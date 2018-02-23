省粮食局落马官员有4人 这个博士节后首日被查

原标题：产业经济学博士节后首日被查！

来源：法律与生活杂志

据山东省纪委监委消息：山东省粮食局党组成员、副局长王传民涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。据悉，王传民，滨州市滨城区人，产业经济学博士，1987年3月加入中国共产党，1984年7月参加工作。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，全国各个省粮食局被查的落马官员至少有4人，其中包括2位副局长（此次被查的王传民和贵州省粮食局原副局长吴克）和2位局长（海南省粮食局原局长杨树岷和河南省粮食局原局长苗永清）。

产业经济学博士节后首日被查

2018年2月22日，中央纪委官网转发了山东省纪委监委的消息。山东省纪委监委消息显示：山东省粮食局党组成员、副局长王传民涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。据悉，王传民，男，汉族，1965年4月生，滨州市滨城区人，是产业经济学博士。

公开资料显示：王传民，1987年3月加入中国共产党，1984年7月参加工作。被查前，曾担任山东省粮食局党组成员、副局长等职务。2018年2月22日，因涉嫌严重违纪违法，接受审查调查。

1981年8月至1984年7月，王传民在山东省淄博医学专科学校读书。1984年7月至1986年5月，王传民任博兴县第二人民医院副主任。1986年5月至1987年3月，王传民任滨县人事局人才交流与军转办副主任。

1987年3月至1987年3月，王传民任滨州市（县级）人事局人才交流与军转办副主任。1987年6月至1994年1月，王传民任滨州地委办公室秘书、机要秘书。期间曾在山东广播电视大学专科班、人事干部管理专业和南开大学国际经济与企业管理专业本科班学习。

1994年1月至1997年5月，王传民任滨州地委办公室副科级秘书。期间在山东省委党校在职研究生班经济学方向经济管理专业学习。1997年5月至2000年1月，王传民任滨州地委办公室主任科员。

2000年1月至2002年7月，其任邹平县委常委、县委办公室主任。2002年7月至2003年2月任邹平县委副书记、县委办公室主任，2003年2月至2005年1月任邹平县委副书记、县纪委书记。期间曾在北京交通大学产业经济学专业博士研究生班学习。

2005年1月至2006年1月任邹平县委副书记、县政府副县长，2006年1月至2006年1月任邹平县委副书记、县政府代县长，2006年1月至2008年12月任邹平县委副书记、县人民政府县长。2008年12月，任邹平县委书记。

后任邹平经济技术开发区管委会主任、邹平县委书记、县人大常委会主任。2013年6月，免去中共邹平县委书记、邹平经济技术开发区管理委员会主任职务。不再担任中共滨州市委委员和中共邹平县委党校校长职务。2013年6月，任山东省粮食局副局长，党组成员。

省粮食局被查落马官员有4人

大白新闻搜索发现，全国各个省粮食局被查的落马官员至少有4人，其中包括2位副局长（此次被查的王传民和贵州省粮食局原副局长吴克）和2位局长（海南省粮食局原局长杨树岷和河南省粮食局原局长苗永清）。

2016年10月24日，海南省粮食局原党组书记、局长杨树岷被“双开”。海南省纪委消息显示：海南省纪委对检察机关移送的海南省粮食局原党组书记、局长杨树岷严重违纪问题进行了纪律审查。

经查，杨树岷利用担任领导职务的便利，在土地征收、工程项目承建等方面为他人谋取利益，收受他人财物，涉嫌受贿犯罪。杨树岷身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的廉洁纪律和国家法律，败坏了党风政风，损害了党的纯洁性和公务员队伍形象，社会影响极其恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经海南省纪委常委会议审议并报省委批准，决定给予杨树岷开除党籍处分；由省监察厅报省政府批准，给予其开除公职处分；其涉嫌犯罪问题由司法机关继续依法查处。

2014年9月25日，河南省粮食局原局长苗永清因涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。2014年4月9日，贵州省粮食局原副局长吴克涉嫌严重违纪，接受组织调查。2015年6月24日，贵州省粮食局原副局长吴克被开除党籍和公职。

贵州省纪委消息称：经查，吴克在担任黔东南州黄平县委书记、省粮食局党组成员、副局长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物。根据《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》的有关规定。

经中共贵州省纪委常委会议审议并报中共贵州省委批准，决定给予吴克开除党籍处分；经贵州省监察厅厅长办公会审议并报贵州省人民政府常务会议批准，决定给予其开除公职处分。[资料来源：中央纪委、山东省纪委监委，海南省、贵州省、河南省纪委等]

责任编辑：张岩