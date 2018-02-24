春节假天然气价格大跌近20% 气荒现象短期难重演

原标题：春节长假LNG价格大跌近20% 气荒现象短期难重演

今年2月初曾再度燃起的气荒，随着春节多地停工停运很快平复了下来。证券时报·e公司记者从行业分析人士处获悉，长假期间国内液化天然气（LNG）价格出现大幅下滑。虽然节后部分地区价格有所回暖，但随着旺季结束，短期内气荒难再。

LNG价格大幅下滑

“2月初时国内LNG均价还在7500元/吨左右的高位，4日开始价格走低，春节假日期间更是快速下滑。”谈及近期国内LNG的市场价格变化，生意社分析师王飞用“急转直下”来形容。

据统计，2月14日，国内液化天然气均价为6362.5元/吨，截至2月22日，液化天然气均价为5112.5元/吨，整体跌幅达19.65%。企业报价显示，截至2月22日，内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗新圣天然气有限公司LNG价格为3700元/吨，四川达州汇鑫能源有限公司LNG价格为7000元/吨，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司LNG价格为2000-2500元/吨左右，任丘开发区华港燃气有限公司LNG价格为4000元/吨。

“春节过后，随着部分工厂复工，LNG近两日价格出现了小幅回涨，目前河北地区LNG出厂价在4500元/吨上下。”卓创分析师郄婧也称，春节期间LNG价格出现大幅回落，节日期间最低均价已达到4000元/吨。

不足一月间，国内天然气供需格局已经出现明显变化。

2018年1月下旬起，由于中亚气源压减，中石油部分管线关停等影响，国内天然气供应紧张局面加剧，气荒现象再起。彼时，国内陕西、内蒙等地LNG出厂价已达8500元/吨左右，一周时间每吨价格上调超过2000元，京津冀鲁豫下游接货价甚至逼近10000元/吨。

在此情状下，部分地区天然气再次出现限停供应。据1月31日兰州市城乡建设局、甘肃中石油昆仑燃气有限公司消息，兰州市将根据供气情况对全市天然气采暖锅炉采取临时性限停供气措施。

那么，气荒现象为何短期内得以快速缓解？

王飞表示，在供应方面，前期中石油和中海油联手合作“南气北运”，一定程度上缓解了华北、华中、西北等地区的供应压力。而在需求方面，由于近期全国气温回升，民用天然气供暖需求下降。且由于春节期间大多物流停运，下游工业用户由于节前LNG价格高企和节日影响停工较多，因此市场需求量较少，液化天然气工厂液位上升，LNG工厂积极排库，价格大幅下跌。此外，日前国家发改委召开的一次液化天然气价格法规政策提醒告诫会上也要求，各液化天然气生产流通企业和相关社会组织加强价格自律、规范价格行为，这也为市场供给改善，LNG市场逐步稳定起到了推助作用。

郄婧也认为，春节期间需求大幅下滑，是导致LNG价格明显走跌的重要因素。据悉，随着冬季供暖期逐步停止，天然气市场也已步入淡季。

气荒现象短期难重演

作为清洁能源，天然气近几年随着我国环保意识的逐步增强，利用范围和用量也迅速增长。包括春节前后的这场价格巨幅波动在内，2017年11月至今，国内LNG受天然气气源紧缺的影响，价格已出现过两轮大起大落，引发市场广泛关注。

2017年11月，LNG价格从月中的4000元/吨涨至月底的8000元/吨，期间甚至出现4天涨幅达17%的情况，市场乱象丛生。当月，国内多个地区相继公布限气政策，缺气区域主要为陕西、河北、山东、河南等北方地区。据榆林煤炭交易中心发布信息显示，12月18日LNG最高接收价格已经涨至1.2万元/吨，江苏部分液厂LNG吨售价已经突破万元。

为缓解气荒，环保部12月4日向京津冀及周边地区城市下发《关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函》特急文件，提出坚持以保障群众温暖过冬为第一原则，凡属没有完工的项目或地方，继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式，暂缓了部分地区煤改气的推行。

LNG价格涨势迅猛，跌得也很快。2017年12月末，受中央管线增量、发改委出手调控等因素影响，LNG价格自12月25日起大幅回落，部分地区甚至出现4日大降6000元/吨的局面，下游生产消费也开始恢复正常，部分地区报价一度达到4000元/吨。

价格忽高忽低的LNG还会再次出现猛涨局面吗？国内气荒现象是否还会重演？

“虽然春节长假过后部分地区LNG价格出现100元/吨的小幅上调，但这种上涨应是暂时性的，幅度也不会太大。”王飞认为，目前气温回升，国内液化天然气市场需求较少，液位较高，LNG价格下跌。LNG供应充足后，下游工厂也将逐步开工，加大液化天然气的采购力度，预计短期内LNG价格将以平稳为主，短期内气荒现象难再重演。

郄婧也表示，随着旺季过去，LNG市场供需情况已得到缓解，除非遇到不可抗的设备故障，或气源供应管道问题，否则短期内市场价格或趋于平稳。

中信建投研报也认为，我国天然气行业基础设施仍不完善，给天然气资源调配和储气调峰带来长期困扰，小范围、短时效、结构性的气荒预计2018年可能还会存在，但在供给保障的情况下，气荒的影响程度将大大下降。

在气源方面，我国目前天然气进口主要有管道气和LNG进口两种方式。我国目前中亚 A、B、C线管道气最大合同量为550亿方，中缅管道气最大合同量为120亿方，2016年管道气进口量369亿方，管道气增量空间为300亿方。此外，中俄东线（合同量380亿方）和中亚D线（合同量300亿方）将在2020年前建成投运，进一步增强我国管道气进口能力。LNG进口方面，我国会更加充分地利用目前5540万吨/年的接收能力，目前我国三桶油等签订的LNG进口长协的合同最大接货量在4200万吨左右，2016年LNG进口量仅为2604万吨，增量空间在210亿方，合计进口气近期增量空间在510亿方，远期增量空间在1190亿方，可以较好保障2018年的天然气供应。

下游开工率仍较低

天然气市场供需变化，对下游产品生产也产生了明显影响。此外受天然气短缺影响，尿素、甲醇行业成本上升，开工率缩减，市场也出现了供不应求情况。

2017年末，由于天然气供应趋紧，加之煤价成本高企，尿素价格短期急速上涨。有数据统计，12月初国内尿素平均价格在1770元/吨，到27日就达到2024元/吨的高点。另据监测，2017年12月国产尿素同比涨幅达34%。

2017年12月，A股上市公司云天化曾公告称，由于冬季居民天然气使用量大幅增加，供气单位为保证居民用气需求，暂停西南地区主要用气企业的天然气供应，导致公司全资子公司云南水富云天化有限公司天然气为主要原料的合成氨、尿素产品生产装置暂时停产。公司表示，此次暂时停产如12月31日仍未能恢复供气，预计减少2017年净利润约2500万元左右。

卓创分析师杨洋此前接受记者采访时称，由于前期气荒等因素，尿素行业停工率高达90%，加之煤炭价格较去年12月份又有上涨，成本和需求对尿素价格的支撑力较强。而据郄婧称，春节长假刚过，目前天然气下游的行业停工率依然较高。

据生意社数据，截至2月22日，国内尿素均价报1973元/吨。与春节前相比，山东地区尿素主流出厂报价低端涨10元/吨，河北地区报价涨20-40元/吨。

据行业人士称，当前尿素原料天然气、煤炭依然量少价高，尿素开工率依然低迷，供气仍不足。考虑到从恢复供气，到出液氨，到氨位达到能产尿素的水平等，整体尿素供应量大增的局面仍需等待。（记者 赵黎昀）

来源：证券时报

责任编辑：张玉