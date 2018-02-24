海南新增多个进出岛航班 客流高峰预计至3月10日

原标题：@过海旅客 海南新增多个进出岛航班，点进看最新通航信息和天气预报

2月23日，车辆在海口港排队登船。 新华社 图

2月23日凌晨，最低气温15度

滞留旅客遭遇第一个降温夜

风雨寒冷中，交警、志愿者坚守如昔

令滞留旅客感受到浓浓暖意

23日凌晨，风雨寒冷中，志愿者盖着大衣，依偎在一起取暖。即便如此，他们依然坚守岗位。 南国都市报 图

23日凌晨，执勤交警黄清顶着寒风冷雨，在路口指挥交通。南国都市报 图

23日凌晨，志愿者看见一女士晕车呕吐，随即送上水、饼干和问候。南国都市报 图

23日凌晨，秀英港一泊位轮渡正在装载。 南国都市报 图

我们的交警蜀黍不仅要维持交通秩序

还担起了送医、搬运行李的任务

并帮助多名旅客找到走失的家人

这位老人和家人走散了

在找到家人后对交警连声道谢

22日下午16时许，两位老人上完洗手间出来后，原本停在原地待渡的车辆却怎么也找不到了。设施大队副大队长陈创传与协警付敏立即驾驶警车，载着两位老人穿梭在车流中，让老人逐次对每辆车进行辨认。最终找到了其亲人所驾驶的车辆，两位老人及其亲人十分感激两位交警的热心相助。

春运返程出岛客流高峰



预计还将持续到3月10日左右

海口美兰机场，旅客等待办理登机牌。航空保障海南新增多个进出岛航班

为协助滞留旅客返程，海航即日起紧急增加航班，目前海航已调整了2月23日海口出港的3个航班，增加了370个座位；2月24日调整5班，增加了516个座位，今明两天累计调整8个航班，共增加886个出港座位。

部分已公布新增航班信息↓↓↓↓

说明：表格中的“班期”为星期，“5”即表示星期五，“1234567”即表示周一至周日。

从23日起至3月2日，海南航空将根据民航局批复情况持续增加海南进出港航班，预计可新增进出港航班88个，出港座位近1万个。

公交保障



开通临时保障专线 调整多条公交线路保障

为应对滞留车辆造成的交通拥堵，自2月23日14时起，海口市交通部门临时开通南港至汽车西站公交保障专线，恢复秀英港的9条公交线路，临时调整市区至新海港的2条公交线路。具体如下：

①将原在红棉西路的8路（美坡路-秀英港）、13路（新埠岛-秀英港）、65路（和枫江岸-秀英港）恢复开通到秀英港轮渡码头。具体原线路到达民声路后，经民声路应急车道右转丽晶路，左转港华路到达轮渡码头。

②恢复6路、7路、28路、37路、39路、92路，使其途经滨海大道秀英港。以上线路到达滨海大道明珠路路口时，经滨海大道应急车道到达秀英港。37路到达海港路后调整左转海盛路，经海秀快速路到达长滨路，左转长滨四街，左转粤海大道到达火车站；92路到达海港路后调整左转海盛路到达永秀小区；其它线路按原线路行驶。

③临时开通南港至汽车西站公交专线，由南港经滨海大道应急车道到达海港路路口后，右转海港路，左转海秀西路到达金鼎路路口下车，右转金鼎路，右转秀华路，右转海港路返回。线路配备公交大巴车辆8辆，发班间隔8-10分钟，在南港至新海港路段实行招手即停。

④临时调整28路、86路，确保线路能到达新海港。具体西海岸部分线路调整由海秀高速或海盛路经长滨路，左转长滨四街，右转粤海大道，左转滨海大道应急车道，进入新海港。

目前海口秀英港、新海港、南港正常通航。由于港口外道路过海车辆的不断增加，市区交通压力仍较大，过海车辆待渡时间长达10小时左右，建议其他过海车辆24日早8时前暂不前往海口三港。有关信息我们会随时通报，请您及时关注FM95.4、FM100了解。

截至23日晚20时，为缓解秀英港出岛旅客滞留状况，除28路、86路常规公交原线路保障外，海口公交集团开通“秀英港——新海港”临时摆渡专线，已累计安排1路、29路、43路共28辆公交车，发车63趟次，运送旅客约3200人，极大缓解了秀英港出岛旅客滞留压力，保障了旅客的出岛需求。

海口市气象局、交通局、海口海事局、湛江海事局联合发布：23日21：00，琼州海峡及两岸港口视程5000米以上，可正常通航。

21：00，海安靠泊13船，秀英靠泊8船，新海靠泊10船，锚地2船，在航18船。港口码头泊位装卸、运输秩序正常。

预计今天夜间海峡及港口能见度1000米以上，满足正常通航条件。

铅笔 分割线[路况信息]

2月23日21时路况信息：

①丘滨路口南往北尾部排至金贸西路口，西往东尾部排至港航大厦；

②滨海大道海港路南往北方向待渡车辆尾部排至海商路口；

③滨海大道新海港东往西方向待渡车辆尾部接近长和路口；

④滨海大道南港东往西方向待渡车辆尾部排至新海村。

今起可从“椰城市民云”APP购买船票

2月23日起，“椰城市民云”APP开通了过海船票购票服务，过海的旅客可通过“椰城市民云”APP首页——我的服务——港航服务选项进行购票。

未来3天春运气象条件预报

24日~26日，海南岛东半部的局部地区有阵雨，其余地区多云，交通运输气象条件和通航条件一般。

陆地天气预报

2月24日~26日，全岛多云为主，东半部局地有小阵雨，气温回升。最高气温北部、中部和东部地区21~26℃，西部和南部地区26~28℃，最低气温18~22℃。

全省主要路段交通气象预报

2月24日~26日，海南岛东线高速公路海口至万宁路段能见度一般，部分路段路面湿滑，对交通运输有一定影响；其余交通路段气象条件较好。

琼州海峡通航气象条件预报

24-26日，琼州海峡风力5级，阵风6级，其中24日夜间-25日早晨有雾，能见度较差，通航条件较差。

未来4~7天全省天气趋势预报

2月27日~3月2日，海南岛北部、中部和东部地区局部有小雨，其余地区多云为主，大部分路段交通运输气象条件一般，其中2月28日~3月1日北部局地早晨有雾， 部分路段交通运输气象条件较差；琼州海峡风力5级，阵风6级，通航条件较好，其中2月28日~3月1日早晚有雾，通航条件较差。

责任编辑：霍宇昂