这位国庆假期落马的省长 有一个特殊罪名

原标题：国庆假期落马的省长，有个特殊罪名

撰文 | 孟亚旭

2月23日，春节上班第二天，有重磅。

来自最高检的消息，福建省委原副书记、福建省人民政府原省长苏树林，司法部原党组成员、政治部原主任卢恩光，中国人民保险集团股份有限公司原党委副书记、总裁王银成被提起公诉。

都是老虎。

三个人中，最早落马的，是福建省原省长苏树林，他也是十八大后首位在任上落马的省级政府一把手。

22年前开始收钱

2015年9月24日至26日，时任中央纪委书记王岐山到福建调研，他离开福建11天后，中央纪委发布消息——“福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。”

2015年10月7日，在国庆假期最后一天，苏树林落马。从落马到被公诉，如今，已经2年多。

根据官方消息，苏树林主要涉嫌两个罪名——受贿罪和国有企业人员滥用职权罪，起诉指控称：

被告人苏树林利用担任大庆石油管理局局长助理、副局长，大庆油田有限责任公司董事长、总经理，中国石油天然气集团公司副总经理，中共辽宁省委常委、组织部部长，中国石油化工集团公司总经理，中共福建省委副书记、福建省人民政府省长等职务上的便利，为他人谋取利益，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物

苏树林在担任中国石油化工集团公司总经理期间，在收购油田项目过程中滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失

第一个罪名是“受贿罪”。从这个指控推算，苏树林收钱早自22年前就已开始。

检方认为，苏树林（1962年3月生）收钱的第一个职位是“大庆石油管理局局长助理”，根据简历，苏树林是山东东阿人，1983年毕业于大庆石油学院勘探系石油地质专业，后在大庆石油管理局工作，1996年3月，34岁的苏树林开始担任大庆石油管理局局长助理。

“其实我妈对我要求挺严的。1994年，我刚当厂长的时候，她就跟我说，她说你当官了，要干干净净、清清白白，挣多少就吃多少，只吃槽子里的，不吃槽子外的。2014年的时候，她又跟我说起了1994年她跟我说的那段话。那时候因为这个中央在抓反腐败，已经查出了很多人了嘛，她是要求我要注意。正好20年，无言以对。”

在《巡视利剑》中，苏树林悔恨不已。看完最高检的公诉消息，再看这段话，被叮嘱两年后，苏树林就忘了母亲的话，开始收钱。

身为中央委员 “私欲膨胀，胆大妄为”

政知君之前提到过，2015年落马的老虎中，有3人还没过堂，除了苏树林，还有国安部原副部长马建和证监会原副主席姚刚。

在2017年2月和8月，马建和姚刚先后被最高检立案侦查，目前进展最快的是苏树林，苏树林2015年10月落马，2017年7月被双开，2017年7月18日被最高检立案侦查，今年2月被公诉。

一个细节是，与被立案侦查时相比，今年2月被公诉的苏树林，涉嫌的罪名除受贿罪外，还多了“国有企业人员滥用职权罪”。

这一点在“双开”通报中已有体现。2017年7月4日，苏树林被“双开”，通报中有两处涉及“滥用职权”：

为了个人目的，置国家利益于不顾，无视组织原则，肆无忌惮地滥用职权、违规决策，造成国有资产巨额损失；滥用职权造成国有资产巨额损失，涉嫌滥用职权犯罪。

“国有企业人员滥用职权罪”，这个罪名在落马老虎中并不常见。

刑法第168条规定了“国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪”——

国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处3年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑。

最高检的消息中，检方认为，苏树林在收购油田项目过程中滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失。

蒋洁敏和陈川平

据政知君观察，已经判刑的老虎中，至少有2个“老虎”曾涉嫌这个罪名——一个是国资委原主任蒋洁敏，一个是太原市委原书记陈川平。

不过，两人的罪名细节有所不同，具体表述为“国有公司人员滥用职权罪”。

和苏树林一样，蒋洁敏也是十八届中央委员。

蒋洁敏在任国资委主任前，曾任中国石油天然气集团公司副总经理、总经理，中国石油集团董事长等。2015年10月，他因受贿罪、巨额财产来源不明罪和国有公司人员滥用职权罪获刑16年。

法院认为，他收钱共计人民币1403.9073万元，此外“2004年至2008年，蒋洁敏在周永康指使或授意下，违反规定，为他人开展经营活动提供帮助，致使国家利益遭受特别重大损失。”

陈川平案在2016年12月一审宣判，他因受贿罪和国有公司人员滥用职权罪获刑六年半。

法院认为，陈川平除受贿91万外，还造成国有资产损失折合人民币约9.07亿元：

“2005年5月至2007年11月，陈川平在担任太原钢铁（集团）有限公司兼太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司董事长期间，违规擅自决定并直接指挥子公司太钢进出口（香港）有限公司在境外进行大量期货交易，造成国有资产损失折合人民币约9.07亿元。”

这里补充一点，国有企业和国有公司的不同。

国有公司细分有国有独资、全资、控股、参股公司等形式，不论哪种都要按照公司法注册，遵循公司法。而国有企业又称全民所有制工业企业，遵循的是中华人民共和国全民所有制工业企业法 。

资料 | 中央纪委官网 新京报等

校对 | 李喆

责任编辑：张岩