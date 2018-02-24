原标题：最新！70城房价涨跌排行榜出炉：这些城市跌最“狠”，有你的家乡吗？

国家统计局今天发布的1月份70个大中城市新建商品住宅的价格指数，数据显示：1月全国房价平稳运行、热点城市继续降温是主基调。

无论是从环比还是同比数据看， 一线城市新建商品住宅销售价格都出现了下降，二三线城市的房价涨幅回落，不过部分三四线城市仍在升温过程中。

一月份我国商品住宅销售价格稳中有降

从1月新建商品住宅房价环比榜看，大连以1.6%的环比涨幅位居70城市之首，贵阳、昆明、（遵义、烟台、襄阳）等 5个城市的环比涨幅也超过1%，成为1月房价环比领涨的主要城市。

备受关注的一线城市新建商品住宅价格环比由上月持平转为下降，特别是上海和广州的环比降幅均为0.4%，环比跌幅在70城市中仅次韶关（韶关环比下降0.5%）；从同比看，一线城市新建商品住宅销售价格同比由上涨转为下降，特别是深圳以3.4%的同比降幅领跌70大中城市，而北京的房价同比降幅超过1%，已经连续数月位于下降通道。

中国研中心市场经济研究员 刘为民表示，1份的房价整体来讲，仍处在一个平稳调整的过程中，当然对于一线城市来说，一系列的严格调控政策仍在持续发酵当中。 值得关注的是，尽管一线及热点二线城市的房价基本降温，但部分三四线城市房价仍在升温中，其中，沈阳、哈尔滨、贵阳、（昆明、西安、北海、赣州）等7个城市的1月新建商品住宅价格的同比涨幅超过10%，环比涨幅在1%左右。

业内人士表示，近期部分城市推出的人才引进计划一定程度上会分流一线及热点城市的相关人员，而人口净流入则会对当地房价起到刚性支撑作用。

70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格同比由涨转降，二三线城市涨幅回落

1月份，初步测算，一线城市新建商品住宅销售价格同比由上涨转为下降，二手住宅销售价格涨幅连续16个月回落，本月比上月回落0.5个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月回落0.2和0.4个百分点；三线城市同比涨幅分别回落0.4和0.3个百分点。

70个大中城市中一线城市住宅销售价格环比下降，二三线城市涨幅回落

70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降，二手住宅销售价格降幅比上月扩大0.2个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅分别比上月回落0.3和0.2个百分点；三线城市环比涨幅分别回落0.1和0.2个百分点。

新闻多一点

广州：春节楼市平淡 房贷额度不宽松

春节假期，广州楼市平淡，交易气氛不浓。业内人士分析，消费者购房意愿低迷，与节前房贷利率普遍上调密切相关。 初步统计，春节假期，广州市内共有20个楼盘发售新楼。主要集中在广钢新城、番禺亚运城以及天河、花都等区域。业内人士表示，一月全市楼市成交数是五年内的低位，成交套数只有五千多套，同比下降两成，环比下降超过四成，这种情况也延续到二月份。

房地产业内人士 赵文卓表示，楼市成交比较平淡的情况，也延续到2018年春节期间，可以说，广州的楼市成交与房贷利率的水平有直接关联，造成目前楼市成交清淡。 进入二月份，广州市四大国有银行对首套房的房贷利率不降反升，购房成本随之增加。

某国有银行广州分行个贷部负责人介绍，目前来看利率应该不会有太大调整，额度也不是特别宽松，今年主要不是房贷利率紧张，而是整体的信贷规模都比较紧张。

业界认为，央行今年对于个人消费类贷款已经作出多项明确规定，主要是加强对资金用途的监管，预计今年银行的房贷额度仍会偏紧。

责任编辑：张岩