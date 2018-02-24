原标题：[解局]政治局讨论党和国家机构改革方案，这些信息很重要

节后依然大新闻不断。

今日晚些时候，新华社发布消息，中央政治局24日召开会议，一是决定26日至28日在京召开十九届三中全会，二是确定了三中全会的主要议题，其一就是审议党和国家机构改革的方案。另外就是讨论有关人事方案，以及讨论国务院《政府工作报告》稿。

1月18日-19日，二中全会召开，专题讨论修宪方案。一个多月后，三中全会将召开，两个月内连续召开两次中央全会，这在改革开放以来的40年历史中，绝无仅有。两天后开幕的三中全会也将成为改革开放以来会期最早的一次三中全会（要知道按惯例，三中全会一般都在下半年召开）。

一

这次三中全会最大的看点莫过于党和国家机构改革方案了。通常，讨论机构改革的任务，会由二中全会承担，而本次决定将其置于三中全会，也是一个变化。

为什么要推进党和国家机构改革？意义在何处？就是“四个必然要求”：是新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，是加强党的长期执政能力建设的必然要求，是社会主义制度自我完善和发展的必然要求，是实现“两个一百年”奋斗目标、建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的必然要求。

一句话，改革是基于现实的要求。这种强烈的现实导向和问题意识，一直是中共改革的基本逻辑。改革开放40年来的成绩无一不基于中共对现实问题的积极回应。这次党和国家机构改革的动因，依然如此。

二

改革开放40年间，出现过数次大大小小的机构改革。有统计，大的改革主要有这六次——

第一次：1982年。这次改革明确规定了各级各部的职数、年龄和文化结构，减少了副职，提高了素质；在精简机构方面，国务院各部门从100个减为61个，人员编制从原来的5.1万人减为3万人。

第二次：1988年。通过改革，国务院部委由45个减为41个，直属机构从22个减为19个，非常设机构从75个减到44个。在国务院66个部、委、局中，有32个部门共减少1.5万多人，有30个部门共增加5300人。增减相抵，机构改革后的国务院人员编制比原来减少了9700多人。

第三次：1993年。改革实施后，国务院组成部门、直属机构从原有的86个减少到59个，人员减少20%。国务院不再设置部委归口管理的国家局，国务院直属事业单位调整为8个。

第四次：1998年。国务院不再保留的有15个部委，新组建4个部委，更名的有3个部委。改革后除国务院办公厅外，国务院组成部门由原有的40个减少到29个。

第五次：2003年。这次改革是在加入世贸组织的大背景之下进行的。改革后，除国务院办公厅外，国务院由28个部门组成。

第六次：2008年。新组建工信部、交通运输部等5个部委，国务院组成部门改革为27个。

三

但可以发现，这几次机构改革主要集中在政府直属部门层面，以职能优化、精简机构为导向，很少触及内设机构。在中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、公共管理学院副教授马亮看来，这会使得各个政府部门的内设机构千篇一律，难以适应经济社会的发展需求。

“以过去两届大部门制改革为例，各级政府合并的大部门仅对其综合管理的内设机构进行合并，如办公室、财务、信息、人事等，而很少针对职能机构加强重组。这也使一些政府机构在合并以后仍然是‘两张皮’，无法真正打通职能交叉、重叠乃至矛盾之处”，马亮表示。

这一点，从其改革的名称上也可看出，一般称为“国务院机构改革”或者“政府机构改革”。但这次的机构改革名字叫“党和国家机构改革”，涉及面自然更广更深，甚至还可能涉及修宪。

比如国家监察体制改革，十九大报告中就明确提出，“组建国家、省、市、县监察委员会，同党的纪律检查机关合署办公，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。”国家监察委员会就是中国特色的国家反腐败机构。这个新设立的机构与党内的纪委合署办公，也就是“两块牌子一套人马”。这个横跨党和国家两个系统的新机构具体有哪些职能？怎么运作？相信都会在此次机构改革中得以确认。

比如，十九大报告中就直接提到要新设国家层级的新机构：

“设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，统一行使监管城乡各类污染排放和行政执法职责。”

也为机构改革提供了一些新思路。

统筹使用各类编制资源，形成科学合理的管理体制，完善国家机构组织法。

无疑，编制管理很好地保证了对政府机构人员数量和岗位的有效控制，但也容易僵化，不适应新形势变化。而统筹使用编制资源，则赋予了机构更大的自主权，能更好地应对新形势。

“统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责……赋予省级及以下政府更多自主权。在省市县对职能相近的党政机关探索合并设立或合署办公。”

以往政府机构改革过分强调“职责同构”，说白了就是上级机构有哪些部门，下级机构也得“照抄”，这就削弱了机构本身的灵活性和变通性。十九大提出赋予省级及以下政府更多自主权，将有利于进一步理顺党政关系和上下级关系，给了地方政府更多的发挥空间。

当然，这次党和国家机构改革的具体方案尚未公开，还需要履行程序，由中央政治局提交三中全会讨论，再提交最高权力机构全国人大表决。联系到不久前在达沃斯论坛上，刘鹤明确表示，中国改革开放的举措将超出国际社会的预期，接下来的一系列改革动作无疑值得期待。

文/独孤九段

责任编辑：刘光博