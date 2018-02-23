4名省管干部节后同日被处分 他们有何不同之处?

原标题：山西4省管干部节后同日被处分

来源：法律与生活杂志

昨天，也就是2018年2月22日，是春节假期后的第一个工作日。这一天，中央纪委官网转发了山西省纪委监委所发布的《山西省国土资源厅副厅长周际鹏等4人被处分》的消息。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）注意到，被处分的这4人均为省管干部。其中，涉2副厅长（山西省国土资源厅原副厅长周际鹏和林业厅原副厅长常光明），1政法委书记（阳泉市委原政法委书记王湜洲）和1纪委书记（晋煤集团党委原纪委书记王良彦）。

1、山西省国土资源厅副厅长被撤职

据山西省纪委监委消息：日前，经山西省委批准，山西省纪委监委对省国土资源厅党组成员、副厅长周际鹏严重违纪问题进行立案审查。经查，周际鹏违反组织纪律，为谋取人事利益给予他人财物。

周际鹏同志身为党员领导干部，严重违反党的纪律，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委监委会议研究并报山西省委批准，决定给予周际鹏同志撤销党内职务、撤职处分，降为正处级非领导职务。

公开资料显示：周际鹏，男，汉族，1963年9月生，山西右玉县人，硕士研究生学历，1988年9月参加工作，1985年1月加入中国共产党。

2004年6月，周际鹏任省国土资源厅财务处处长；2011年9月，任省国土资源厅党组成员；2011年10月，任省国土资源厅党组成员、总经济师；2013年6月，任省国土资源厅党组成员、副厅长。

2、山西省林业厅原副厅长被开除党籍

据山西省纪委监委消息：日前，经山西省委批准，山西省纪委监委对省林业厅原党组成员、副厅长常光明严重违纪问题进行立案审查。

经查，常光明违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收送礼金；违反工作纪律，不认真履行职责；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，在企业经营方面，为他人谋取利益并收受财物。

常光明身为党员领导干部，本应牢记党的宗旨，遵纪守法，但其严重违反党的纪律和国家法律法规规定，情节严重，应予严肃处理。依据有关规定，经山西省纪委监委会议研究并报山西省委批准，决定给予常光明开除党籍处分，按科员确定其退休待遇。

公开资料显示：常光明，男，汉族，1956年6月生，山西长治市郊区人，在职研究生学历，1971年12月参加工作，1976年3月加入中国共产党。

1992年10月，常光明任襄垣县委副书记；1996年4月，任壶关县委副书记、县长；1998年4月，任长子县委书记；2002年12月，任长治县委书记；2009年6月，任省林业厅党组成员、副厅长。2017年1月退休。

3、山西阳泉市委原政法委书记被撤职

经山西省委批准，山西省纪委监委对阳泉市委原常委、政法委书记王湜洲严重违纪问题进行立案审查。经查，王湜洲违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，为谋取人事利益给予他人财物，不按规定报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼金。

王湜洲同志身为党员领导干部，严重违反党的纪律，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委监委会议研究并报山西省委批准，决定给予王湜洲同志党内严重警告、撤职处分，降为正处级非领导职务。

王湜洲，男，汉族，1960年4月生，山西平定县人，中央党校函授本科学历，1981年9月参加工作，1983年11月加入中国共产党。

2007年4月，任阳泉市政府党组成员、副市长、市国资委党委书记（兼）；2010年1月，任阳泉市政府党组成员、副市长；2011年8月，任阳泉市委常委、副市长；2011年10月任阳泉市委常委、政法委书记。2016年10月被免职。

4、山西晋煤集团原纪委书记被开除党籍

据山西省纪委监委消息：日前，经山西省委批准，山西省纪委监委对晋煤集团党委原常务副书记、纪委书记王良彦严重违纪问题进行立案审查（调查）。

经查，王良彦严重违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，收受礼金；违反国家法律法规规定，利用职务上的便利，在企业经营等方面，为他人谋取利益并收受财物，涉嫌犯受贿罪。

王良彦身为党员领导干部，长期担任国有企业主要领导，本应牢记党的宗旨，遵纪守法，但其理想信念丧失，宗旨意识淡漠，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，并涉嫌犯受贿罪，且数额特别巨大，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委监委会议研究并报山西省委批准，决定给予王良彦开除党籍处分，取消其享受的退休待遇，收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。

公开资料显示：王良彦，男，汉族，1956年1月生，山西闻喜县人，在职研究生学历，1980年9月参加工作，1984年12月加入中国共产党。2003年5月，任太原煤炭气化集团党委副书记、董事长。2003年7月，兼任山西神州煤电股份有限公司董事长。

2006年8月，任太原煤炭气化集团党委书记、董事长。2011年5月，兼任晋煤集团党委副书记。2013年3月，任晋煤集团党委常务副书记、纪委书记。2016年9月退休。2017年11月30日被审查。[资料来源：中央纪委、山西省纪委监委等]

责任编辑：张岩