河北:全省所有烈属军属退役军人等家庭悬挂光荣牌

原标题：好消息！河北省出台拥军新政——为全省所有烈属、军属、退役军人等家庭悬挂光荣牌

为进一步做好为烈属、军属、退役军人等家庭悬挂光荣牌工作，弘扬新时代拥军优属优良传统，推进军人荣誉体系建设，营造关爱军人、尊崇功臣的浓厚社会氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。

日前，中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅、河北省军区政治工作局联合下发《关于印发<河北省为烈属、军属、退役军人等家庭悬挂光荣牌工作实施办法>的通知》，《通知》要求，全省各级党委、政府要站在践行“四个意识”的高度，充分认识做好为烈属、军属、退役军人等家庭悬挂光荣牌工作的极端重要性。要抓住春节期间开展拥军优属工作的时机，立即行动、严密组织，严格按照《办法》规定的规格、式样安排生产和悬挂，切实做到不漏一人、不落一户，务于2018年3月2日（农历正月十五）前，为烈属、军属、退役军人等家庭全部悬挂新制作的光荣牌，并填写烈属、军属、退役军人等家庭基本情况登记表、花名册和统计表，各地悬挂光荣牌工作情况报告及统计表要求3月5日前经党委主要领导签字后逐级上报到省民政厅。

《通知》还明确提出，县级以上党委、政府负责本行政区域内为烈属、军属、退役军人等家庭悬挂光荣牌工作，光荣牌由县级党委、政府统一制作发放，烈属家庭悬挂“光荣烈属”牌，军属家庭悬挂“光荣军属”牌，因公牺牲军人遗属和病故军人遗属家庭悬挂“光荣之家”牌，退役军人家庭悬挂“光荣退役军人之家”牌。

《通知》强调，县级以上党委、政府应加强对辖区内此项工作的指导和检查督导，对悬挂不及时、不到位的要责令限期整改。由民政部门建立健全悬挂光荣牌工作的建档立卡制度，汇总相关信息资料和统计数据，并健全省市县乡村五级互联互通的信息化网络体系，确保数字真实准确。

据了解，这个省还把悬挂光荣牌工作列入“双拥模范城（县）”考评内容和军分区（警备区）、人武部党委第一书记述职评议范围，对工作不到位、责任不落实的取消其双拥模范城（县）参评资格。

记者在采访中看到，目前，为烈属、军属、退役军人等家庭悬挂光荣牌工作正在燕赵大地如火如荼地展开。

来源：中国民兵

责任编辑：霍宇昂