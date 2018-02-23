中纪委这项制度广获好评 是违纪违规者“斩头台”

原标题：中纪委这项制度广获好评

来源：法律与生活杂志

近日，中纪委公布了2018年首月全国查处违反中央八项规定精神问题汇总表，对此，地方纪委纷纷转发，此举引发网友纷纷点赞。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）了解到，中央纪委已经在31个省区市和新疆生产建设兵团、139个中央和国家机关、97个中央企业、15个中央金融企业等建立了落实中央八项规定精神情况月报制度，旨在掌握全国贯彻落实中央八项规定精神情况，推动全民监督。

1月全国查处违反中央八项规定精神问题4058起

在中纪委公布的相关数据中，大白新闻注意到，被查处的相关人员按级别与精神问题类型分为两大类。其中，级别包括省部级、地厅级、县处级、乡科级及以下；中央八项规定精神问题包括违规公款吃喝、公款国内旅游、公款出国境旅游、违规配备使用公务用车、楼堂馆所违规问题、违规发放津补贴或福利、违规收送礼品礼金、大办婚丧喜庆及其他9项。

查处情况分为查处问题数、处理人数、给予党纪政务处分人数三种。就已经披露的新年首月通报可知，2018年1月全国查处违反中央八项规定精神问题4058起，其中乡科级及以下级别人数较多。另外，大白新闻注意到，1月份是新年伊始，且临近春节，在违规问题中，发放津补贴或福利、收送礼品礼金两大问题较为严重。

落实近5年，廉政建设新常态

2012年12月，《中央八项规定》出台，月报制度应时而生。

2013年8月，中央纪委建立并实施了这项月报制度，要求31个省区市和新疆生产建设兵团须按规定每月5日之前，上报上月查处的违反中央八项规定精神问题等相关数据。同年10月，中央纪委主要领导作出批示，要求将月报数据通过中央纪委监察部网站、中国纪检监察报等渠道对外公布。之后，中央纪委又将中央国家机关的有关情况纳入统计范围。11月20日，中央纪委党风政风监督室发出通知，要求中直机关和中央国家机关纪工委等61家中央国家机关派驻纪检组、内设纪委，报送有关中央八项规定精神落实情况的数据信息。

从2015年1月起，为使统计汇总数据更加科学，聚焦突出问题，月报表顺势而变，作出新的调整。调整后的月报制度将“违反工作纪律”项目去掉，新增“违规发放津补贴或福利”项目；将“其他”问题这一笼统表述进行了细化，作出了“提供或接受超标准接待、接受或用公款参与高消费娱乐健身活动、违规出入私人会所、领导干部住房违规问题”的限定；将“公款大吃大喝”改为“违规公款吃喝”。

是违纪违规者的“斩头台”

在月报制度建立之初，人民网发文评：一项好的制度，落实了就是“纲”，令行禁止、言出必行；落实不了就是“筐”，一纸空文、里外“装”样。“八项规定”制定出台后，在各地各部门都落地生根，大到楼堂馆所、“三公”经费、打“虎”拍“蝇”力度，小到月饼、贺卡、年礼、会所整治，中央相继出台了一系列禁令规定，环环相扣、连续发力，党风政风有了很大改观，社风民风有了很好带动，深入人心、也深得民心。

俗话说，喊破嗓子不如做出样子。“八项规定”落实，必须真刀真枪地干、较真碰硬地抓，没有特权也不会有特例，违反了就要受到党纪国法的严惩，决不留情面、决不留死角。只有照好镜子、做出样子，才能树立旗子、引好路子。中纪委每月定期公布查处违反八项规定精神问题汇总表，就是通过反面典型的警示作用，营造风清气正、干事创业的好氛围，教育广大党员干部规范权力运行、自觉接受监督、做到拒腐防变。

十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中指出：“坚持用制度管权管事管人，让人民监督权力，让权力在阳光下运行，是把权力关进制度笼子的根本之策。”中纪委关于“八项规定”月报制度，就是把党风廉政建设放在阳光下运行，让广大人民看到了中央努力实现干部清正、政府清廉、政治清明的自信和决心。通过有了汇总表，就有了令行禁止的保障，就有了违规者的紧箍咒，自然后继有相应“斩头”措施，把顶风违规者推上“断头台”。[来源：中央纪委监察部网站、人民网]

责任编辑：张岩