军报：对“两面人” 必须坚决反对

原标题：对“两面人”，必须坚决反对！

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这个时节，春天的气息越来越浓了，抽丝吐绿的盎然生机就快来了。可在东北的白山黑水间，刺骨的寒冷，犹如划过脸颊的刀子，生疼，考验着那些活动在林海雪原的人。

78年前的这个时节，对于那支活跃在林海雪原的抗战队伍，更多考验远不止天气的恶劣！缺水少粮，很多时候只能吃雪解饥；数倍于己的敌人拉网式搜捕，死亡的威胁，泯灭了一些人心中的信念。考验，从身体蔓延至内心。

这支队伍的带领者之一、那位骁勇善战的共产党员，甚至受到敌人“优渥”条件的诱惑：只要投降，就可出任伪满洲国军政部长，不再挨冻受苦，可享锦衣玉食……接受还是拒绝，这是关于忠诚和信仰的考验！

选择拒绝，继续战斗！没有丝毫犹豫动摇。那位共产党员带领抗战队伍，在冰天雪地里与敌人周旋、搏斗。1940年2月23日那天，因叛徒出卖和寡不敌众，敌人的子弹射中了他的胸膛。高大的身躯轰然倒下，鲜血染红了皑皑白雪，他叫杨靖宇，终年35岁。

叛徒程斌，抗联第一军第一师师长，曾是杨靖宇将军最信任的师长之一。1938年率部投敌，组成“程斌挺进队”，将杨靖宇在深山老林里的密营全部捣毁，把杨靖宇逼入绝境。叛徒张秀峰，军部警卫排长，这个父母双亡的孤儿由杨靖宇抚养成人。后来他带机密文件叛变投敌，向日军提供了杨靖宇的突围路线，直接导致了杨靖宇的牺牲……

英雄倒下，立起一座忠诚的永恒丰碑。叛徒苟活，令人不耻和永远唾弃！在关键考验时背叛，战争年代的这种人，何尝不影射着如今那些政治上的“两面人”？

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“天下大德，莫过于忠”。忠，敬也；诚，无欺也。表里如一、敬始如终，这是“忠诚”的纯度要求。忠诚，是共产党人政治品质的本质和核心，是革命军人的本色和灵魂，也是对人民军队第一位的政治要求。

有了忠诚，才能爱党、忧党、兴党、护党，一辈子一心一意跟党走。然而，在“两面人”的做派里，当面一套、背后一套，说一套、做一套，忠诚被他们掺上了杂质，忠诚被他们用来展现个人演技。

“人之忠也，犹鱼之有渊。”对党绝对忠诚，要害在“绝对”两个字，就是唯一的、彻底的、无条件的、不掺任何杂质的、没有任何水分的忠诚。假如忠诚不绝对，哪怕是打一点点折扣，都容易成为信念滑坡的第一块石子，无法通过考验，最终可能滑向难以自拔的深渊。

郭伯雄、徐才厚嘴上喊着对党忠诚、听党指挥，私下里却搞阳奉阴违；当面讲得好，表态调门高，行动却不兑现；信誓旦旦表忠诚，暗里敛财留后路。

有人画出此类“两面人”的几副“脸谱”：台上台下两副面孔，把对党忠诚当作“口头禅”，走口不走心；欺上瞒下假负责，把履行职责当作“表态秀”，行空头虚担当；滥用权力乱法纪，把工作职位当作获利工具，严人不严己。

习主席在十八届中央纪委六中全会上深刻指出：“这种口是心非的‘两面人’，对党和人民事业危害极大，必须及时把他们辨别出来、清除出去。”党的十九大报告也鲜明强调：坚决反对搞两面派、做两面人。

“智而不忠则文其诈，仁而不忠则私其恩，勇而不忠则易其乱。”对党不忠诚的“两面人”，位置越高，危险越大；权力越大，危害越深。

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“火烤胸前暖，风吹背后寒”。这既是杨靖宇创作的歌词，也是抗联将士们奋战林海雪原的真实写照。

在杨靖宇将军牺牲78周年之际，回看这句歌词，有着更深的体悟：忠诚，惟有在信仰信念的火炬中，才能抵御寒风侵蚀，更加温热光亮！

瑞典诗人特朗斯特罗姆写过这样一首诗：“人总要相信些什么，才不会度日时，跌入未知的黑洞里。”忠诚的纯粹，必须让坚定的信仰信念真正走进我们的心灵世界。

“诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌”。没有政治上的坚不可摧，就没有军事上的所向披靡；只有闯过灵魂深处的激流险滩，才能直面未来战场的刀山火海。

深化理论武装，坚定对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治信仰，自觉做习近平强军思想的坚定信仰者、忠实执行者、模范实践者，才能夯实绝对忠诚的思想根基。进而，历练出“千磨万击而岿然不动”的坚韧坚守、“敢于正视淋漓鲜血”的不屈脊梁、“为有牺牲多壮志”的勇敢无畏……这些优秀品质，犹如相对作用力，促使忠诚内化于心、外化于行。

影片《红海行动》中，蛟龙突击队深入恐怖分子“老巢”，特战队员庄羽，先是腿部中弹，之后被炸掉手指。牺牲前，他用尽最后力气把摔散的信号反干扰器装好启动，让蛟龙小队重新恢复通信和顺利解救人质。

“只解沙场为国死，何须马革裹尸还！”人们喜欢这部电影，除了爆燃的镜头，更多的还有对中国军人忠诚担当的由衷敬仰。

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做到对党忠诚，在党领导军队中有一整套制度体系作保证。这其中，军委主席负责制关系我军最高领导权和指挥权，处于最高层次、居于统领地位，是坚持党对军队绝对领导的根本制度和根本实现形式。

有军史专家形象地说，如果把这套制度体系比作一条巨龙，军委主席负责制就是“龙头”，党委制等好比“龙身”，支部建在连上则是“龙尾”。

“有了军委主席负责制，党和国家就‘乱不了’，部队就‘跑不了’，阴谋家就‘反不了’。”103岁的老红军邹衍道出了戎马一生的深刻感悟。

红军长征途中，正是由于我们党形成了相对稳定的党领导军队的最高核心，才能挫败张国焘篡党夺权的政治图谋；“文化大革命”时，正是因为全军官兵都听毛主席指挥，林彪策划阴谋举动、“四人帮”想插手军队，谁都没有得逞。

走进新时代，越是伟大的进发，越需要发挥“定海神针”的作用。党的十九大把坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威、军委实行主席负责制写进党章。从1982年宪法正式作出规定，到党的十八大后整饬纲纪进一步强化，再到如今鲜明写在党的旗帜上，这个凝结着我们党建军治军宝贵经验和优良传统的根本制度得到升华。

全面深入贯彻军委主席负责制，是严肃而重大的政治责任。这，不在于表态有多快、调门有多高，而是要实实在在体现在行动上、落实到工作上。必须牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护习主席在党中央和全党的核心地位，一切行动听指挥，雷厉风行抓落实，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。

放眼新时代的座座营盘，这是全军将士最响亮的誓言、最坚定的行动！

责任编辑：刘光博