局无踪影

原标题：今年春节乡村赌局无踪影：村里“牌点”屋子空空

本报记者 韩丹东

春节是我国一个非常重要的传统节日，也是家家户户团圆的大日子，在外工作的人不论多忙都会返乡与家人团聚。

不过，随着生活条件越来越好，不少人在春节假期支起了牌桌，而且输赢金额越来越大。赌博俨然成了春节假期的一大恶习。前几年的春节，赌博几乎成为人们在茶前饭后讨论的主题。

今年春节前夕，中央政法委、中央综治委、公安部联合印发了《关于集中打击整治农村赌博违法犯罪的通知》，要求各地各有关部门在春节前后集中打击整治农村赌博违法犯罪，将操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力作为重点打击对象，将农村赌博问题放在春节前后的扫黑除恶专项斗争重点来抓，切实采取有效有力措施，确保取得明显成效，让人民群众过上舒心、祥和的节日。

在此背景下，赌博在今年春节假期还有“市场”吗？

对于这个问题，天津市蓟州区官庄镇的李辉（化名）给记者提供了答案。

“前几年，一入冬，农闲时节就到了，不少人在午饭后、晚饭后聚在一起赌钱，近两年玩‘牛牛’的人多，4个人就可以玩，有时候也可以加到七八个人，几乎每天都玩。”李辉说，他到现在都记得，玩“牛牛”时满屋子的烟味、吵闹声、起哄声。

“玩牌的人一闹就闹到半夜。尤其是春节前，许多在外打工的人全回来了，经常三五成群聚在一起玩牌，多的时候要凑三四桌，满屋子都是人，瘾头都特别大，没有座位就站在旁边看别人玩，观战的人也能看上一宿。”李辉告诉记者。

“不过，今年春节前后没人敢玩了。偶尔也有人问问，但最终也没能凑上手。”李辉说，今年玩牌被逮住直接就拘留，经常玩的那几个人也不再凑局玩牌了，周边都没有人玩牌。

春节期间赌博，在外务工返乡的人员可以算是主要参与人群。他们在外辛苦一年，难得回家团聚，除了陪伴家人或与朋友聚会，打牌赌博成了他们的主要娱乐方式。

前几年春节，在河北大成某家具厂工作的王刚偶尔也会玩上几把。王刚告诉记者，春节假期，他有时会输掉几百元。

“前几年春节回家，去找朋友时很容易凑上牌局。而且，村里还有‘牌点’，只要去了肯定上牌桌。不过，今年春节就不同了，很多人都明确说不玩牌了，村里的‘牌点’也是屋子空空，几乎没人玩。”王刚说。

“今年春节回家，我没有玩过一次牌，游戏倒是上了一个台阶。我发现，现在玩牌的没有了，取而代之是玩手机游戏，大家三五成群地坐在一起组队玩游戏，不玩游戏的就刷微信聊天。”王刚说，“大家都不玩牌是好事，不然，一年辛辛苦苦挣的钱说不定就都交给牌桌了。”

来源：法制日报

责任编辑：张义凌