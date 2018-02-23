中国广告业泰斗邵隆图病逝 弥留之际亲写讣告

原标题：中国广告业泰斗邵隆图病逝，曾塑造上海世博会吉祥物“海宝”

上海九木传盛广告有限公司董事长邵隆图，因病医治无效，于2018年2月18日在医院逝世。

邵老师1945年出生于浙江宁波，于上海轻工业专科学校读书，曾先后在上海市轻工业局、上海日用化学工业公司机关工作，曾任上海家用化学品厂厂长助理，金马广告公司创意总策划，《中国广告》杂志专家委员会委员，创办并担任上海九木传盛广告有限公司董事长。

邵老师是中国最早引入CI理论实践，包括产品设计、广告策划、销售和CI执行。这些年来，邵老师主持策划了许多广告界耳熟能详的优秀广告并获奖。46岁下海创业，在多年的广告策划中积累了丰富的市场经验，先后出版了《企业形象和识别系统》、《知与行》、《看见·发现》等有影响力的著作。

近三十年来，成功塑造了2010上海世博会吉祥物“海宝”、上海糖酒集团、光明乳业、金枫酒业、海立集团、南浦集团、达安房产、可的便利、和酒、石库门上海老酒、优倍鲜奶、致优鲜奶、一只椰子、巧克努力、双妹化妆品、融氏玉米油等企业、品牌和产品的策略/形象/整合推广。

邵老师曾担任《中国广告》杂志专栏作家，发表过26篇《消费心理学漫话》以及市场、消费者洞察类文章，时至今日，其内容也并不算过时。他极关注消费者研究，认为新产品推出后最重要的是如何让消费者了解自己的产品。“相比产品，我更在意产品的使用者。任何伟大的创意，没有消费者就是零。”

邵老师积极参加社会活动及学术活动，他热心于广告交流和教育分享。曾担任国际广告协会（IAA）个人会员、中国广告协会学术委员会委员、上海市广告协会常务理事、上海市平面设计专业委员会顾问、全球华文广告杂志顾问、“龙玺”环球华文广告奖顾问等。同时还担任复旦大学、同济大学、上海大学、上海师范大学等多所高校客座教授及兼职教授、讲师。曾先后出访美国、法国、德国、日本、韩国等国家地区。

邵老师的逝世，是我们广告业的一大损失。

每次友人探望，邵老师都打起精神勉励大家。等大家走后又无力倒下。又想见人，又无力支撑。看你悲伤，他还逗你笑，是值得尊敬的长者。

邵老师弥留之际写下致我的挚爱亲朋一文。

致我的挚爱亲朋：

人生就是一段旅程，起飞是为了降落，出发是为了到达。这次，我已悄悄开启另一段新的旅程………。

之前幸得好友无数，感恩有你们的关爱、鼓励与帮助，陪伴我一路开心走过，让我活得精彩无憾。谢谢大家！

邵隆图 鞠躬

年前，邵老师曾嘱托友人为他刻碑一座，无需写上名字，上刻“远行”二字即可。可见为人洒脱。

邵隆图邵爷远行！

华文广告失一泰斗也！

邵隆图

九木传盛广告有限公司创始人

2010上海世博会吉祥物“海宝”之父

上海市品牌建设工作联席会议专家委员会委员

上海创意设计中心首席策划大师

上海品牌促进中心专家委员会专家

上海交通大学、复旦大学、德国汉堡品牌学院等21所高校的客座教授

中国广告杂志编委会编委

《中国广告》杂志专家委员会委员

看见”与“发现”不一样。按照隆图的说法，很多时候，我们面对对象时仅仅是“看见”，没有“发现”。看见是被动式的印象思维，而发现则是主动式的印象思维。这正是对于九木传盛的形象描述。听隆图的演讲，读隆图的书，时不时地会被其精彩的观点所震撼。在他那儿，我们看到的不仅仅是“项链”，更是由一颗颗耀眼的“珍珠”贯穿其中。

我以为，隆图贡献给社会的，不仅仅是知识，更是日知而智的积累。知识是前人知识的总结、归纳与演绎。而智慧则是把经验、知识与实际环境的各种信息要素加以整合，从而产生全新的策略。前者是逻辑思维的产物，后者是创意思维的成果。因此，隆图先生在广告界乃至整个社会中的形象更多的是一个智者，而不是学者。这也许正是隆图的独特价值，因为智者是难以克隆的，它可遇不可求。

——《中国广告》杂志社社长、主编张惠辛

责任编辑：张义凌