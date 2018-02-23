浙江省领导分工公布:副省长王双全主持公安厅工作

原标题：浙江新一届省政府领导分工公布，快来了解~
1月30日， 浙江省十三届人大一次会议举行第三次全体会议，选举袁家军为省长，冯飞、朱从玖、王双全、高兴夫、成岳冲、王文序、彭佳学、陈伟俊为副省长。
据浙江省政府官网“政府领导”栏目，新一届浙江省政府领导具体分工如下：
袁家军（省长）
领导省政府全面工作，负责财政、审计、机构编制等方面工作。
分管省编办、省财政厅、省审计厅、省咨询委。
冯飞（常务副省长）
负责省政府常务工作，负责发展改革、国土资源、税务、统计、物价、法制、能源、人民武装、海防、机关事务、政务公开等方面工作。
分管省政府办公厅、省发展改革委、省国土资源厅、省地税局、省统计局、省机关事务局、省法制办、省政府研究室、省发展规划研究院、省参事室（省文史馆）、省地勘局、省测绘与地理信息局、省物价局、省能源局。
联系省军区、省监委、省武警总队、省预备役师、省军民融合办、财政部浙江专员办、省国税局、国家统计局浙江调查总队、省电力公司、浙江能源监管办、省信访局、省档案局、省政府发展研究中心。
朱从玖（副省长）
负责商务、金融、国有资产监管、外事侨务、港澳、台湾事务、打击走私等方面工作。
分管省商务厅、省外侨办（省港澳办）、省国资委、省金融办。
联系省台办、省侨联、省台联、省贸促会、各民主党派，人行杭州中心支行、浙江银监局、浙江证监局、浙江保监局、杭州海关、宁波海关、浙江检验检疫局、宁波检验检疫局、各政策性银行。
王双全（副省长）
主持省公安厅工作，负责民族宗教、国家安全、司法等方面工作。
分管省民宗委、省国家安全厅、省司法厅、省监狱管理局。
联系省法院、省检察院。
高兴夫（副省长）
主持省海港委工作，负责工业和信息化、综合交通运输、安全生产（包括消防安全和交通安全）、海洋事务综合协调管理等方面工作。
分管省经信委（省中小企业局）、省交通运输厅、省安监局、省海洋与渔业局。
联系省工商联、浙江海事局、省通信管理局、省邮政管理局、省烟草专卖局、民航浙江安全监管局、杭州铁路办事处、省手工业联社。
成岳冲（副省长）
负责教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、新闻出版广播电影电视、社科研究等方面工作。
分管省教育厅、省文化厅、省卫生计生委、省新闻出版广电局（省版权局）、省体育局、浙江广电集团、省社科院、省文物局。
联系省社科联、省文联、省作协、省红十字会。
王文序（副省长）
负责科学技术、知识产权、民政、人力资源和社会保障、旅游、残疾人事业、驻外办事处等方面工作。
分管省科技厅（省知识产权局）、省民政厅、省人力社保厅、省旅游局、清华长三角研究院、之江实验室、省公务员局、省政府驻京办、省政府驻沪办。
联系省总工会、团省委、省妇联、省科协、省残联、省关工委。
彭佳学（副省长）
负责农村、农业、林业、水利、粮食、渔业、扶贫等方面工作。
分管省水利厅、省农业厅、省林业厅、省粮食局、省农科院。
联系省农办、省供销社、省地震局、省气象局。
陈伟俊（副省长）
负责环境保护、住房和城乡建设、工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管、人民防空等方面工作。
分管省环保厅、省建设厅、省工商局、省质监局、省食品药品监管局（省食安办）、省人防办（省民防局）。
来源：浙江发布
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