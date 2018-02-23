原标题：中国雄安官网“中国雄安”2月23日正式上线

线上雄安，迎着新时代朝阳启航——写在中国雄安官网上线之际

中国雄安官网开机页面截图

因势而谋，顺势而为。一马平川的京津保腹地，九河下梢的白洋淀旁，伴随着雄安新区建设大幕开启，中国雄安官网迎着新时代的朝阳跃出东方地平线，如约而至。

千年大计，国家大事！雄安新区自诞生之日起，就承载着“打造世界级城市群中国样本”的新使命；中国雄安官网自上线之日起，就成为向世界讲述雄安故事的“四媒合一”新平台，肩负起为时代留存、为雄安加载的新职责。

中国雄安官网截图

在对“未来之城”的万千期望中，在万物互联互通的澎湃大潮里，我们栉风沐雨、日夜兼程来到你身边，为新区插上“互联网+”的智慧“翅膀”。这是历史之眷顾、机遇之垂青。岁月更迭，时代前行，唯精进，势不止。

我们诞生在这块充满机遇的广袤沃土中，植根于这片大地千百年来厚重的文化底蕴里，我们是线上雄安！服务雄安是我们天然基因，这里是了解新区所有信息的互联网主渠道，是新区政务最权威的发布主平台，是向全世界呈现新区发展新理念、新面貌的主窗口。

东方风来满眼春，山河万里起宏图。一幅波澜壮阔的恢弘画卷正在雄安新区徐徐展开。作为雄安新区联通世界的互联网窗口，我们庆幸生长在这个充满梦想的新时代，可以用激情呈现不忘初心的“中国力量”；作为雄安新区沟通你我的桥梁纽带，我们庆幸生长在这个智慧激荡的新时代，可以用科技打破时空的距离；作为雄安新区发展历程的参与者和记录者，我们庆幸生长在这个青春飞扬的新时代，可以用奉献谱写激昂澎湃的乐章。

时间从未改变前行的脚步，从这一刻起，你的每一次浏览、点赞、分享，都是我们不断努力的方向；你的每一次搜索、查询、建言，都是我们砥砺前行的力量。涉浅水者得鱼虾，入深海者获蛟龙，广阔天地大有作为！我们将以永不懈怠的精神踏上时代新征程，以一往无前的决心成就历史新荣光。

晨曦初露，号角已响。雄安是中国的雄安，是世界的雄安，更是你我的雄安。“幸福都是奋斗出来的”，雄安新区建设必将成为一部壮丽的奋斗史诗。让我们以奋斗为底色，与雄安共同成长，不负时代，不负芳华！

中国雄安官网

2018年2月23日

责任编辑：张岩