再有省政府领导分工公布 分别负责什么工作？

原标题：再有省政府领导分工公布
浙江
据浙江省政府官网“政府领导”栏目，新一届浙江省政府领导具体分工如下：
袁家军（省长）
领导省政府全面工作，负责财政、审计、机构编制等方面工作。
分管省编办、省财政厅、省审计厅、省咨询委。
冯飞（常务副省长）
负责省政府常务工作，负责发展改革、国土资源、税务、统计、物价、法制、能源、人民武装、海防、机关事务、政务公开等方面工作。
分管省政府办公厅、省发展改革委、省国土资源厅、省地税局、省统计局、省机关事务局、省法制办、省政府研究室、省发展规划研究院、省参事室（省文史馆）、省地勘局、省测绘与地理信息局、省物价局、省能源局。
联系省军区、省监委、省武警总队、省预备役师、省军民融合办、财政部浙江专员办、省国税局、国家统计局浙江调查总队、省电力公司、浙江能源监管办、省信访局、省档案局、省政府发展研究中心。
朱从玖（副省长）
负责商务、金融、国有资产监管、外事侨务、港澳、台湾事务、打击走私等方面工作。
分管省商务厅、省外侨办（省港澳办）、省国资委、省金融办。
联系省台办、省侨联、省台联、省贸促会、各民主党派，人行杭州中心支行、浙江银监局、浙江证监局、浙江保监局、杭州海关、宁波海关、浙江检验检疫局、宁波检验检疫局、各政策性银行。
王双全（副省长）
主持省公安厅工作，负责民族宗教、国家安全、司法等方面工作。
分管省民宗委、省国家安全厅、省司法厅、省监狱管理局。
联系省法院、省检察院。
高兴夫（副省长）
主持省海港委工作，负责工业和信息化、综合交通运输、安全生产（包括消防安全和交通安全）、海洋事务综合协调管理等方面工作。
分管省经信委（省中小企业局）、省交通运输厅、省安监局、省海洋与渔业局。
联系省工商联、浙江海事局、省通信管理局、省邮政管理局、省烟草专卖局、民航浙江安全监管局、杭州铁路办事处、省手工业联社。
成岳冲（副省长）
负责教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、新闻出版广播电影电视、社科研究等方面工作。
分管省教育厅、省文化厅、省卫生计生委、省新闻出版广电局（省版权局）、省体育局、浙江广电集团、省社科院、省文物局。
联系省社科联、省文联、省作协、省红十字会。
王文序（副省长）
负责科学技术、知识产权、民政、人力资源和社会保障、旅游、残疾人事业、驻外办事处等方面工作。
分管省科技厅（省知识产权局）、省民政厅、省人力社保厅、省旅游局、清华长三角研究院、之江实验室、省公务员局、省政府驻京办、省政府驻沪办。
联系省总工会、团省委、省妇联、省科协、省残联、省关工委。
彭佳学（副省长）
负责农村、农业、林业、水利、粮食、渔业、扶贫等方面工作。
分管省水利厅、省农业厅、省林业厅、省粮食局、省农科院。
联系省农办、省供销社、省地震局、省气象局。
陈伟俊（副省长）
负责环境保护、住房和城乡建设、工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管、人民防空等方面工作。
分管省环保厅、省建设厅、省工商局、省质监局、省食品药品监管局（省食安办）、省人防办（省民防局）。
云南
云南省人民政府网站近期公布了新一届省政府领导同志分工。具体分工如下
省长阮成发：
领导并主持省人民政府全面工作。负责审计工作。
常务副省长宗国英：
负责省人民政府常务工作。负责发展和改革、招商引资、财政、税务、金融、国有资产监督管理、统计、能源、物价、机构编制、机关事务等工作。协助省长负责审计工作。
分管省政府办公厅，省发展和改革委员会（省能源局、物价局）、财政厅，省政府国有资产监督管理委员会，省地方税务局、统计局、政府金融办公室，省机构编制委员会办公室，省招商合作局、公共资源交易管理局、机关事务管理局，省农村信用社联合社。协助省长分管省审计厅。
联系省国家税务局、云南储备物资管理局、财政部驻云南省财政监察专员办事处、审计署驻昆明特派员办事处、国家统计局云南调查总队、中国人民银行昆明中心支行、中国银监会云南监管局、中国证监会云南监管局、中国保监会云南监管局等中央驻滇单位，金融、保险、能源等驻滇单位。
副省长王显刚：
负责国土资源、环境保护、交通运输、人民防空、民航、铁路建设等工作。
分管省国土资源厅（省测绘地理信息局、地质调查局）、环境保护厅、交通运输厅（省公路局），省人民防空办公室，省民航发展管理局、铁路建设领导小组办公室，省地质矿产勘查开发局、有色地质局。
联系省总工会、共青团云南省委、省妇女联合会；联系东方航空云南有限公司、中国民用航空云南安全监督管理局、中国民用航空西南地区空中交通管理局云南分局等驻滇单位。
副省长董华：
负责工业和信息化、科技、行政执法监督、安全生产、铁路运输、通信、邮政、烟草等工作。
分管省工业和信息化委员会（省无线电管理办公室、中小企业局，省国防科技工业局、煤炭工业管理局，省煤田地质局）、科学技术厅，省工商行政管理局、质量技术监督局、安全生产监督管理局，省知识产权局。
联系省科学技术协会，省属科研院所，省工商业联合会，省机械工业行业协会、建材工业行业协会、轻纺工业行业协会、电子工业行业协会；联系中国铁路昆明局集团有限公司、省通信管理局、省邮政管理局、云南煤矿安全监察局、国家能源局云南监管办公室、省烟草专卖局（省烟草公司）、云南中烟工业有限责任公司、云南航天管理局（云南航天工业有限公司）、中国电信股份有限公司云南分公司、中国联合网络通信有限公司云南省分公司、中国移动通信集团云南有限公司、省邮政公司、云南电网公司、中国铁塔股份有限公司云南省分公司、中国科学院昆明分院等中央驻滇单位。
副省长陈舜：
负责精准扶贫、教育、农业、林业、旅游、粮食、易地扶贫搬迁、移民、食品药品安全和重大动物疫情防控、护林防火等工作。
分管省政府扶贫开发办公室，省教育厅、农业厅（省畜牧兽医局、乡镇企业局，省农垦局）、林业厅、旅游发展委员会，省粮食局、移民开发局、食品药品监督管理局，省农业科学院，省供销合作社联合社。
联系省农业综合开发、农村综合改革部门，高等院校；联系中国储备粮食管理总公司云南分公司、国家林业局驻云南省森林资源监督专员办事处、国家林业局昆明勘察设计院、国家林业局南方航空护林总站等中央驻滇单位；联系武警云南省森林总队。
副省长张国华：
负责人力资源和社会保障、住房和城乡建设、规划、法制、对外开放、商贸、外事、侨务等工作。
分管省人力资源和社会保障厅（省外国专家局，省公务员局）、住房和城乡建设厅、商务厅（省政府口岸办公室）、政府外事办公室，省政府侨务办公室、政府法制办公室。
联系省委台湾工作办公室（省政府台湾事务办公室）；联系台湾同胞联谊会、省归国华侨联合会、中国国际贸易促进委员会云南省分会、省黄埔军校同学会；联系昆明海关、云南出入境检验检疫局等中央驻滇单位。
副省长任军号：
负责维稳、公安、司法、信访等工作。
主持省公安厅（省禁毒局、交警总队）工作，分管省司法厅（省监狱管理局，省戒毒管理局），省公安厅警卫局。
联系省委防范和处理邪教问题领导小组办公室（省政府防范和处理邪教问题办公室）；联系省国家安全厅；联系省公安边防总队、公安消防总队，公安边防部队士官学校，公安消防部队高等专科学校。
副省长和良辉：
负责民族宗教、民政、水利、防汛抗旱、地震、救灾、双拥、参事等工作。
分管省民族宗教事务委员会、民政厅、水利厅，省老龄工作委员会办公室，省减灾委员会和抗震救灾指挥部，省滇中引水工程建设领导小组办公室。
联系省残疾人联合会；联系省地震局、气象局等中央驻滇单位；联系驻滇人民解放军和武装警察部队。
副省长李玛琳：
负责文化、卫生和计生、新闻出版广电、体育等工作。
分管省文化厅（省文物局）、卫生和计划生育委员会（省防治艾滋病局），省新闻出版广电局（省版权局）、体育局，省地方志编纂委员会办公室。
联系省文学艺术界联合会、社会科学界联合会、红十字会、计划生育协会，省社会科学院。
省政府党组成员高树勋：
负责博览会展事务工作。
分管云南国际博览事务局。
省政府秘书长杨杰：
负责处理省人民政府日常工作。负责政策研究、督查、政务公开、新闻发布、文史研究、档案等工作。
主持省政府办公厅（省政府参事室，省政府督查室）工作，分管省政府研究室，省委省政府信访局（群众工作局），省政府新闻办公室，省政府发展研究中心、省文史研究馆，昆明仲裁委员会，省档案局（馆），省政府驻外办事处。
联系省委办公厅，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省纪委办公厅，省委保密委员会办公室（省国家保密局）。
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